Jobsuche am Bodensee wird schwieriger: Corona vernichtet offene Stellen Am Schweizer Ufer des Bodensees zeigen sich die Bremsspuren, die das Coronavirus hinterlässt, am deutlichsten. Denn: Es gibt den stärksten Rückgang an angebotenen Arbeitsplätzen. Stefan Borkert 14.07.2020, 05.00 Uhr

Die Bodenseeregion fährt normalerweise in ruhigeren Gewässern, was die Arbeitslosenzahlen angeht. Bild: Imago Images

Die Bodenseeregion ist ein attraktiver Arbeitsraum. «Arbeiten, wo andere Ferien machen», lautet ein viel zitiertes Motto. In diesem Jahr schlägt sich allerdings die Coronakrise auch auf den Arbeitsmarkt rund um den See nieder. Noch verharren die Arbeitslosenzahlen auf einem relativ gemässigten Stand. Das liegt wohl an den Kurzarbeitsangeboten der Anrainerstaaten. Allerdings ist die Arbeitslosigkeit trotzdem von März bis Mai deutlich gestiegen.

Die Statistik der offenen Stellen, die von der Fachstelle Statistik des Kantons St.Gallen erhoben wird, reicht bis zum Mai 2020. Die Auswertungen dauern, auf die gesamte Bodenseeregion hin gesehen, länger, da die Erhebungen in den Ländern unterschiedlich erfolgen.

Bremsspuren der Pandemie

Am deutschen Ufer des Bodensees werden demnach 8307 offene Stellen gemeldet. Auf Schweizer Seite sind es 4839, in Vorarlberg 2977 und im Fürstentum Liechtenstein 731. Dabei liegt der Rückgang im Vergleich zum April 2020 auf deutscher Seite bei fast 17 Prozent, wenn man nur den Vormonat betrachtet. Im Vergleich zu den offenen Stellen im Mai 2019 beträgt dieser 42 Prozent.

Auf Schweizer Seite zeigen sich die Bremsspuren, die das Coronavirus hinterlässt, am deutlichsten. Wurden im Vergleich zum April 2020 nur 1 Prozent weniger Stellen angeboten, so sind es im Vergleich zum Mai 2019 fast 57 Prozent. Liechtenstein und Vorarlberg kommen hier unter dem Strich auf jeweils rund einen Viertel weniger offene Stellen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Liechtenstein hat von April bis Mai 2020 weder Zuwachs noch Rückgang zu verzeichnen. Einzig Vorarlberg hat im Vergleich zum April 2020 im Mai ein Plus an 2,1 Prozent angebotener Stellen. Insgesamt waren laut der Statistikplattform Bodensee im Mai 84844 Personen bei den Arbeitsmarktbehörden der Bodenseeregion als arbeitslos registriert. Das ist ein deutlich anderes Bild als in den Jahren zuvor. In den vergangenen fünf Jahren zeigte sich zunächst bis Ende 2016 eine leicht steigende und dann ab 2017 eine sinkende Tendenz bei den absoluten Arbeitslosenzahlen.

So haben sich die Arbeitslosenzahlen noch im März gegenüber dem März 2015 um 2,5 Prozent vermindert. Zwischen April und Mai 2020 haben dagegen die Arbeitslosenzahlen um 58,3 Prozent zugenommen. Der Anteil der Frauen an allen registrierten Arbeitslosen beträgt aktuell 44,9 Prozent, der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer liegt bei 40,2 Prozent. 28,6 Prozent aller registrierten Arbeitslosen in der Bodenseeregion sind 50 Jahre oder älter.

Deutlich unter nationalen Referenzwerten

Seitens der Statistikplattform wird darauf hingewiesen, dass ein direkter Vergleich der Arbeitslosenquoten über die gesamte Bodenseeregion aufgrund der unterschiedlichen Erhebungs-und Rechtsgrundlagen schwierig und statistisch nur bedingt aussagekräftig sei.

Innerhalb der jeweiligen Regionen zeigt sich jedoch, dass die Arbeitslosenquoten zum Teil deutlich niedriger sind als die nationalen Referenzwerte. Während diese Entwicklung in anderen Bodenseeregionen noch vergleichsweise unauffällig erscheint, steigt die Arbeitslosenquote in Vorarlberg bis Mai 2020 steil an und erreicht mit 9,4 Prozent einen Höchststand. Damit liegt sie allerdings immer noch 2,1 Prozent unter dem nationalen Mittel in Österreich.

Die Schweizer Bodenseeregion weist 0,4 Prozent weniger Arbeitslose als auf nationaler Ebene aus, und am deutschen Ufer sind es 2,4 Prozent weniger. Deutschland hat dagegen den höchsten Anteil Langzeitarbeitsloser mit 15,8 Prozent. Auf Schweizer Seeseite sind es 10,8 und in Vorarlberg 12 Prozent. Am meisten Arbeitslose bei den unter 25-Jährigen verzeichnet Vorarlberg mit 14,6 Prozent, gefolgt von der Schweiz mit 11,8 und der deutschen Bodenseeregion mit 10,9 Prozent.