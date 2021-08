Halbleitermangel bremst Automarkt und Hilft VAT

CHIPMANGEL Engpass an Halbleitern dämpft den Schweizer Automarkt - und bringt der Haager VAT Rekordumsätze Das Coronajahr war für die Schweizer Garagisten ein Tiefpunkt. Nun wird die zaghafte Erholung erneut gebremst: Den Autoherstellern fehlen Chips. Die Halbleiterindustrie baut deshalb ihre Kapazitäten aus und zwar mit Vakuumventilen aus dem Werdenberg. Kaspar Enz 05.08.2021, 18.30 Uhr

Wegen Chipmangels mussten in den letzten Monaten mancherorts Autowerke kurzzeitig die Arbeit einstellen. Bild: Sean Gallup/Getty Images

Ganz so schnell wie erhofft verlief die Erholung des Schweizer Automarktes Anfang Jahr nicht. Wegen des Lockdowns waren nicht nur die Verkaufsräume der Garagen geschlossen, auch der Autosalon und viele Ausstellungen fielen aus. «Dabei ist der Frühling für uns die wichtigste Zeit», sagt Andreas Burgener, Direktor von Auto Schweiz, dem Verband der Autoimporteure.

Besser als im Coronajahr 2020 lief es den Autohändlern aber allemal. Knapp 144000 Neuwagen wurden seit Anfang Jahr in Verkehr gesetzt, das sind rund 18000 mehr als im vergangenen Jahr. Doch nun kommt der nächste Dämpfer. Im Juli wurden nur 19422 neue Autos immatrikuliert, 14,2 Prozent weniger als im Juli des Coronajahres, mehr als 3000 Wagen.

Industrie kann nicht liefern

Auto Schweiz-Direktor Andreas Burgener. Bild: PD

Doch der Knick kam nicht, weil die Kunden fehlen. «Auf diese Autos warten Kunden, weil wir schlicht nicht liefern können», sagt Burgener. Denn die Autohersteller müssen selbst auf Lieferungen warten. «Dass es bei Halbleitern und Chips Engpässe geben könnte, davon hat man schon lange gesprochen», sagt Burgener. Chips stecken unterdessen überall im Auto, in jeder Steuerung. «Jetzt trifft es uns», härter als erwartet.

Das gilt nicht nur für den Schweizer Automarkt. Rund 80 Millionen Autos könnte man dieses Jahr verkaufen, schätzte kürzlich das Duisburger Center Automotive Research von «Autopapst» Ferdinand Dudenhöffer. Wegen der Lieferschwierigkeiten bei Chips würden aber wohl weniger als 75 Millionen gebaut. Wegen des Chipmangels musste Mercedes Benz kürzlich im Sindelfinger Werk Kurzarbeit anmelden - dort, wo die wichtige S-Klasse und das Elektromodell EQS gebaut werden. Es ist nicht das einzige deutsche Autowerk, das vorübergehend still stand. Betroffen waren im Juni schon BMW und Ford.

Jagd nach Chips

Ein Grund für den Mangel: Nicht nur die Autoindustrie braucht Chips. Die Coronapandemie beschleunigte die Digitalisierung in allen Bereichen. Das fördert nicht nur den Absatz von allerlei elektronischen Geräten, beispielsweise fürs Homeoffice. Gleichzeitig drosselte die Autoindustrie letztes Jahr die Produktion.

Doch Burgener sieht Licht am Ende des Tunnels. «Die Hersteller suchen neue Lieferkanäle.» Es entstehen neue Hersteller, bestehende Halbleiterproduzenten bauen ihre Kapazitäten aus. «Das geht nicht von heute auf morgen», sagt Burgener. Aber die Lage dürfte sich gegen Ende Jahr entschärfen, sagt er.

«Die Hoffnung stirbt zuletzt.»

Dass dieser Ausbau im Gange ist, spürt auch die Haager VAT. Sie stellt Vakuumventile her. Die werden überall dort benötigt, wo mit Vakuumtechnik gearbeitet wird: Bei der Produktion von Flachbildschirmen und Solarzellen beispielsweise.

Immer wichtiger wurde aber die Halbleiterindustrie. Rund drei Viertel des Umsatzes macht VAT unterdessen mit Kunden aus der Branche. Und mit 74 Prozent des Marktes ist der Haager Konzern unbestrittener Weltmarktführer bei Vakuumventilen für die Halbleiterindustrie.

Erneut Rekordergebnis für Zulieferer der Chipindustrie

Mit ihr eilt VAT von Rekord zu Rekord. 416 Millionen Franken setzte VAT im ersten Halbjahr 2021 um, das sind 31 Prozent mehr als im ersten Semester des Coronajahrs. Und auch da verzeichnete VAT ein Rekordergebnis. Kein Wunder. Angetrieben vom weltweiten Halbleitermangel und den technologischen Entwicklungen erreichten die Investitionen der Halbleiterindustrie einen neuen Rekordwert, heisst es im Halbjahresbericht.

Übertroffen wurde der Umsatz einmal mehr von den Bestellungseingängen. Die wuchsen um 38 Prozent auf 494 Millionen Franken. Und die Nachfrage scheint nicht abzureissen. Eine Auftragsmenge, die es abzuarbeiten gilt. CEO Mike Allison zeigte sich an der Präsentation der Jahreszahlen zuversichtlich. Man habe in den letzten Monaten Personal aufgebaut, sagte er: 78 im Werk in Haag, knapp 90 im Werk in Malaysia. Dieses wird immer wichtiger, denn es ist nahe an den wichtigsten Produktionsstätten der Halbleiterindustrie in Asien. Deshalb wird hier auch ausgebaut. Das Werk soll seine Kapazität dieses Jahr um 70 Prozent steigern können, heisst es im Halbjahresbericht.

«Wir haben die Leute, um das Wachstum zu bewältigen.»

Auch Aluminium kommt zu spät

Mike Allison, VAT Group PD

Aber auch die VAT kann sich den Engpässen in den internationalen Lieferketten nicht entziehen. «Man hört viel über den Chipmangel», sagte Allison. Aber die Lieferketten sind nicht nur für Chips verstopft. «Wir haben ähnliche Probleme», sagt Allison. Immer wieder kämen Lieferungen zu spät, die Lieferfristen werden länger, und zwar bei ganz verschiedenen Vorprodukten und Rohstoffen wie Plastik oder Verpackung. Wegen der gesteigerten Produktion brauchte VAT viel mehr Aluminium. «Wir haben das Material bis Ende Jahr gesichert», sagte Allison. Aber es komme immer wieder zu Verspätungen. «Das führt in unserem Produktionsprozess immer wieder zu Ineffizienzen und macht die Lage unvorhersehbar.»

Mike Allison glaubt, das sich die Lage verbessert, zumindest arbeite man daran. «Für viele Vorleistungen haben wir alternative Lieferanten gefunden.»