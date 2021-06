Wirtschaftszahlen Trotz Corona: Firmenkonkurse in der Ostschweiz gehen weiter zurück Wie neueste Zahlen zeigen, bleibt die befürchtete Konkurswelle aus –zumindest in der Ostschweiz. In der West- und Südschweiz steigen die Zahlen. Kaspar Enz 09.06.2021, 12.15 Uhr

Beizen mussten während Wochen schliessen. Die befürchtete Konkurswelle bleibt aber noch aus. Bild: Tobias Garcia, Wil, Januar 2021

Die Lockdowns und Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erschwerten vielen Branchen den Betrieb, zum Teil mussten sie über Wochen schliessen. Stark betroffen waren insbesondere Wirtschaftszweige, die von kleinen Unternehmen geprägt sind, die oft über wenig Reserven verfügen: Gastronomen oder Coiffeure beispielsweise.

Hilfsmassnahmen wirkten

Gerade in diesen Branchen wurde deshalb wiederholt vor Pleitewellen gewarnt. Passiert ist aber bisher wenig, im Gegenteil. 2020 gingen so wenig Firmen Konkurs wie seit Jahren nicht mehr. Grund für das Ausbleiben der Konkurswelle sind Hilfsmassnahmen wie die Coronanotkredite oder die ausgeweitete Kurzarbeit.

Diese zeigen weiter ihre Wirkung. Das zeigen neue Zahlen des Wirtschaftsinformationsdienstes Dun & Bradstreet. Danach sind die Firmenkonkurse in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um lediglich vier Prozent gestiegen. Dies ist auch deshalb ein moderater Anstieg, weil im Frühling letzten Jahres über mehrere Wochen ein Rechtsstillstand herrschte. Das heisst: Betreibungen und Konkurse waren von Mitte März bis Mitte April nicht möglich. Manche Kantone verlängerten die Frist gar bis im Juni. So schreibt Dun& Bradstreet:

«Es scheint, als ob die staatlichen Finanzspritzen nach wie vor ihre Wirkung entfalten und die Liquidität vieler Unternehmen sicherstellen.»

Die zu erwartende Konkurswelle verschiebe sich so noch weiter in die Zukunft.

In der Ostschweiz ist keine Konkurswelle in Sicht

Allerdings zeigen sich in den Zahlen des Wirtschaftsinformationsdienstes beträchtliche Regionale Unterschiede. In den Kantonen im Südwesten, Genf, die Waadt und das Wallis, sind die Konkurse bereits deutlich angestiegen. In allen drei Kantonen stiegen die Insolvenzen von Firmen um rund ein Fünftel. Auch die Nordwestschweiz und das Tessin verzeichnen deutlich mehr Konkurse.

Im Kanton Zürich und in der Ost- und Südostschweiz gehen die Firmeninsolvenzen aber weiterhin zurück. Gesamtschweizerisch scheinen die Konkurse aber doch zu steigen, wie die Zahlen von Dun & Bradstreet zeigen. Im Mai 2021 meldeten schweizweit 425 Firmen Insolvenz an, das sind 72 mehr als im Mai 2020.

Gründungsboom setzt sich fort

Deutlich gestiegen sind in den ersten Monaten dieses Jahres aber auch die Firmengründungen. Schweizweit wurden dieses Jahr bereits 21440 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen, das sind rund 4000 mehr als in derselben Periode 2020. Die kantonalen Unterschiede sind hier geringer. Der Zuwachs von 24 Prozent in der Ostschweiz liegt leicht über dem Durchschnitt. «Offenbar gibt es viele Unternehmer*innen, die auch in der Coronazeit gute Geschäftsideen haben und davon überzeugt sind, dass diese funktionieren», schreibt Dun & Bradstreet.