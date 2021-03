BIOTECHNOLOGIE Die Thurgauer Firma Cellvie repariert menschliche Zellen und hat Chancen auf einen Förderpreis Ein Thurgauer Spin-off der amerikanischen Universität Harvard ist im Rennen um einen Förderpreis der De-Vigier-Stiftung. Gegründet 2018 in den USA, sitzt und arbeitet die Cellvie AG seit Herbst 2020 in Matzingen. Thomas Griesser Kym 16.03.2021, 05.00 Uhr

Cellvie-Mitgründer und CEO Alexander Schüller. Screenshot: Youtube

17 Schweizer Start-up-Firmen haben noch die Chance, am 16. Juni 2021 einen der bis zu fünf Förderpreise der W.A.-de-Vigier-Stiftung zu gewinnen. Welche zehn Unternehmen es ins Finale schaffen, wird Mitte April feststehen. Unter den 17 Unternehmen ist auch eines aus der Ostschweiz, die Cellvie AG aus Matzingen.

Worum geht es beim Thurgauer Unternehmen? Fällt bei einem Körperteil eines Menschen die Durchblutung aus, werden Zellen geschädigt oder sterben ab, selbst wenn die Durchblutung nachfolgend wiederhergestellt ist. Solche Zellverletzungen geschehen beispielsweise bei Herzinfarkten und Schlaganfällen, an denen jährlich Millionen Menschen sterben.

Wie eine Starthilfe beim Auto

Cellvie transplantiert gesunde, lebhafte Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, in geschädigte Zellen – wie eine Starthilfe beim Auto. Die Zellen können ihren Energiestoffwechsel wieder in Gang bringen und überleben. Die Mitochondrien-Therapie der Cellvie soll zunächst bei Empfängern von Organspenden eingesetzt werden.

Das Unternehmen wurde im Oktober 2018 von vier Doktoren in den USA gegründet, und zwar von CEO Alexander Schüller, vom Mitochondrien-Transplantations-Pionier James McCully sowie von Pedro del Nido und Sitaram Emani. Der Standort und Hauptsitz in Matzingen wurde am 1. September 2020 gegründet. Seither habe man hier das Team und den Betrieb erfolgreich ausgebaut.

Mehrere Gründe für den Standort Matzingen

Auf Anfrage sagt Alexander Schüller, Cellvie habe in Matzingen momentan drei Mitarbeitende mit 260 Stellenprozenten. Noch diese Woche beginne eine zusätzliche Vollzeitkraft, und man suche aktuell eine weitere.

Den Entscheid für den Standort Matzingen begründet Schüller mit mehreren Faktoren: Erstens konnte sich Cellvie «als relativ kleine Firma mit relativ kleinem Budget» hier zu tragbaren Konditionen beim Institute for Biopharmaceutical Research (IBR) einmieten und kann Teile der vorhandenen Infrastruktur nutzen. Zweitens biete die Schweiz einen guten Nährboden für Biotechfirmen, drittens sei man von Investoren dazu ermutigt worden, und viertes, sagt Schüller, habe er nach vier Jahren Amerika zurück nach Europa gewollt.

Frisches Kapital eingesammelt

Im Dezember 2020 hat Cellvie erfolgreich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, in deren Rahmen fünf Millionen Dollar frisches Kapital beschafft wurde. Die Mittel dienen der Weiterentwicklung der Mitochondrien-Therapie, zur Vorbereitung einer klinischen Studie in der Organtransplantation sowie zur Erweiterung der Cellvie-Pipeline in Richtung Verjüngungstherapien.

Sollte Cellvie einen Förderpreis der De-Vigier-Stiftung gewinnen, würde das Preisgeld vollumfänglich in die Firma fliessen, sagt Schüller. Pro Gewinner schüttet die Stiftung jeweils 100'000 Franken aus.