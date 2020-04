Wie Corona die Welt verändert: Die Wirtschaft wird noch digitaler In der Coronakrise setzen Läden auf Webshops und Firmen auf Homeoffice. Die Welt nach der Krise wird deshalb eine Digitalere sein. Einige der Gewohnheiten, die sich jetzt entwickeln, bleiben auch nach dem Virus. Kaspar Enz 04.04.2020, 05.00 Uhr

Der Laden ist geschlossen, aber der neue Onlineshop ist offen. Auch viele kleine Händler setzen in der Krise auf Lieferdienste. Bild: GettyBlind Blind

Im Chäslade von Rahel Manser in Appenzell kann man dieser Tage von Zuhause aus die Regale durchstöbern. Dafür setzt die Verkäuferin eine Brille mit integrierter Kamera auf, das Bild geht per Videoanruf an den Kunden, der dann Käse, Wein oder Gemüse auswählt. «Die Idee hatten wir schon länger», sagt Manser. «Der Coronavirus gab uns den Anstoss, sie umzusetzen.»

Die Videoeinkäufer machen aber erst einen kleinen Teil der Kunden aus. «Wir sind ja noch offen und wir haben eine treue Kundschaft.» Ob der Videoeinkauf die Coronakrise überlebt, ist aber noch nicht klar. «Da die Lieferungen an die Gastronomie wegfallen, können wir die Hauslieferung noch machen. Danach müssten wir sehen, ob sich das noch lohnt.»

Lokale Geschäfte erfahren Solidarität

Ein typischer Fall. Seit der Bund den Lockdown beschlossen hat, haben Dorfläden und Metzger, Kleiderläden und Restaurants Online-Shops eingerichtet und liefern ihre Ware zu den Kunden nach Hause. Und die Webshops grosser Anbieter sind zum Teil überlastet. Online läuft nicht nur gut, es laufen auch ungewöhnliche Produkte, sagt Stefan Nertinger, der sich an der Fachhochschule St.Gallen (FHS) auch mit dem Handel befasst. Kleider laufen kaum, dafür Lebensmittel oder Hygieneartikel. Warengruppen, für die vorher der Online-Handel fast keine Rolle spielte. Davon können auch kleine profitieren. «Der Schweizer Konsument unterstützt gerne lokale Geschäfte.»

Allerdings waren diese zu diesem Schritt gezwungen, sagt Nertinger. «Viele eröffnen Online-Shops, um wenigstens ein bisschen Liquidität zu bekommen. Ausserdem sitzen sie auf vollen Lagern, Kleiderläden sitzen auf Saisonmode, die sie später kaum mehr verkaufen können.»

Kunden gewöhnen sich ans Bestellen per Klick

Trotzdem gibt die Coronakrise dem Online-Handel einen Schub. «Der Online-Anteil wird höher bleiben. Die Leute gewöhnen sich jetzt an die Tools», sagte Peter Bruggmann, Präsident des Sportfachhändler-Verbandes ASMAS an einem Webinar des Instituts für Handelsmanagement der HSG. Ochsner-CEO Patrik Pörtig stimmte ihm zu, ebenso wie Denner-Chef Mario Irminger. Beschleunigt werde der Online-Kanal vor allem im Non-Food-Bereich. Bei Lebensmitteln rechnen sie mit einer Rückkehr zur Normalität.

Nertinger ist anderer Meinung. «Eine halbe Stunde am Samstag im Supermarkt ist nicht das beste Kundenerlebnis», sagt er. «Wenn mehr Kunden jetzt per Internet Essen bestellen, und es lief gut, dann werden sie es wieder tun.» Deshalb glaubt er, dass der Online-Anteil bei den Lebensmitteln in zwei Jahren zehn Prozent übersteigen wird. Bei anderen Warengruppen sei eine gewisse Sättigung erreicht. «Bei Kleidern wird der Online-Anteil nicht mehr so stark steigen.»

Skeptischer ist Nertinger, ob die Webshops der kleinen Läden die Krise überstehen. Jetzt sehe man viel Solidarität mit lokalen Händlern. «Ob sie danach aber neben den Grossen die Sichtbarkeit erreichen, die sie brauchen, ist fraglich.» Denn online regiert oft der Preis. «Man muss sich deshalb genau überlegen, was man online genau macht.» Spezielle Produkte oder Dienstleistungen hätten Chancen. Aber die Logistik eines Online-Shops sei für kleine schwer zu stemmen. Immerhin rechnet Nertinger erst mal mit einer Atempause. «Direkt nach dem Lockdown freut man sich, wieder in den Laden gehen zu dürfen.»

