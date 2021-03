Boom dank Zoom St.Gallen hat eine neue Schönheitspraxis: Behandlungen von Augen und Kinn nehmen während der Krise stark zu – schon zuvor hat Kylie Jenner den Markt mit einem Selfie befeuert Als sie selbst Patientin war, brachte Alexandra Lüönd ein Bild von Jessica Biel mit. Heute führt sie mit Beauty2Go eine eigene Schönheitsklinik mit inzwischen vier Standorten. Weitere sollen folgen. Interview: Stefan Borkert 17.03.2021, 05.00 Uhr

Facharzt Gabriel Berei verhilft in der Praxis in St. Gallen einer Patientin zu einem harmonischen Gesichtsbild. Bild: PD

Schönheitsbehandlungen boomen. Davon profitiert auch das Start-up Beauty2Go, das neu auch einen Standort in St.Gallen eröffnet hat. Alexandra Lüönd ist zusammen mit ihrem Bruder Patrick Gründerin und Inhaberin der Schönheitskliniken, die es auch in Bern, Zürich und Luzern gibt.

Wie kamen Sie auf die Idee vor vier Jahren, das Start-up Beauty2Go zu gründen?

Alexandra Lüönd: Ich sass selbst mal auf der anderen Seite als Patientin. Die Wartezeiten waren relativ lang, und die meisten Ärzte waren nur auf Better-Aging spezialisiert. Was ich aber brauchte, war Beautification und jemand, der sich der jungen Zielgruppe mit einem anderen Bedürfnis annimmt. Nach meinem fast zweijährigen Aufenthalt in Los Angeles entstand die Idee, Beauty2Go zu gründen, weg von der klassischen Arztpraxis hin zu einem Lifestyle-Brand mit Fokus auf die jungen und junggebliebenen Patienten, die sich eine unkomplizierte Behandlung zu einem fairen Preis wünschen. Bei uns kann man bequem online buchen oder auch ganz unkonventionell über Instagram und sogar Tiktok.

Dann ging es rasch aufwärts. Vor einem halben Jahr haben Sie den vierten Standort in St.Gallen eröffnet. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Bei uns herrscht eine familiäre Atmosphäre. Wir sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern begegnen uns auch privat. Wenn jemand mal krank ist, dann bringt auch schon mal ein Arbeitskollege eine Suppe vorbei. Ich denke, diesen Zusammenhalt spürt der Patient. Zudem waren wir eine der ersten Kliniken in der Schweiz, die den Fokus auf Beautification gesetzt hat und auch auf die Bedürfnisse der Generation Y eingegangen ist! Wir kommunizieren locker auf Instagram, schreiben informative Blogs, und ab und zu gibt es auch von uns ein Tänzchen auf Tiktok.

Welche weiteren Standorte haben Sie im Visier, wann?

Solange die Patienten uns lieben und unser Angebot in Anspruch nehmen wollen, geben wir unser Bestes, für jeden in verschiedenen Regionen erreichbar zu sein. Es stehen weitere Standorte an, aber diese sind noch nicht spruchreif. Was wir aber sicher eines Tages wagen wollen, ist der Sprung über den Röstigraben in die Westschweiz.

Alexandra Lüönd hat in St.Gallen studiert und dort vor einem halben Jahr eine Schönheitspraxis aufgemacht. Bild: PD

Mitten in der Coronakrise einen Standort zu eröffnen ist mutig. War die Nachfrage in St.Gallen so hoch?

Während der Coronakrise stieg die Nachfrage nach ästhetischen Behandlungen um fast 30 Prozent. Viele Leute sind im Homeoffice und betrachteten sich selbst oft in Zoom Meetings und setzen sich stärker mit ihrem Erscheinungsbild auseinander. Zudem sind die Leute mutiger, etwas auszuprobieren, da sie die Schwellungen oder Einstichstellen gut im Homeoffice verdecken konnten.

Warum also St.Gallen?

Die Nachfrage in St.Gallen wurde immer grösser. Wir wollten unseren Kunden in der schönen Ostschweiz endlich auch die Chance geben, unser Angebot vor Ort zu nutzen. Als wir dann den fabelhaften Arzt Gabriel Berei kennen lernten, entschieden wir uns, den Sprung zu wagen und einen neuen Standort mit ihm als ärztlichem Leiter zu eröffnen.

Wie entwickelt sich das Geschäft hier?

Die Nachfrage wächst in St.Gallen von Woche zu Woche. Für mich war klar, wenn ich Standorte wie Bern/Luzern und Zürich habe, darf die Ostschweiz nicht vernachlässigt werden. Mich verbindet viel Liebe mit St.Gallen, habe ich doch hier einige Jahre gelebt während meines Wirtschaftsstudiums. Gerade deswegen freut es mich so, einen Standort zu haben, welcher mich an meine Anfänge erinnert. Zudem ist mir Diversität in meinem Unternehmen sehr wichtig. So verschieden wie unsere Mitarbeiter und Kunden sollen auch die Standorte sein. Es war mir also ein wichtiges Anliegen, in St.Gallen Fuss zu fassen.

Die Anzahl Ihrer Mitarbeiter wächst. Momentan sind es 23. Haben Sie genügend Bewerbungen von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegepersonal?

