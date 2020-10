Corona macht Eigenheime auf dem Land noch attraktiver Die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser steigen im Thurgau überdurchschnittlich. Das könnte so weiter gehen. Wird mehr im Homeoffice gearbeitet, steigt die Nachfrage nach einem geräumigen Heim. Kaspar Enz 23.10.2020, 05.00 Uhr

Einfamilienhäuser sind auch im Thurgau gesucht. Bild: Benjamin Manser

Die Zahl der leerstehenden Mietwohnungen hat in der Schweiz zwar wieder zugenommen. Aber die Jagd auf Eigenheime hält an. So steigen auch die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen weiter – und längst nicht mehr nur in den Zentren, sondern auch beispielsweise im Thurgau, wie der neuste Eigenheimindex der Thurgauer Kantonalbank (TKB) zeigt.

So stiegen die Preise für Eigenheime im Kanton übers vergangene Jahr um 2,9 Prozent, allein im letzten halben Jahr um 1,4 Prozent. Damit stiegen die Preise hier etwas schneller als im Schweizer Durchschnitt. Besonders stark kletterten die Preise in den Bezirken Münchwilen und Arbon.

Nachholeffekt in der ganzen Ostschweiz

Das sei ein Phänomen, das auch in anderen Ostschweizer Regionen zu beobachten sei, sagt Roman Ballmer, Geschäftsleitungsmitglied des Immobiliendienstleisters Iazi, der den Index für die TKB erstellt. Über die letzten 20 Jahre gesehen sei die Preisentwicklung von Schaffhausen bis nach Graubünden vergleichsweise moderat und die Preisanstiege vor allem von Boomregionen an Zürich- und Genfersee getrieben gewesen. «In der letzten Zeit zeigt sich ein Nachholeffekt.» In den Boomregionen sind Eigenheime unerschwinglich oder kaum zu finden. Gerade Einfamilienhäuser werden hier kaum noch gebaut, sagt Ballmer. «Da schaut man auch mal über die Kantonsgrenzen nach geeigneten Objekten.»

Im Zuge der Coronapandemie könnten ländliche Lagen noch attraktiver werden, sagt Roman Ballmer. «Wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, dort auch vermehrt arbeitet, ist man schon froh über eine grosszügigere Wohnung.» Es werde deshalb erwartet, dass die Nachfrage nach grösseren Objekten steigen werde.

«Auch der Pendelweg spielt nicht mehr so eine grosse Rolle, wenn man ihn seltener zurücklegt», sagt Ballmer – ein weiterer Punkt, der grössere Objekte in entlegeneren Gebieten attraktiver mache. Ob sich diese Erwartung bestätige, müsse sich noch zeigen. «In den vorhandenen Zahlen kann man noch wenig sehen. Klar ist erst, dass das Preisniveau schweizweit in den vergangenen Monaten trotz Pandemie weiter gestiegen ist.»

Homeoffice ist nicht alles

Ballmer rechnet allerdings nicht damit, dass künftig nur noch zu Hause gearbeitet werde. Das führe zu sozialen Problemen, im Büro wie zu Hause. «In den Unternehmen sinkt der Zusammenhalt der Teams.» Und grade für Singles sei die Arbeit auch eine Gelegenheit für sozialen Austausch. «Vielleicht werden neue Wohnformen attraktiver, WG auch für ältere Leute?»

Dabei handle es sich aber um Spekulation. Klar ist für ihn: «Eine eigentliche Stadtflucht wird es nicht geben.» Das Land werde im Vergleich zwar attraktiver, doch die Stadt bleibe attraktiv. «Der Druck, der die Preise in den Städten hochtreibt, könnte aber nachlassen.»

Unzufrieden mit dem Büro am Küchentisch

Zu ähnlichen Schlüssen kommt das «Immo-Monitoring» des Beratungsunternehmens Wüest Partner, das ebenfalls gestern erschienen ist. Im Vergleich zu den Vorjahren stiegen die Such­abos auf Immobilienportalen deutlich an, heisst es dort. Und zwar vor allem für Wohneigentum. Wer in den letzten Monaten oft zu Hause gearbeitet habe, sei oft unzufrieden mit seiner Wohnsituation, wie eine Befragung vom Juni zeigte. Da die Tiefzinslage anhalte, bleibe die Nachfrage nach Wohneigentum hoch. Doch gerade die Suche nach Einfamilienhäusern werde schwieriger. Es gebe viele Regionen, wo das Angebot an erschwinglichen Objekten sehr klein sei.

Das mache zwar ländliche Gebiete attraktiver, aber auch Wüest Partner sieht keine Stadtflucht. Ein starkes Nachfragewachstum verzeichneten insbesondere Kleinstädte und Agglomerationen.