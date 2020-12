Corona Auch Helvetia und SFS führen Generalversammlungen ohne physische Teilnahme durch Letzte Woche hatte die St.Galler Kantonalbank die traditionelle Generalversammlung in der Olma-Halle mit einer Onlineveranstaltung ersetzt. Nun haben sich auch die SFS und die Helvetia für diesen Schritt entschieden. Kaspar Enz 10.12.2020, 12.00 Uhr

Auf Generalversammlungen wie hier 2015 in Widnau will die SFS wegen Corona auch 2021 verzichten. Bild: Michel Canonica

Bis die Generalversammlungen der grossen Unternehmen Hochsaison haben, dauert es zwar noch einige Monate. Und die guten Nachrichten über Impfstoffe gegen das Coronavirus machen Hoffnung. Trotzdem müssen sich viele grössere Unternehmen bereits Gedanken darüber machen, in welcher Form sie ihre Aktionärsversammlungen durchführen sollen. Grundsätzlich müssten diese einberufen werden, um über Anträge zu entscheiden und sich zu Wort melden zu können.

Die Covid-19 Verordnung 3 sieht aber für die Dauer der Pandemie eine Ausnahmeregelung vor. Auf physische Präsenz kann verzichtet werden. Abstimmungen und Wortmeldungen können online oder über den unabhängigen Stimmrechtsverwalter getätigt werden.

Zu dieser Möglichkeit greifen nun auch die beiden Ostschweizer Publikumsgesellschaften Helvetia und die SFS Gruppe. Die Generalversammlung der Helvetia war für den 30. April geplant. Nun sei entschieden worden, diese ohne physische Präsenz der Aktionäre durchzuführen, sagt Sprecher Jonas Grossniklaus. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimm- und Wahlrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Auch die SFS wolle auf eine Generalversammlung mit physischer Teilnahme verzichten, heisst es nun beim Rheintaler Konzern. Die GV war für den 23, April geplant.

Bereits entschieden hatte letzte Woche die St.Galler Kantonalbank. Vor allem der gesellschaftliche Teil mit Volksfestcharakter zog an den GV der Bank jeweils rund 4000 Aktionärinnen und Aktionäre an. 2021 will die Bank bereits zum zweiten Mal auf die physische Teilnahme und damit auch auf das Fest verzichten.