Folgeauftrag aus China: Bühler beliefert Batteriehersteller

E-Mobilität Folgeauftrag aus China: Bühler beliefert einen der grössten Batteriehersteller Die Elektromobilität ist ein wachsender Markt, und China ist ein Zentrum der Batterieproduktion. Mit Anlagen zur Herstellung von Elektrodenpaste mischt auch der Bühler-Konzern mit. Thomas Griesser Kym 25.09.2021, 05.00 Uhr

Die Bühler-Pilotanlage für Lishen zur Herstellung von Elektrodenpaste. Bilder: PD

Der Technologiekonzern Bühler mit Hauptsitz in Uzwil hat von Lishen, einem der grössten Batteriehersteller in China, einen Auftrag für zwei weitere Produktions­linien für Elektrodenpaste erhalten. Der Auftragswert beträgt fünf Millionen Franken. Die beiden Linien können pro Stunde zusammen 2000 Liter Elektrodenpaste produzieren, was die Herstellung von 80'000 Batterien für Elektroautos im Jahr ermöglicht.

Im April 2016 hat Bühler von Lishen bereits einen ersten Auftrag für vier Produktionslinien erhalten, was Bühler den Einstieg in den wachsenden Markt der E-Mobilität erlaubte. China haben sich zu einem Zentrum der Batterieproduktion entwickelt, und es seien dort in den nächsten Jahren eine Reihe von Gigafabriken geplant. Neben der Zusammenarbeit mit Lishen sei Bühler mit diversen internationalen Batterieherstellern in Kontakt, um weitere Projekte zu generieren.

Die Qualität der Paste macht es aus

Bühler beansprucht für sich, «ein revolutionäres Verfahren» zur Herstellung von Elektrodenpaste entwickelt zu haben. Dies sei ein wichtiger Schritt in der Batterieproduktion, denn die Qualität der Paste habe einen direkten und grossen Einfluss auf die Kapazität der Batteriezelle.