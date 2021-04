Coronahammer Nüssli kämpft sich durch die Krise ‒ Turnaround geschafft trotz Corona ‒ Neues Projekt: eine temporäre Turnhalle Nüssli baut für grosse Events Bühnen, Tribünen, Pavillons und ganze Stadien. Der Pandemie trotzt das Unternehmen mit Innovation. Stefan Borkert 16.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Danilo Dela Ca (links) bespricht mit Nüssli-Chef Andy Böckli den Einsatz der neuen temporären Nüsslihalle. Kevin Roth

Es ist noch nicht lange her, da war die Nüssli-Gruppe aus Hüttwilen wegen wechselnder Aktionärsstruktur, Exodus von Mitarbeitern und einem 20-Millionen-Abschreiber für den US-Pavillon an der Weltausstellung in Mailand in den Schlagzeilen. Seit gut eineinhalb Jahren ist unter der Leitung eines neuen CEOs wieder Ruhe eingekehrt. Das Unternehmen schaffte mit Hilfe von finanzkräftigen Aktionären den Turnaround, verschlankte die Organisation und Führungsstruktur. Die Auftragsbücher füllten sich. Mit der temporären Philharmonie in München Gasteig ist mit einem Volumen von 60 Millionen Franken der grösste Auftrag der Firmengeschichte an Land gezogen worden. Auch an der Weltausstellung in Dubai ist Nüssli gut im Geschäft. «Wir bauen dort zehn Länderpavillons», sagt CEO Andy Böckli.

Doch die Pandemie hat die Eventbranche und damit Nüssli plötzlich vor grosse Probleme gestellt. Mehr als 75 Prozent des Umsatzes in dieser Sparte seien weggebrochen, so Böckli. Das war in den 80 Jahren des Bestehens der Firma noch nie der Fall. Das Aushängeschild für den Kanton Thurgau mit globaler Strahlkraft war mal wieder in Schwierigkeiten. Doch man besann sich auf die Erfolgsstory des Weltmarktführers, die 1941 mit der Erfindung der Keilkupplung begonnen hatte.

Jeder Stein wurde umgedreht

Das Unternehmen stand mit dem Beginn der Pandemie und der Absage aller Grossveranstaltungen, wie andere auch vor der Frage, wie man diese Krise bewältigen kann.

Andy Böckli, CEO Nüssli-Gruppe Kevin Roth

«Im Unternehmen haben wir jeden Stein umgedreht»,

sagt Böckli. Es ging darum schlanker zu werden, effizienter und Kosten einzusparen. Böckli zeigt auf das Firmengelände wo sich 2,5 Millionen Bauteile stapeln. Normalerweise wäre jetzt das Lager leer, wären die hier aufgereihten 250’000 Sitzplätze und 65’000 Quadratmeter Bühnenpodestfläche im Einsatz an Tennisturnieren, Open-Air-Festivals, Autorennen, Schwingerfesten und so weiter. Böckli:

«Wir haben uns auf die Suche gemacht nach neuen Ideen, Innovationen, die auch nach der Pandemie einen Mehrwert bringen. Insgesamt haben wir einen Katalog mit 50 Massnahmen erarbeitet und umgesetzt.»

Gleichzeitig ist die komplette Gruppe neu aufgestellt worden. Eine ganze Managementebene wurde abgeschafft. Es folgte der Ausstieg aus dem Messegeschäft. Mehr als ein halbes hundert Arbeitsplätze fielen der Umstrukturierung zum Opfer. Wobei Böckli betont, dass man das Know-how im Unternehmen behalten konnte. Die IT ist ausgelagert worden, die Kommunikation intern digital auf den neuesten Stand gebracht und vereinheitlicht worden. Ausserdem hat auch der Markenauftritt eine Runderneuerung erfahren. Gleichzeitig sei man auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern fündig geworden.

Stadionbeleuchtung und Nüsslihalle

Visualisierung der Nüsslihalle als Turnhalle. PD

Dazu gehöre zum Beispiel die Stadionbeleuchtung, wo man eine vielversprechende Partnerschaft eingegangen sei. Weiter biete man nun einen Bereich Baustellenlogistik an. «Hier haben wir jahrelange Erfahrung.» Zudem wurde ein Kompetenzzentrum für Mock-up aufgebaut. Darunter versteht man den Bau und die digitale Visualisierung von Modellen. Zwischenzeitlich hat Nüssli in Nürnberg einen weiteren Festbau realisiert und dort eine Sporthalle in Rekordzeit gebaut. Kein anderer Mitbewerber konnte diese Geschwindigkeit versprechen.

Auf dem Firmenareal in Hüttwilen stapeln sich 2,5 Millionen Bauteile, die sonst im Einsatz wären, zeigen Danilo Della Ca und CEO Andy Böckli. Kevin Roth

Einen Coup landeten Danilo Della Ca und sein Team der Sparte Event Structures. Sie schauten sich die renovationsbedürftige Schweiz an und entdeckten, dass zahlreiche Turnhallen von Schulen veraltet sind. Und so erfanden sie eine temporäre Turnhalle, die während der Sommerferien erstellt werden kann und einen vollständigen Ersatz bietet, bis die alte Halle wieder einsatzfähig ist. Ein Projekt in Allschwil werde bereits realisiert, so Della Ca. Weitere fünf seien in der Pipeline, Tendenz steigend