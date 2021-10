Übernahme Fusion in der Ostschweizer Textilindustrie: Cilander streift sich die Hemden von Alumo über Beide sind Traditionsunternehmen im Appenzell. Jetzt übernimmt die Herisauer AG Cilander die 1918 gegründete Appenzeller Alumo AG. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Die Hemdenmanufaktur Alumo produziert in Appenzell. PD

Die Zusammenarbeit dauert schon viele Jahre. Bisher hat die AG Cilander die Luxushemden von Alumo veredelt. Nun geht die Manufaktur Alumo vollständig in den Besitz von Cilander über. Das teilen beide Firmen mit. Allerdings betont Sandra Geiger, Geschäftsführerin von Alumo, dass die Alumo AG als unabhängiges Unternehmen in Appenzell fortbestehe. Auch die strategische Ausrichtung bezogen auf das Stoffangebot, den Service und die Qualität bleibe im Unternehmen.

Herisau ist einer der Schweizer Standorte der Die AG Cilander . PD

Bei Cilander sagt CEO Burghard Schneider, dass Alumo unangefochten die Zukunft hochwertiger Hemden- und Blusenstoffe repräsentiere. Geiger betont:

Sandra Geiger, CEO Alumo PD

«Wir passen mit unseren luxuriösen Hemdenstoffen perfekt in die Cilander Strategie. Zudem ist es für die Alumo wichtig, als kleine Firma starke Partner zu haben. Cilander ist als Inhaber und Ausrüster unserer Stoffe die ideale Besetzung.»

Standort und Mitarbeitende bleiben erhalten

Sie ergänzt, dass der Standort in Appenzell erhalten bleibe und dass alle 20 Mitarbeitenden weiter beschäftigt werden. Hat die Textilindustrie in der Ostschweiz eine Zukunft? Geiger: «Ja absolut, in der Nische Luxushemd, gibt es für uns nach wie vor eine Zukunft.» Und in dieser Nische gilt Alumo als Weltmarktführer. Was ist der Grund und was das Alleinstellungsmerkmal? Geiger:

«Unsere feinsten Baumwollstoffe sind im obersten Marktsegment bei Brands wie Gucci, Hermès, Brioni und Burberry bekannt und beliebt. Zudem bedienen wir mit unseren Stoffen aber auch die besten Massschneider weltweit. Unser USP (Alleinstellungsmerkmal) ist die Feinheit und Qualität unserer Stoffe mit dem typischen ‹silky soft handfeel›, basierend auf 100 Jahre Webkunst.»

Hinzukäme das «made in Switzerland» mit dem Service und den pünktlichen Lieferungen.

Alumo produziert Luxushemden für Luxuslabel. PD

Die 1814 gegründete AG Cilander produziert mit ihren 200 Mitarbeitenden jährlich mehr als 20 Millionen veredelte Laufmeter Gewebe für technische und Bekleidungstextilien. Cilander exportiert in 80 Länder. Die Gruppe betreibt in der Schweiz drei Standorte.