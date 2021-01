Coronakrise Nach Konkurs im Frauenfelder Rhyhof: Kommt die Hilfe für die Gastronomie zu spät? Das Frauenfelder Café Hirt ist Konkurs – auch wegen Corona. Denn gerade Gastrounternehmen sind von den verschärften Massnahmen gegen die Pandemie betroffen. Zu mehr Konkursen ist es in der Region in den letzten Monaten aber nicht gekommen. Kaspar Enz 23.01.2021, 05.00 Uhr

Über 70 Jahre gab es im Frauenfelder Rhyhof ein Café. Bild: Donato Caspari

Das Café im Frauenfelder Rhyhof blickt auf eine über 70-jährige Geschichte zurück. In den letzten 25 Jahren wurde das Café samt Konditorei, Catering und Hotel von der Familie Hirt betrieben. Die Coronakrise hat die Geschichte zumindest vorläufig zu Ende gebracht: Das Unternehmen geht in Konkurs – wenige Tage, nachdem der Bundesrat entschieden hat, die Unterstützung für von Coronamassnahmen betroffene Firmen auszuweiten.

Kommt die Hilfe für viele Gastronomen zu spät? Bis anhin bleibt der Konkurs des Café-Confiserie Hirt ein Einzelfall in der Ostschweiz. Zwar war die Gastronomie seit Oktober von immer stärkeren Einschränkungen betroffen, bis die Restaurants im Dezember schliessen mussten. Ohne baldige Unterstützung sei diese Schliessung wohl für viele Wirte endgültig, befürchtete man in der Branche.

Konkurse gingen im Dezember weiter zurück

Zu einer Zunahme der Konkurse sei es in der Gastronomie seither aber nicht gekommen, sagt Roger Wiesendanger, Leiter der Betreibungs-, Konkurs- und Friedensrichterämter im Kanton Thurgau. Die Zahl der Konkurse sei im vergangenen Jahr trotz Corona auf einem tieferen Niveau geblieben als in den Vorjahren, dies habe sich gegen Ende des Jahres nicht verstärkt.

Im Gegenteil. Per Ende Jahr lag die Zahl der Firmenkonkurse 2020 im Kanton bei 116. Das sind 22,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Bis zum Oktober lag die Zahl erst 13 Prozent tiefer als bis zu diesem Zeitpunkt 2019. Auch bei den Betreibungen zeige sich kein anderer Trend ab, sagt Wiesendanger.

Ähnliches gilt im Kanton St.Gallen. Wir können nicht feststellen, dass die Konkurse in der Gastronomie in den letzten Monaten zugenommen haben, sagt Urs Benz, Leiter des kantonalen Konkursamtes.

Viele Beizer sind knapp bei Kasse

Auch Walter Tobler, Präsident des Branchenverbandes Gastro St.Gallen, kennt keine aktuellen Beispiele. «Aber ich kann nicht sagen, wie viele Betriebe Ausstände bei den Sozialversicherungen anhäufen», sagt Tobler. So sei es durchaus möglich, dass im Frühling bei einigen Betrieben die Lichter ausgehen. In der Branche hätten viele Betriebe auch ohne Corona kaum Reserven. Und um von den Härtefallhilfen profitieren zu können, müssen Firmen auch nachweisen, dass sie gesund sind.

So begrüsst Tobler die ausgeweiteten Härtefallregeln von Bund und Kantonen. Insbesondere, dass der Bundesrat auf die 40-Prozent-Regeln verzichte. Danach hätten Betriebe nur dann Anspruch auf Hilfe gehabt, wenn sie Umsatzeinbrüche von mindestens 40 Prozent hätten nachweisen können. «40 Prozent weniger sind in der Branche zu wenig zum Überleben», sagt Tobler. Das hätte gerade Betriebe getroffen, die auch in der Krise gut und innovativ gearbeitet hätten.

Für das geschlossene Café Hirt war die Situation schon länger schwierig. Denn die Frauenfelder Hauptpost gleich nebenan war jahrelang eine Grossbaustelle, die den Zugang zum Café oft erschwerte. Auch eine Umorganisation habe nicht den erhofften Erfolg gebracht, schreiben die Café-Betreiber auf ihrer Website. Besonders gelitten habe im letzten Jahr zudem vor allem die Hotellerie und das Catering.