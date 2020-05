Interview «Corona lässt uns nicht kalt»: Der Abraxas-Chef über die IT als Konjunktur-Motor, Homeoffice und abgebaute Blockaden Die St.Galler IT-Dienstleisterin Abraxas schreibt wieder schwarze Zahlen. Das Unternehmen strebt ein nachhaltiges Wachstum an. Interview: Stefan Borkert 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Vor der Coronakrise herrschte reges Treiben bei Abraxas. Derzeit sind alle im Homeoffice. Bild: PD

Die Fusion mit dem VRSG (Verwaltungs- und Rechenzentrum St.Gallen) hat Abraxas kurzfristig ins Minus gebracht. Jetzt ist die Stabilisierung geschafft und das operative Ergebnis 2019 ist positiv. Abraxas-CEO Reto Gutmann zeigt sich überzeugt, dass der ICT-Markt (Informations- und Kommunikationstechnologie) weiterhin den Schweizer Konjunkturmotor antreibt.

Corona lässt Abraxas nicht kalt. Waren Sie als IT-Dienstleister auf das viele Homeoffice vorbereitet?

Reto Gutmann: Tatsächlich lässt uns Corona nicht kalt. Auch an unserem Hauptsitz hatten wir einen nachgewiesenen Fall zu verzeichnen. Erfreulicherweise funktioniert Homeoffice sehr gut bei uns. Von der technischen Seite her hatten wir rechtzeitig reagiert und daher kaum Probleme. Einzig zu Beginn mussten wir zusätzliche Lizenzen erwerben.

Was ist dabei die grösste Herausforderung?

Die grössere Herausforderung ist es, den Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten. Kommunikativ beschreiten wir derzeit neue Wege: Unter anderem richte ich mich einmal in der Woche mittels Live Cast an meine Kolleginnen und Kollegen. Teams führen virtuelle Kaffeepausen gemeinsam durch.

Reto Gutmann. Bild: pd

Auch Ihre Kunden, die öffentliche Verwaltungen und Unternehmen, haben auf Homeoffice umgestellt. Was waren oder sind die grössten Probleme dabei?

Nicht alle Organisationen sind mit ihrer Infrastruktur auf mobiles Arbeiten in diesem Ausmass ausgelegt. Mit einer solchen Umstellung auf Homeoffice von jetzt auf gleich hatte vorher niemand gerechnet. Neben fehlenden mobilen Endgeräten für Mitarbeitende können so insbesondere die Zugänge zu den zumeist geschützten Systemen zur Herausforderung werden. Wo dies unsere Kunden wünschten und es die Ausgangslage zuliess, haben wir sie bei der Umstellung auf Homeoffice unterstützen können.

Was wird sich nach dem Lockdown ändern?

Ich rechne damit, dass die Erfahrungen mit dem Corona-­Lockdown ganz generell bei Firmen und öffentlicher Verwaltung gleichermassen zu entsprechenden Anpassungen der Infrastruktur führen werden. Es ist sicher nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass das Coronavirus der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft ganz generell zusätzlichen Schub verleiht.

Wird es nach der Krise bei den Kunden mehr Homeoffice geben, oder müssen alle wieder in die Verwaltungen zurück?

Bereits jetzt hat die Pandemie den Einsatz neuer Technologien beschleunigt und organisatorische Blockaden zu mehr virtueller Organisation abgebaut. In Zukunft wird es wohl, so meine persönliche Einschätzung, etwas mehr Homeoffice geben als vor der Krise. Aber sicher nicht im jetzigen Ausmass.

Also rechnen Sie mit einem Innovationsschub, wenn die Handbremse wieder gelöst wird?

Innovationsprojekte in der öffentlichen Verwaltung werden es künftig eher leichter haben als zuvor. Wir rechnen mit einem Schub bei Cloud-basierenden Services, bei der IT-Sicherheit und bei der Bereitstellung von Datenaustauschplattformen.

Und bei Abraxas?

Wir hatten bereits vor der Krise ein flexibles Arbeitszeitmodell, das auch Homeoffice zulässt. Was wir sicher mitnehmen dürfen, ist die positive Erfahrung mit Homeoffice, die insbesondere auch eine deutlich höhere generelle Akzeptanz erzeugt hat. Die Rückkehr zur Normalität wird aber in jedem Fall noch einige Zeit dauern.

Ist Abraxas bei der Entwicklung einer Tracing-App gegen das Coronavirus involviert?

Nein. Allerdings haben wir den Kanton St.Gallen dabei unterstützt, eine Plattform für freie Spitalressourcen aufzubauen.

Sie haben kurz und knapp das Geschäftsergebnis kommuniziert. Abraxas ist wieder in den schwarzen Zahlen gelandet. Wie kommt der Gewinn zu Stande?

Nach dem Fusionsjahr 2018 konnten wir im 2019 wieder stärker auf unsere Kunden fokussieren. Dies und ein Auftragseingang über den Erwartungen haben unsere Marktposition gestärkt und sich positiv auf den Geschäftsgang ausgewirkt. Zusätzlich wurde ein starker Zuwachs des Geschäfts mit Handelswaren erzielt, was den eindrücklichen Anstieg des betrieblichen Gesamtertrags begünstigte.

