Coronakredite: Zahl der Betrugsfälle in der Ostschweiz steigt stark an Über 16 Milliarden flossen als Covid-Notkredite an Firmen. In der Nachkontrolle werden die Betrüger aufgespürt. Ostschweizer Staatsanwälte ermitteln mittlerweile in 27 Fällen. Kaspar Enz 24.07.2020, 05.00 Uhr

Die Notkredite sollen KMU über den Lockdown helfen. Bild: Georgios Kefalas/KEY

Zusammen mit der Kurzarbeit dienen die Covid-Kredite dazu, den wirtschaftlichen Schaden der Pandemie zu lindern. Schnell und unbürokratisch sollen Schweizer Firmen Kredite erhalten, um nicht in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten. Über 133'000 solche Kredite wurden bisher bewilligt, mehr als 16 Milliarden Franken. In den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell wurden Kredite von rund 1,3 Milliarden an gut 10'000 Unternehmen vergeben.

Integraler Teil des Programms war, dass die Kredite schnell bewilligt werden konnten und das Geld schnell den Unternehmen helfen sollte, den Lockdown zu überstehen. Viele Prüfschritte, die Banken sonst vor der Kreditvergabe durchgehen würden, wurden ausgelassen. Dass einige da die Chance auf schnelles Geld witterten, wundert kaum. Die Zahl der Missbrauchsfälle steigt. Ende Mai hatte die Meldestelle für Geldwäscherei rund 100 Hinweise auf möglichen Missbrauch erhalten, rund 50 davon hat sie an die Staatsanwaltschaften der Kantone weitergeleitet.

In diversen Fällen erschien der Verdacht ernst genug

Die Zahl ist in den letzten Wochen stark gestiegen. Per 21. Juli gingen bei der Meldestelle 492 Hinweise ein. Bei 348 von ihnen schien der Verdacht ernst genug, um sie an die Staatsanwaltschaften weiter zu leiten, heisst es beim Bundesamt für Polizei auf Anfrage. Auch in der Ostschweiz steigt die Zahl der Fälle. Acht waren es noch Ende Mai. Heute sind es bereits 27.

Beatrice Giger, Mediensprecherin Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Die meisten Fälle behandelt in der Ostschweiz die St.Galler Staatsanwaltschaft. Sie bearbeitet derzeit 14 Fälle, sagt Beatrice Giger, Sprecherin der St.Galler Staatsanwaltschaft. Es handle sich dabei um Kreditsummen zwischen 13'900 und 164'000 Franken. Dabei gehe es immer um eines von zwei Vergehen: Die Beschuldigten täuschten entweder einen überhöhten Jahresumsatz vor, um höhere Kredite zu bekommen als erlaubt. Oder sie verwendeten die Kredite auf unerlaubte Weise. Denn die Coronanotkredite dürfen nur für laufende Rechnungen wie Mieten oder Ersatzinvestitionen verwendet werden.

Im Zusammenhang mit diesen Fällen seien bereits Hausdurchsuchungen durchgeführt, Personen befragt und Konten gesperrt worden, sagt Beatrice Giger. Verhaftungen habe es aber noch keine gegeben.

Noch keine Fälle in Innerrhoden

Stefan Haffter von der Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Reto Martin

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau geht derzeit acht Verdachtsfällen nach, wie Generalstaatsanwalt Stefan Haffter sagt. In den meisten Fällen gehe es um kleinere Beträge um 100'000 Franken, in einem Fall aber um 470'000. In Ausserrhoden ermittelt die Staatsanwaltschaft laut Staatsanwalt Michael Friedli in fünf Fällen von Betrug mit Coronakrediten. In Innerrhoden wurde noch kein Fall gemeldet, sagt der leitende Staatsanwalt Damian Dürr. Er rechne aber damit, dass auch in Innerrhoden noch Fälle auftauchen würden.

Im Vergleich wenig Missbrauch

Ebenfalls an der Nachprüfung der Notkredite arbeiten die Bürgschaftsgenossenschaften. «Die Zahl der Missbräuche ist eigentlich recht tief», sagt der Geschäftsführer der grössten von ihnen, der BG-Ost-Süd, Daniel Schwander. Die Bürgschaftsgenossenschaften sollen für die Notkredite bürgen, legte der Bund fest. Die BG-Ost-Süd, mit einem Tätigkeitsgebiet, das vom Aargau und Tessin bis an den Bodensee reicht, bürgt für fast die Hälfte der 133'000 Kredite. Die BG-Ost-Süd muss deshalb aufstocken. «Erst haben wir temporäre Mitarbeiter eingestellt», sagt Schwander. Nun werde permanent aufgestockt. Schwander:

«Die Nachbearbeitung der Corona-Notkredite wird uns auf Jahre hinaus beschäftigen.»

Zu dieser Nachbearbeitung gehört auch das Aufspüren von Missbräuchen. Neben falschen Umsatzzahlen oder unerlaubter Kreditverwendung gehe es dabei oft um den Versuch, bei mehreren Banken Kredite zu erhalten. «Das sehen die Banken nicht, wir merken es aber», sagt Schwander. So glaubt er, dass zusammen mit den Banken, der Finanzkontrolle und anderen Stellen kaum ein Betrüger durch die Maschen gehe. «Wir finden jeden Fall.»