Vieles läuft bei uns über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es spricht sich herum, dass wir sehr familiär sind und auf ein gutes Arbeitsklima setzen. Die Arbeit in der ästhetischen Medizin bringt unserem medizinischen Fachpersonal viel Freude. Viele Patienten kommen zu uns, weil sie schon länger unglücklich oder unzufrieden mit bestimmten Äusserlichkeiten sind. Manche haben ein sehr geringes Selbstwertgefühl oder schämen sich sogar für ihre krumme Nase oder ihre schmalen Lippen. Unsere Arbeit und vor allem die der Ärzte ist demnach wirklich erfüllend und sinnstiftend. Es gibt nichts Schöneres, als die Freudentränen unserer Patientinnen und Patienten zu sehen, wenn sie sich wieder selbstbewusst im Spiegel ansehen.

Sie bieten vor allem ambulante Behandlungen an. Haben Sie gar keine Betten?

Alle unsere Behandlungen sind minimal invasiv und werden ausschliesslich ambulant durchgeführt. Eine Behandlung dauert circa 30 Minuten, und man ist danach generell wieder gesellschaftsfähig. In den USA nennt man das sogar «Lunch Break Procedure», also Mittagspausenunterbrechung.

Warum sind in der Coronakrise die Entfernung von Augenringen und die Modellierung der Kinnlinie so begehrt?

Wir haben eine starke Steigerung der Augenringbehandlungen registrieren können. Die Nachfrage stieg während der Pandemie um 25 Prozent. Das liegt daran, dass durch das Maskentragen der Fokus deutlich bei den Augen liegt. Die Kinnlinie (Jawline) war schon vor der Pandemie klar im Trend. Das verdanken wir Kylie Jenner und dem perfekten Selfie auf Instagram.

Blick in die St.Galler Schönheitspraxis Beauty2Go. Bild: PD

Was überwiegt, Auge oder Kinn?

Momentan ganz klar die Augen. Wir denken jedoch, dass, sobald die Maskenpflicht gelockert wird, die Jawline in den Fokus rückt.

Und wie lange hält die jeweilige Behandlung?

Eine Augenringbehandlung hält im Schnitt neun Monate, die Jawline-Behandlung kann bis zu 18 Monate halten.

Ist es tatsächlich so, dass Kunden mit Fotos ihrer Stars kommen?

Ja das ist tatsächlich so. Und ich muss gestehen, das war auch bei mir so, als ich vor einigen Jahren selbst Patientin war. Da kam ich mit einem Bild von Jessica Biel. Heute kommen jedoch eher junge Frauen mit Bildern und da wird klar auf Kylie Jenner, Gigi und Bella Hadid gesetzt.

Welche Behandlungen von Beauty2Go haben Sie an sich selbst ausprobiert?

Wir probieren grundsätzlich alle unsere eigenen Angebote aus, um optimal beurteilen zu können, welche Leistungen wir unseren Patienten bieten. Das Feedback unserer Mitarbeiter und auch meine persönlichen Erfahrungen helfen uns dabei, uns besser in die Patienten hineinzuversetzen und ihnen die bestmögliche Behandlung und Beratung zu bieten.

Mit welchem Erfolg?

Mit grossem Erfolg. Wir bieten ausschliesslich Behandlungen an, hinter denen wir zu 100 Prozent stehen. Ich muss gestehen, ein Leben ohne Botox kann ich mir nicht mehr vorstellen. Zudem setze ich regelmässig auf Skinboosters, um meine Haut hydriert zu halten, und zu ein klein wenig Fillern in den Lippen sage ich wie viele andere auch nicht Nein.

Hat sich die Klientel verändert?

Wir merken, dass mit der Zeit auch eine ältere Zielgruppe ihren Weg zu uns findet. Waren die Töchter die «First Movers», kommen heute die Mütter. Wir bemerken auch eine Zunahme von Männern, hauptsächlich für Jawline und Augenringe.

Die Geschwister Patrick und Alexandra Lüönd sind Gründer und Inhaber der Schönheitspraxen Beauty2Go. Das Unternehmen soll weiter wachsen. Bild: PD

Sie führen die Geschäfte zusammen mit Ihrem Bruder. Gibt das keinen Geschwisterzoff?

Sie werden es nicht glauben, aber wir haben noch nie wirklich gestritten. Wir hatten schon als Kinder nie wirklich einen Streit zusammen. Es ist sehr erfüllend, mit meinem Bruder arbeiten zu dürfen, denn wir ergänzen uns optimal. Ich bin kreativ und habe 100 Ideen, während er ruhig und überlegt ist und mich ab und zu wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent.

Und ganz rational, wo steht Beauty2Go in fünf Jahren, sprich: Wie sieht Ihre Strategie aus?

Wir hoffen, dass wir mit unseren Patienten und Patientinnen und deren Bedürfnissen mitwachsen können. Eine Firma kann nicht stillstehen, sondern muss sich mitbewegen. Wir hoffen, bis dahin weitere Standorte eröffnen zu können und somit mehr Patienten und Patientinnen glücklich machen zu können sowie weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Beauty2Go ist meine Passion. Mein ganzes Herz steckt darin, und wir können mit Stolz sagen, dass wir nie auf Investoren angewiesen waren, sondern organisch gewachsen sind.