Warum gab es im Jahr davor einen Verlust von 10 Millionen Franken?

Im Jahr 2018 Jahr drückten drei Einflussfaktoren auf das Ergebnis: Projekte in Schieflage, Integrationskosten der Fusion und die umgestellte Rechnungslegung. Diese Faktoren spielten dieses Jahr keine Rolle mehr.

Sind Sie mit der Umsatzentwicklung auf jetzt rund 204 Millionen Franken zufrieden?

Wir orientieren uns mehr am Dienstleistungsertrag. 2019 betrug dieser fast 180 Millionen Franken. Das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Damit sind wir sehr zufrieden.

Wie läuft das Hardwaregeschäft?

Unser Hardwaregeschäft schwankt von Jahr zu Jahr meist relativ stark. Deshalb erachten wir den Erlös aus Handelswaren für den Vergleich von finanziellen Kennzahlen als weniger aussagekräftig. Selbstverständlich bleibt Hardware aber ein wichtiger Teil unseres Dienstleistungsangebots. Bei einem Volumen von rund 29 Millionen Franken im Jahr 2019 ist dies ja auch offensichtlich.

Andere Unternehmen geben Wachstumsraten zwischen fünf und zehn Prozent aus. Wie sieht das bei Abraxas aus?

Das Wachstum bei Abraxas beträgt rund zwei Prozent und wurde dank zusätzlicher Aufträge bei Gemeinden, Kantonen und dem Bund erzielt. Dies entspricht auch dem Branchenwachstum im ICT-Markt. Als gesundes Unternehmen haben wir uns ein nachhaltiges und sanftes Wachstum zum Ziel gesetzt.

Nebenbei: Eigentlich wollte man nach der Fusion mit dem VRSG einen neuen Namen. Bleibt jetzt doch Abraxas?

Der Hauptsitz von Abraxas in St.Gallen. PD

Wir haben uns im Rahmen der Fusion mit verschiedenen Optionen auseinandergesetzt. Ein neuer Name war absolut eine Möglichkeit, aber nie als zwingend gesetzt. Ein neuer Brand hingegen schon. Seit der Fusion am 3. April 2018 tritt die neue Abraxas mit dem Versprechen auf: «Für die digitale Schweiz. Mit Sicherheit.» Dieser komplett neue Marktauftritt inklusive neuem Logo wurde übrigens kürzlich von der weltweit ältesten Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, mit dem iF Design Award prämiert. Also, ja der Name Abraxas lebt. Weil er gut und etabliert ist.

Hat der Konflikt der Softwarefirma Abacus mit den Gemeinden die Fusion mit dem VRSG belastet?

Nein. Der Konflikt hat für den damaligen Fusionsentscheid keine Rolle gespielt.

Und wie sieht das im Tagesgeschäft aus?

Eine Belastung ist das sicher nicht. Natürlich hat es zwei Firmenkulturen gegeben. So etwas gehört bei einer Fusion dazu. Mit dem Zusammenzug am Hauptsitz in St.Gallen, der Umsetzung eines Open-Space-Bürokonzepts und neuen, gelebten Unternehmenswerten haben wir die Schaffung einer neuen Firmenkultur unterstützt. Und ich denke, das ist uns auch gut gelungen.

Werden Sie weitere Firmen akquirieren?

Aktuell haben wir keine solchen Pläne.

Noch ein Blick in die Zukunft. Wird 2020 auch mit schwarzen Zahlen enden? Spielt Corona da eine entscheidende Rolle?

Die Dauer der Coronakrise und ihre Folgen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Die zu erwartenden wirtschaftlichen Verwerfungen und deren mittel- und langfristigen Wirkung auf die Konjunktur werden sich voraussichtlich auch auf die Auftragslage von Abraxas auswirken. Als IT-Dienstleister kann Abraxas dennoch darauf bauen, dass der ICT-Markt auch weiterhin ein Motor der konjunkturellen Entwicklung in der Schweiz bleiben wird.

Bleibt Abraxas trotzdem in den schwarzen Zahlen?

Ob wir konkret schwarze Zahlen schreiben werden, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Wie sieht die Strategie für die kommenden fünf Jahre aus?

Als schweizerische Firma im Besitz der öffentlichen Hand will Abraxas die Position als führender Anbieter von durchgängigen Digital-Government-Lösungen in der Schweiz ausbauen. In der Strategie bekennt sich Abraxas zum Ausbau der Kerngeschäftsfelder Steuern, Gemeinde-Suiten und IT-Services für die öffentliche Hand. Ein Angebot von spezialisierten Digital-Government-Lösungen und Fachapplikationen ergänzt das Gesamtportfolio.

Werden Sie auch auf Cloudlösungen setzen?

Ja. Die Durchgängigkeit zwischen Geschäftsfeldern soll eine eigene Cloud für die öffentliche Hand sicherstellen.