Der Boom bei Schweizer Bootsbauern hält an

Die Werft Brunnert-Grimm in Gottlieben hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Dieses Jahr ist das Familienunternehmen von der Kibag übernommen worden.

1887 startete August Bögle mit seiner Werft in Gottlieben ein neues Kapitel in der Geschichte der Bodensee-Sportschifffahrt.



Die Konstrukteure Erich Brunnert und Hermann Grimm bauen dann in den 60er-Jahren unter dem Signet «New Craft» elegante, schnelle Runabouts. Das sind offene Sportboote mit zwei bis acht Sitzplätzen, geschlossenem Vorderdeck und oft einer Liegefläche zum Sonnenbaden. Am Beginn dieser Entwicklung standen Holzboote, die von Flugzeugmotoren aus dem Ersten Weltkrieg angetrieben wurden. Als GFK immer beliebter wird, entwickelt und spezialisiert die Brunnert-Grimm AG das Swiss-Finish. Dabei werden Boote auch von international renommierten Marken auf den Kunden massgeschneidert.



Nun ist die Werft im Zuge einer Nachfolgelösung an die Kibag Holding AG verkauft worden. Für die drei Brüder, Jurist Peter Grimm, Bootsbauer Erich Grimm und Kaufmann Thomas Grimm ist damit, nach eignen Angaben, die Wunschlösung gefunden worden. Die drei Brüder werden sich gestaffelt aus dem Unternehmen zurückziehen. Die sieben Angestellten werden übernommen.



Mit Kibag Marina verfügt die Kibag Holding AG über einen eigenständigen Unternehmensbereich für Werften und Yachthäfen am Zürich- und am Zugersee. Dieser Bereich wird nun neu um die Brunnert-Grimm AG ergänzt.

Thomas, Peter und Erich Grimm (v.l.) haben die Brunnert-Grimm AG an die Kibag Holding AG im Zuge der Nachfolgelösung verkauft. Bild; PD