Lebensmittelhandel profitiert in der Krise leicht Studie Die Massnahmen des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus betreffen den Detailhandel sehr direkt: Läden, die keine Lebensmittel verkaufen, mussten schliessen. Deshalb befürchten grosse Teile der Branche hohe Verluste. Eine Bestandesaufnahme versuchte in den letzten Tagen das Institut für Handelsmanagement der Universität St. Gallen mit einer Umfrage. Die Resultate stellte Professor Thomas Rudolph kürzlich an einem Webinar mit Akteuren aus der Branche vor. Dabei zeigt sich eine klare Trennung zwischen Lebensmittelhändlern und anderen Detaillisten. Unter den befragten Lebensmittelhändlern halten sich denn auch positive und negative Antworten mit je rund 40 Prozent die Wage. Die Lebensmittelhändler rechnen insgesamt sogar mit einem leichten Umsatzplus. Anders sieht es bei den Non-Food-Händlern aus. 81 Prozent sehen hier nur Nachteile. Ihre Umsätze sind eingebrochen. Trotzdem scheinen nur wenige Detailhändler einen Konkurs zu fürchten. Über 90 Prozent der Lebensmittelhändler und über 70 Prozent der Non-Food-Anbieter schätzen die Gefahr eher klein ein. Eine grosse Gefahr sehen knapp sieben Prozent der Non-Food-Händler. Onlinehandel profitiert von Coronakrise Klar zeigt sich aber, dass der Online-Handel in der Krise profitiert. Knapp 65 Prozent der Non-Food- und sogar 74 Prozent der Lebensmittelhändler sehen hier eine positive Entwicklung in der Krise. In diese Richtung gehen denn auch die Lehren, die viele der Umfrageteilnehmer aus der Krise ziehen: Flexible Strukturen, Homeoffice und Digitalisierung werden hier genannt. Eine Mehrheit der befragten Unternehmen meldet, dass sich die Mitarbeitenden ans Homeoffice gewöhnt hätten. Trotzdem fürchten auch viele um ihre Arbeitsstelle. Mieten bereiten noch Sorgen Während die Detailhändler die Hilfsmassnahmen des Bundes überwiegend begrüssen, bleiben die Geschäftsmieten ein Problem. Das zeigen auch die Voten der Praxisvertreter am Webinar. Für Läden wie Franz Carl Weber, die viele Flächen an Toplagen besetzen, seien die Mieten oft ein ebenso grosser Kostenbrocken wie die Löhne, sagte Miteigentümer Marcel Dobler. «Der Staat muss sich an den Mieten beteiligen», sagte Dobler, der für die FDP im Nationalrat sitzt. Knapp die Hälfte der Händler will deshalb Mietreduktionen anstreben. Auch Erich Weber, Chef der Ostschweizer Modekette Mode Weber, bemüht sich um tiefere Mieten. «Bei privaten Vermietern stossen wir auf Verständnis», sagte er. Institutionelle Vermieter zeigten sich hingegen weniger entgegenkommend. Gerade für Kleider- aber auch für Sporthändler ist die Saisonalität der Ware ein Problem. Weber rechnet nicht nur mit einem Umsatzausfall von zwei Monaten. Die Kleider, die nun in seinem Lager sind, kommen aus der Mode, bis die Läden wieder öffnen. (ken)

Das Büro zu Hause ist eingerichtet

Nicht nur Detailhändler mussten schnell reagieren. Auch in vielen Büros, in denen man eben noch jeden Morgen am Schreibtisch zu sein hatte, war Umdenken angesagt. «In der Notsituation musste man schnell handeln», sagt Abdullah Redzepi, Dozent für Personalmanagement an der FHS. Man musste die technischen Möglichkeiten schaffen, damit die Angestellten von Zuhause aus arbeiten können. «Ein Schritt, den viele Unternehmen schon vor vielen Jahren hätten in Angriff nehmen können», sagt Redzepi. «Der Virus hat Unternehmen und Angestellte nun gezwungen, ihre Komfortzone zu verlassen», in Richtung einer digitaleren Arbeitswelt. Ein Schritt, der für die meisten positiv sein werde. Homeoffice werde sich deshalb ein Stück weit normalisieren. Denn es habe Vorteile.

Vor allem ist es flexibel. Dank Homeoffice könnten Mitarbeiter die anstehende Arbeit dort tun, wo sie ihnen am leichtesten von der Hand gehe, sagt Robin Marke, CEO der Frauenfelder Büro-Einrichters und Planers Witzig The Office Company. «Wer zu Hause besser konzentriert arbeiten kann, bleibt vielleicht morgens zu Hause. Nachmittags geht er für eine Sitzung ins Büro. Er arbeitet vermehrt in unterschiedlichen Arbeitszonen.»

Videokonferenz ersetzt das Treffen nicht

Marke stimmt zu, dass diese Arbeitsweise durch die jetzige Situation beschleunigt werde. Dass aber alle Büroangestellten künftig gleich zu Hause bleiben, glaubt er nicht. «Eine Videokonferenz ersetzt nie das persönliche Treffen. Auch bei einer Sitzung ist es gut, die Körpersprache des Gegenübers zu spüren», sagt Marke. «Auch der Morgenkaffee und das Feierabendbier fallen weg. Dabei sind die für die Zusammenarbeit gut.»

Das alles fehlt in Zeiten von Corona, wenn ganze Büros fast leer sind. Auf Dauer könne das nicht funktionieren, glaubt auch Redzepi. «Man sieht das jetzt auch: Viele haben sich aus der Not im Homeoffice eingerichtet.» Viele entdecken, dass es besser geht als erwartet, und auch angenehm sein kann. «Aber oft folgt die Ernüchterung», sagt Redzepi. Je nach Familienstand und Wohnsituation ist die Arbeit von Zuhause schwer. «Und der soziale Kontakt mit den Mitarbeitern, der in vielen Arbeitskontexten zentral ist, fehlt.»

Doch die digitale, flexible Arbeitswelt ist auch für die Führung eine Herausforderung. «Der Chef muss seinen Mitarbeitern vertrauen können. Er kann sie nicht ständig kontrollieren. Er muss damit zurechtkommen, dass einer vielleicht zwei Tage nicht im Büro ist. Das müssen viele lernen.»