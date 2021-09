BÜROMÖBEL Lista Office führt eine Messe in der eigenen Werkhalle durch - rund 1000 Besucher Während Corona fielen alle grossen Messen aus - für den Ostschweizer Büromöbelanbieter Lista Office fehlten so auch Plattformen, seine Produkte zu präsentieren. Deshalb haben CEO Christian Mehling und seine Mitarbeiter kurzerhand selber eine Messe für Büroeinrichtungen organisiert - und dafür für eine Woche die Werk- und Lagerhalle in Degersheim leergeräumt. Kaspar Enz 23.09.2021, 18.00 Uhr

Seit Corona besonders beliebt: Abschliessbare Kabinen für Grossraumbüros des finnischen Anbieters Framery - auch sie stellen in Degersheiom aus. Bilder: Tobias Garcia

«Der Marketing-Mann würde wohl sagen, da müsste man noch den Boden etwas schöner gestalten», sagt Hansjörg Tenini. Aber der Geschäftsführer der Glattbrugger Preform konzentriert sich für seinen Stand aufs Wesentliche, das Produkt: Wände und Objekte aus Gipsschaum zum Abtrennen von Arbeitsplätzen. Die schlucken den Lärm, wie in der neusten Entwicklung: Ein Kabine, halb offen zwar, trotzdem macht es das Mithören schwierig, von drinnen wie von Draussen.

«Wegen Corona ist das Modell sehr gefragt, viele Firmen gestalten ihre Büros um.»

Die Produkte stehen direkt auf den abgewetzten Betonboden. «Mir gefällt der Boden sehr gut, man sieht auch, dass hier gearbeitet wird». Es ist der Boden einer Werkhalle, derjenige der Lista Office in Degersheim.

Eine Messe, aus der Not geboren

Das Ostschweizer Unternehmen hat Partner, Kunden und Interessierte hierher geladen zur «Hello 21». Es soll eine kleine Fachmesse für Büromöbel sein, in einer Zeit, in der solche seit über einem Jahr nicht mehr stattfinden. Für viele der Aussteller ein Lichtblick. «Das ist eine gute Plattform, um unsere Produkte zu präsentieren», sagt Tenini.

Der deutsche Objektmöbelbauer Brunner ist ebenfalls präsent. Tobias Garcia

Nicht alle Aussteller haben ihren Stand so aufs Maximum reduziert wie die Preform. Der deutsche Objektmöbelbauer Brunner inszeniert die Möbel zwischen Gestellen voller Pflanzen. «Die sind zwar aus Plastik», sagt Ralf Huber von der Schweizer Vertretung des Unternehmens. Trotzdem ziehen sie Interessierte Kunden an. Das sei auch gut so. Auch die Brunner Group würde ihre Möbel sonst auf grossen Messen ihren Kunden präsentieren. Statt für die IFAs oder die Orgatec strengte man sich nun eben für die «Hello 21» an. Huber zeigt einige neue Stücke. «Wir sind gerade rechtzeitig fertig geworden.» So ein anstehender Messeauftritt setze eben auch Energien frei.

Austausch vermisst

Auch Christian Mehling hat die Messen vermisst. Er sei ein soziales Tier, sagt der CEO der Lista Office. Nicht nur Messen fielen aus, monatelang traf man Kunden Geschäftspartner und Branchenkollegen nur selten oder per Videobildschirm. «Ich habe gelitten wie ein Hund», sagt Mehling. Doch nicht nur der Austausch fehlte ihm. Für ihn ist klar:

«Möbel muss man anfassen können. »

Damit ist er nicht allein. Die Idee für die eigene Messe kam ihm schon vor Monaten, das Feedback der Partnerunternehmen war damals schon positiv. So hätte die «Hello 21» schon im Frühling stattfinden sollen, doch Corona kam dazwischen. Trotz der Verschiebung blieben die Aussteller an Bord. Was Mehling nicht überraschte. Für viele Hersteller von Büromöbeln sei Corona eine schwierige Zeit gewesen. Gerade aus Deutschland hörte man von Stellenabbau, Umsatzeinbrüchen und Schliessungen. «Wir kamen dagegen nicht schlecht durch die Krise», sagt Mehling.

Christian Mehling, CEO der Lista Office, hat die «Hello 21» ins Leben gerufen. Tobias Garcia

Alle denken ihre Büros neu

Denn Lista Office baut nicht nur Schreibtische und Regale. Sie berät ihre Kunden bei der Konzeption neuer Büros, richtet sie ein und handelt da auch mit den Produkten der Partner. «Dadurch sind wir nahe an den Kunden», sagt Mehling. Und bei vielen von ihnen sorgte Corona für ein Umdenken, was ihre Büros, ja ihre Arbeitsprozesse anbelangt. «Sogar Kunden, die davor nicht mal was von neuen Farben wissen wollten, denken plötzlich über ganz neue Arbeitsformen nach.»

Viele Kunden nutzen die Gelegenheit um das nächste Büro anfassen zu können. Tobias Garcia

Darauf weist auch der Kundenaufmarsch hin. Eine Publikumsmesse wäre aufgrund der Schutzmassnahmen zu aufwendig gewesen, sagt Mehling. Trotzdem haben sich rund 1000 Besucher angemeldet über vier Tage, Teams von Grossbanken, Hochschulen und Verwaltungen. Viele von ihnen seien tatsächlich daran, ihre Büros neu zu gestalten.

Was da möglich wäre, können ihnen Mehling und seine Mitarbeitenden hier noch besser erklären als irgendwo sonst. Ein Stockwerk höher geht die Ausstellung weiter. Die Büros der Lista selbst sind Anschauungsobjekt, dazu kommt ein Lista-Museum. Und ein Modell, um mit Kunden Arbeitssituationen durchzuspielen - und so das ideale Büro zu finden.

Mit dem Modell spielen Lista-Mitarbeitende und Kunden mögliche Arbeitssituationen durch. Tobias Garcia

Mehr Zeit und mehr Platz

«Diese Möglichkeiten haben wir an keiner anderen Messe», sagt Christian Mehling. Nicht nur wäre dort der Platz beschränkt. «Es wären auch viel mehr Leute da, oft wird man unterbrochen. Hier können sich die Aussteller auch Zeit nehmen für die Kunden.»

Deshalb ist sich Mehling auch nicht sicher, ob die «Hello 21» ein einmaliger, pandemiebedingter Anlass werden wird. «Es ist wirklich eine gute Plattform», sagt er. Sicher sei noch nichts, «aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das wieder durchführen, auch ohne Corona.»