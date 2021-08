Grenzen am Bodensee sind Chancen und Hindernisse

Bodensee-Sommer Wirtschaftsraum Bodensee: Grenzen sind Chancen und Hindernisse zugleich – aber es harzt bei der Vermarktung Die Bodensee Standort Marketing GmbH richtet sich neu aus. Ein neues Konzept soll Ende Jahr vorliegen. Stefan Borkert 17.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Quelle: BSM Grafik: JN

Es ist eine Wellenbewegung, die die Zusammenarbeit in der Bodenseeregion über die Grenzen hinweg bestimmt. Es gibt vernetzte Jobbörsen, die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) mit einer Arbeitsgruppe Wirtschaft und ein Projekt für einen digitalen Wirtschaftsraum Bodensee. Die Internationale Bodensee Hochschule vereint 30 Hochschulen und Forschungseinrichtungen rund um den See unter einem Dach und ist damit weltweit einmalig. Hier werden Fachkräfte ausgebildet, Lösungen für Problemstellungen gesucht, entwickelt und gefunden.

Als Bildungsstandort lege die Vierländerregion den Grundstein für Innovation, Forschung und Entwicklung, sagt Michael Baldenhofer, Geschäftsführer der Bodensee Marketing GmbH (BSM) mit Sitz in Konstanz. Die BSM hat den Anspruch, die Vierländerregion zu vermarkten. Als 2011 die Marke Vierländerregion Bodensee entwickelt wurde und 2013 schliesslich an den Start ging, da herrschte Euphorie. Alle Anrainerstaaten waren mit an Bord. Ein gutes Zeichen für eine grenzüberschreitende Wirtschaftsförderung.

Internationalität der BSM soll wieder auferstehen

Doch vor ein paar Jahren begann es im Getriebe zu knirschen. Gemeinden, Verbände, Institutionen, gerade aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein sprangen peu à peu ab ungeachtet der immer weiter aufstrebenden Wirtschaftsregion. Für viele Unternehmen ist die internationale Zusammenarbeit Normalität. An Symposien, Finanz- und Wirtschaftsforen werden Netzwerke geknüpft. Allein die Dachmarke selbst führt fast ein Mauerblümchendasein.

Markenstart der Vierländerregion Bodensee 2013. PD

Das soll sich nun ändern. Seit März ist Michael Baldenhofer neuer Geschäftsleiter der BSM. Seine Mission lautet Neuausrichtung, denn:

«Die Entwicklungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die BSM an Internationalität in ihrer Gesellschafterstruktur verloren hat.»

Und er fährt fort, diese sei aber nötig, um als grenzüberschreitende regionale Wirtschaftsförderung zu arbeiten. Alles komme nun auf den Prüfstand. Dann werde über die Zukunft entschieden. Diese soll weiter international aussehen. Baldenhofer:

Michael Baldenhofer, Geschäftsführer BSM PD

«Wir glauben, dass die grenzüberschreitende Wirtschaftsförderung für die Vierländerregion sehr gewinnbringend sein kann.»

Die BSM wolle deshalb diese gewinnbringende Institution für die Vierländerregion sein, nicht nur auf deutscher Seite, sondern für alle Bodenseeländer. «Wir wollen die Vernetzung der Region weiter vorantreiben und den Wirtschaftsstandort für alle Teilregionen vermarkten.» Mit konkreten Projekten sollen die Teilregionen nun zusammengebracht und unterstützt werden.

Umstrukturierung ist im Gange

In dem Neuausrichtungsprozess seien bereits einige Anstrengungen unternommen worden, sagt er. Dazu gehöre die Trennung der BSM vom Landkreis Konstanz und damit einhergehend auch die neue Geschäftsführung. Ausserdem würden zahlreiche Gespräche mit den Akteuren in der Region geführt. Bis Ende des Jahres soll dann ein neues Konzept vorliegen.