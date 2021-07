Biocopy in Aadorf: Krebs heilen ohne Operation

Biocopy ist ein Biotech-Start-up, bei dem inzwischen mehr als

20 mehrfach ausgezeichnete Forscher arbeiten. Die Holding ist in Aadorf. Es gibt einen Sitz in Basel und ein Forschungslabor in Emmendingen bei Freiburg. Letztes Jahr hat die Markteinführung von Analytics und Biomolekülkopien stattgefunden. Derzeit wird ein Tierimpfstoff entwickelt, dessen Markteinführung für Mitte 2022 geplant ist. 2023 soll ein Impfstoff für Menschen folgen, dessen Markteinführung für 2024 vorgesehen ist. 2025 will Biocopy dann den Goldstandard für die Identifizierung von Impfstoffvorläufern festlegen. Biocopy ist im Besitz von 12 Patenten für 40 Anwendungen. Mit an Bord sind auch Topmanager aus der Pharmaindustrie wie Rainer Boehm (Novartis), Alexander von Gabain (Valneva) und Pascal Brenneisen (Novartis Schweiz).

Immatics wurde 2000 gegründet und hat mehr als 250 Angestellte. Standorte sind in Deutschland und den USA. Immatics gehören 1550 Patente und 400 Patente in den USA. Das Unternehmen ist an der Nasdaq notiert und sucht neue Wege im Kampf gegen Krebs, wie die Nutzung des Potenzials von T-Zellen.