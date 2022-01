Heimat-Zigaretten: Übernahme scheitert im letzten Moment.

Als Roger Koch 2015 die Koch & Gsell AG gründete, erfüllte er sich einen Bubentraum. In Steinach produzierte das Unternehmen fortan Zigaretten aus Schweizer Tabak unter der Marke «Heimat». Aufsehen erregte «Heimat», als sie 2017 die ersten Zigaretten aus CBD-Hanf auf den Markt brachten. Doch die Innovation war teuer erkauft. Die Firma geriet in Zahlungsschwierigkeiten. Ein Konkurs konnte aber 2020 mit einem Nachlassvertrag abgewendet werden. Seither geht ein grosser Teil des freien Cashflows in die Tilgung der Schulden. Im Juni wurde bekannt, dass die kanadische Flora Growth an einer Übernahme interessiert ist. (ken)