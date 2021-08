Der Bodensee ist ein dynamischer Wirtschaftsraum in Europa

Bodensee-Sommer 1,5 Millionen Angestellte, 50'000 Grenzgänger und niedrige Arbeitslosigkeit: Der Bodensee als Wirtschaftsraum in zehn Fragen und Antworten Der Bodensee ist sowohl verbindendes als auch trennendes Element in der Vierländerregion Bodensee. Der Wirtschaftsraum umfasst die Anrainerstaaten Schweiz, Deutschland, Österreich und das Fürstentum Liechtenstein. Die Wirtschaft profitiert somit auch von der Internationalität der Region. Stefan Borkert 17.08.2021, 05.00 Uhr

Der Bodenseeraum ist ein starker Wirtschaftsstandort.

Die IBK (Internationale Bodenseekonferenz) lässt regelmässig Daten zum Bodenseegebiet erhaben. Im Wirtschaftsraum Bodensee leben demnach insgesamt rund 2,6 Millionen Menschen. Im gesamten Gebiet, ohne Zürich, sind 1,5 Millionen Personen beschäftigt. Mehr als 50'000 arbeiten als Grenzgänger.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote beträgt laut dem Portal Statistik für den Bodenseeraum: 3,1 Prozent in Deutschland, 2,7 Prozent in der Schweiz, 5,7 Prozent in Österreich und 1,5 Prozent im Fürstentum Liechtenstein.

Die Bruttowertschöpfung der Vierländerregion Bodensee wächst. Sie beträgt derzeit nach Angaben der Bodensee Standort Marketing GmbH Konstanz (BMS) nahezu 126 Milliarden Euro. Die Wirtschaftsregion Bodensee erreicht damit ausserdem ein BIP (Bruttoinlandprodukt) pro Kopf von mehr als 48’300 Euro.

Michael Baldenhofer, neuer Chef der BSM, erklärt, dass die Stärken der Vierländerregion in ihrer Vielseitigkeit, ihrer Innovationsstärke, aber auch in ihrer Internationalität liegen. «Vier Länder, vier Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, das gibt der VLRB einen einzigartigen Charakter.»

Baldenhofer sagt, dass mit rund 2,6 Millionen Menschen die Bodenseeregion zu den dicht besiedeltsten ländlichen Regionen Zentraleuropas gehört. «Und nicht nur weil es sich hier gut leben, sondern eben auch arbeiten lässt. Die Vierländerregion Bodensee ist ein starker Wirtschaftsstandort. Hier sitzen Weltkonzerne, Hidden Champions, Clusterinitiativen, mittelständische Unternehmen und Existenzgründer.»

Der Innovationsindikator ist schon etwas älter und stammt aus dem Jahr 2015, erstellt von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Der Innovationsindikator listet Deutschland, Österreich und die Schweiz unter den 10 innovativsten von 35 Ländern. Die Schweiz hält dabei ihre Position als Innovationsweltmeister seit Jahren. Liechtenstein wird aufgrund der räumlichen Grösse in diesem Ranking nicht beachtet.

Die Wahrnehmung der Bodenseeregion ist bestimmt durch ihr Image als Urlaubsdestination. Was die Region wirtschaftlich leistet und bieten kann, ist noch wenig verbreitet. Baldenhofer: «Der Tourismus im Bruttoinlandprodukt der Vierländerregion macht weniger als 10 Prozent aus.»

Die Region ist tatsächlich besonders, weil sie vier Länder umfasst. «Wir leben an einer EU-Aussengrenze und auch wenn wir in allen Ländern die gleiche Sprache sprechen, sind es verschiedene Gesellschafts- und Verwaltungssysteme.» Baldenhofer fährt fort: «Ausserhalb der Schweiz entsteht tatsächlich in der letzten Zeit das Gefühl, dass die Schweiz sich zurückzieht und weniger die Kooperation oder den Austausch sucht.»

Die einzelnen Teilregionen in der Vierländerregion sind untereinander auch Konkurrenten. Bei der BSM heisst es, dass es für den Kanton, Landkreis oder eine Stadt schon relevant sei, ob eine Ansiedlung in Ihrer Raumschaft umgesetzt werden kann oder eben nicht.

Das Konkurrenzdenken oder Kirchturmdenken sollte ein wenig hinten angestellt werden. Baldenhofer fährt fort, dass noch mehr Verständnis für die Gesamtregion entstehen und, dass die Wirtschaftsstärke nach aussen getragen werden sollte. Das deckt sich auch mit Ergebnissen der Studie Bodensee 2030. In dem internationalen und interdisziplinären Forschungsprojekt sind Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Universität Konstanz, der Universität Liechtenstein, der Universität St.Gallen und der Zeppelin Universität Friedrichshafen der Frage nachgegangen, wie sich die Bodenseeregion in den kommenden Jahren entwickeln wird. Bange muss es der Region nicht werden. Auch der Zukunftsforscher Matthias Horx sagt, dass die Bodenseeregion zu einer der dynamischsten Wirtschaftsräume Europas zählt.