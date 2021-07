Firmenkunden: Commerzbank Schweiz schliesst alle Regionalbüros

TORSCHLUSS Firmenkunden werden vermehrt digital beraten: Commerzbank Schweiz schliesst alle ihre fünf Regionalbüros Seit gut sieben Jahren betreut das deutsche Geldinstitut Schweizer Unternehmen an Standorten in St.Gallen, Basel, Bern, Lausanne und Luzern. Doch bis Ende 2021 werden alle geschlossen. Die Commerzbank Schweiz konzentriert sich auf ihre Zentrale in Zürich und berät ihre Firmenkunden verstärkt mobil, digital und mit Besuchen in den Betrieben. Thomas Griesser Kym 24.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schriftzug und Logo der Commerzbank an der Vadianstrasse 59 in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (23. Juli 2021)

«Ein Kernmarkt, einer der wichtigsten Märkte in Europa und einer der grössten Exporteure» – all das attestierte Markus Beumer, Mitglied der Konzernleitung der deutschen Commerzbank, Ende 2013 der Schweiz. Die hiesigen Firmen, sagte Beumer, seien dynamisch, innovativ, qualitativ top und internationalisiert.

Alles Argumente, mit denen Beumer den damals angekündigten Ausbau des Firmenkundengeschäfts der Commerzbank hierzulande begründete. Dazu wurde die Schweizer Commerzbank-Zentrale in Zürich 2014 durch fünf regionale Büros in St.Gallen (an der Vadianstrasse), Basel, Bern, Lausanne und Luzern ergänzt. Diese Büros, so sagte der Länderverantwortliche Marc Steinkat damals, sollen «mit je fünf bis sieben Mitarbeitenden starten».

Neues Angebot werde von den Kunden «sehr gut angenommen»

Doch mittlerweile arbeitet Beumer bei der HypoVereinsbank, und nun sind auch die Tage der fünf Regionalbüros gezählt, wie eine Sprecherin der Commerzbank Informationen unserer Zeitung bestätigt. Demnach werden die fünf Büros «bis Ende 2021 geschlossen». Die genauen Zeitpunkte hängen jeweils auch ab von den Konditionen der einzelnen Mietverträge.

Unscheinbar: Auch die Commerzbank St.Gallen schliesst ihre Türe. Bild: Raphael Rohner (23. Juli 2021)

Was steckt dahinter? Die Schliessungen der Regionalbüros – die Sprecherin nennt sie heute «Agenturen» – werden damit erklärt, dass die Commerzbank schon vor der Coronakrise begonnen habe, ihre Firmenkunden zunehmend mobil und digital zu betreuen. Dieses Angebot, kombiniert mit persönlichen Besuchen bei den Kunden, werde von diesen «sehr gut angenommen».

Deshalb habe die Commerzbank beschlossen, die fünf Agenturen – «also Räumlichkeiten, in denen wir Kunden empfangen konnten» – schrittweise zu schliessen. Weiter sagt die Sprecherin:

«Das Leistungsangebot für unsere Kunden sowie unser Kundenportfolio bleiben unverändert.»

Die Mitarbeitenden in den einzelnen Regionen arbeiteten weiterhin lokal, die Commerzbank bleibe im Firmenkundengeschäft schweizweit aktiv, und der Hauptsitz bleibe in Zürich.

Administration immer stärker in der Zürcher Zentrale gebündelt

Was auffällt: Statt wie vor dem Start in den Regionen angekündigt je fünf bis sieben Mitarbeitende pro Agentur sind es heute im Schnitt lediglich zwei Angestellte, wie die Sprecherin sagt. Dazu erläutert sie:

«Wir überprüfen unsere Geschäftsprozesse regelmässig auf Effizienz und Kundenorientierung und passen sie bei Bedarf an.»

Bei den Agenturen habe sich gezeigt, dass die Kunden vor allem eine persönliche Beratung in deren Räumlichkeiten oder per Video-Call erwarteten. Die zunehmende Digitalisierung habe es zudem ermöglicht, Kapazität freizusetzen und administrative Tätigkeiten sukzessive in der Zentrale in Zürich zu bündeln. «Dadurch können sich die Berater in den Agenturen ausschliesslich auf die Kundenbetreuung konzentrieren.»

Verdoppelung der Beschäftigtenzahl hat sich als Luftschloss erwiesen

Ende 2013, vor dem Start der Regionalbüros, zählte die Commerzbank Schweiz rund 100 Mitarbeitende. Markus Beumer stellte damals eine Verdoppelung innert zwei Jahren in Aussicht. Doch heute sind es lediglich 88 Mitarbeitende. Über diese Entwicklung sagt die Sprecherin:

«Schon 2015 hat die Bank verkündet, dass sich das Umsetzungstempo wegen der Niedrigzinsphase und der politischen Instabilität nicht halten lassen wird.»

Die Bank habe einige Produkte und Dienstleistungen (Equity Sales, Trading-&-Research-Geschäft) eingestellt respektive teilweise ausgelagert. Dies sowie «geschäftspolitische Entscheidungen» hätten zusätzlich dazu geführt, «dass der 2014 angekündigte Personalbedarf angepasst wurde».

Commerzbank Schweiz wächst kontinuierlich

Wie beurteilt die Commerzbank Schweiz ihre Geschäftsentwicklung? Die Sprecherin sagt: «Seit Beginn ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz wächst die Bank durchschnittlich jedes Jahr zweistellig. Besonders im Jahr 2020 konnten wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen.» Und:

«Die Schweiz ist und bleibt weiterhin ein Wachstumsmarkt für die Commerzbank.»

Unter anderem dank einer starken internationalen Präsenz mit Standorten in 50 Ländern sei die Commerzbank gut aufgestellt, um die Internationalisierung und den Export von Schweizer Unternehmen zu unterstützen. Die Bank sei einer der wichtigsten Partner der Schweizerischen Exportrisikoversicherung (Serv).

Zahl der Firmenkunden ist seit 2013 von 500 auf 1300 geklettert

In Zahlen sieht es so aus: Die Commerzbank Schweiz betreut derzeit rund 1300 Firmenkunden. Ende 2013 waren es gut 500. Das Kreditportfolio sei auf rund zehn Milliarden Franken gewachsen. Zusätzlich sei die Commerzbank Schweiz sehr erfolgreich bei Kapitalmarkttransaktionen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten habe sie 16 Anleihen begeben, unter anderem für Geberit, Rieter, Oerlikon und Lonza.