Livinguard ist Konkurs, der Chef weist die Verantwortung von sich

Konkurs Maskenhersteller Livinguard ist pleite – Chef weist Verantwortung von sich – Herisauer Partnerfirma Cilander igelt sich ein Mit seinen antiviral beschichteten Gesichtsmasken gegen Corona wurde der Zuger Maskenhersteller Livinguard weltbekannt. Diese Woche hat das Unternehmen Konkurs angemeldet. Verantwortlich dafür macht CEO Sanjeev Swamy unter anderem einen Entscheid der US-Umweltbehörde. Der Herisauer Textilveredler Cilander, zuständig für die Beschichtung der Masken, will sich nicht äussern. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 29.04.2022, 07.00 Uhr

Livinguard-CEO Sanjeev Swamy. Bild: PD

Firmen wie die Partners Group oder Amag kauften sie für ihre Angestellten: die dunkelblauen Schweizer Super-Stoffmasken des Zuger Unternehmens Livinguard. Durch die Behandlung mit der eigenen «selbstdesinfizierenden» Technologie soll die Maske mindestens 99 Prozent der Bakterien und Viren zerstören und zudem auch sehr langlebig sein.

Das kam an: «Weltweit verkaufen wir aktuell pro Monat rund 1,5 Millionen Masken», sagte der Unternehmensgründer, der Inder Sanjeev Swamy, noch im Herbst 2020. Er äusserte ambitionierte Wachstumsplane: Die Zahl von 40 Angestellten sollte im Jahr 2021 nahezu verdoppelt, weitere Produkte lanciert werden. Mitte 2021 übersiedelte das Unternehmen nach Cham, weil man am alten Standort an die Kapazitätsgrenzen gestossen sei. Livinguard hatte damals bereits knapp 50 Angestellte. Es schien zu laufen.

FFP2-Maskenpflicht als Rückschlag

Doch nun ist am Dienstag der Konkurs über die Livinguard AG eröffnet worden, wie das Zuger Konkursamt auf Anfrage bestätigt. Wie unsere Zeitung von mehreren Quellen erfahren hat, befindet sich das Unternehmen schon seit längerem finanziell in Schieflage. Auf dem Businessnetzwerk Linkedin kennzeichnen sich diverse Angestellte als arbeitssuchend, zudem haben gemäss Handelsregister die meisten Verwaltungsräte das Unternehmen in den vergangenen Monaten verlassen. Wie konnte das passieren?

Am Telefon sagt CEO und Unternehmensgründer Swamy, dass er sehr wütend sei. Denn die Schuld für den überraschenden Niedergang seines Unternehmens sieht der 61-Jährige bei anderen: «In vielen Ländern wurde eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt.» Zum Beispiel ist das in einigen deutschen Bundesländern der Fall. Swamy äussert die Meinung, die Livinguard-Maske schütze besser als eine FFP2-Maske, doch die Behörden sehen das anders. Swamy sagt:

«Die FFP2-Pflicht hat uns viel Geld gekostet, insgesamt sind die Verkäufe um 95 Prozent eingebrochen.»

US-Behörde zieht Zulassung zurück, Abschreiber von 30 Millionen Franken

Einen weiteren Grund für die aktuelle Lage sieht er bei einem Entscheid der Environmental Protection Agency (EPA), der US-Umweltbehörde. Die Desinfektionstechnologie für Textilien von Livinguard kommt auch für Schutzkleidung zum Einsatz, etwa fürs Militär und Spitalpersonal. Damit wollte Swamy laut eigenen Angaben nun nach dem Ende der Lockdowns in Europa in den USA durchstarten.

Anfang Februar 2022 habe ihm die EPA aber mitgeteilt, dass sie bei einer längst gegebenen Zulassung zur Beschichtung von Textilien plötzlich Bedenken habe und diese wieder zurückziehe. Es gehe dabei um ein Fungizid, also einen biologischen Stoff, der Pilze abtötet, und der nicht mit der Haut in Berührung kommen soll. Dieser komme weder bei den Masken noch der Schutzkleidung zum Einsatz, versichert jedoch Swamy, «sondern soll vielleicht einmal für die Beschichtung von Zelten oder Ähnlichem eingesetzt werden.» Er sei aber Teil der Zulassung.

Die EPA könne die Zulassung aber nicht einfach anpassen. Die Situation sei immer prekärer geworden. Swamy sagt:

«Ich muss Waren für gut 30 Millionen Franken abschreiben, das verkraftet ein Unternehmen von der Grösse von Livinguard einfach nicht.»

Was er brauche, sei Zeit, doch die habe er nicht. «Deshalb habe ich Anfang der Woche zur Sicherheit die Bilanz beim Gericht deponiert.»

Cilander weiss angeblich nichts von der Livinguard-Pleite

Cilander-Chef Burghard Schneider. Bild: PD

Noch nichts vom Konkurs des Geschäftspartners weiss man beim Herisauer Textilveredler Cilander. Dieser ist unter anderem für das Aufbringen der antiviralen Beschichtung bei der Livinguard-Maske zuständig und vertreibt diese auch über seinen Shop. Eine Einschätzung dazu, was der Livinguard-Konkurs fürs eigene Unternehmen bedeutet, will Cilander nicht abgeben: «Wir haben keine derartige Nachricht erhalten und sehen von einem Kommentar über unseren verlässlichen Partner Livinguard ab», schreibt Cilander-Chef Burghard Schneider lediglich.

Ende Oktober 2021 hatte Cilander noch in einer Mitteilung über die «Problematik der Fixierung auf FFP2» geschrieben: «Dabei gibt es auch sehr gute Alternativen, die sicher vor Viren schützen und zeitgleich die Umwelt schonen.» Ein Beispiel dafür sei die Livinguard Pro Mask. «Sie besitzt FFP2-Standard und kann bis zu 30-mal gewaschen werden, ohne ihre schützende Wirkung zu verlieren.» Theoretisch sei sie damit «eine nachhaltige Alternative zu Einwegmasken». Cilander beklagt indessen: «Im Alltag und unterwegs stösst man mit der antiviralen Maske aber praktisch oft an Grenzen und wird von den Behörden gebeten, OP-Masken anzuziehen, obwohl sie die gleiche Zertifizierung besitzen.»

Livinguard-Chef Swamy hofft auf Restukturierung

Von den einst gut 50 Livinguard-Angestellten in Cham, erfährt man, sind noch 20 übrig, die restlichen Stellen seien schon während der vergangenen Monate abgebaut worden. Wie es nun mit diesen weitergeht, weiss CEO Sanjeev Swamy nicht. Er hoffe, das Unternehmen restrukturieren zu können, sagt er. Damit erklärt er auch den Rücktritt der Verwaltungsräte. Diese hätten ihm Raum geben wollen für die nötigen Massnahmen. Und Swamy sagt:

«Livinguard wird weiter existieren, ganz sicher.»

Auf der Website des Unternehmens findet sich die passende Weisheit dazu, die nun wohl aktueller denn je ist: «Es wäre uns nicht gelungen, wenn wir nicht über Jahre hinweg immer wieder aus Rückschlägen gelernt hätten.»

