Bioökonomie Fotovoltaik statt Hagelnetze: In der Landwirtschaft nimmt die Energiewende Formen an – der Thurgau steht in den Startlöchern Mit Agrivoltaik können in der Landwirtschaft Flächen doppelt genutzt werden. Am Boden wachsen die Kulturpflanzen, darüber oder daneben erzeugen Solarmodule erneuerbaren Strom. Am Bodensee laufen wissenschaftlich begleitete Pilotprojekte. 11.05.2022

Forschung am Bodensee: Wie gedeihen welche Apfelsorten unter Solardächern anstelle von Hagelnetzen? Bild: Fraunhofer-Institut

Wissenschaft und Landwirtschaft arbeiten Hand in Hand. In Obstplantagen am Bodensee wird getestet, ob Hagelnetze durch Solarmodule ersetzt oder ergänzt werden können, um so nicht nur Obst, sondern auch Strom zu ernten. Ganz ohne Nebengeräusche geht das nicht, denn Kritiker befürchten, dass die Äpfel Schaden nehmen könnten. Dennoch, der Bodensee könnte zum Vorreiter beim Einsatz der neuen Solartechnik werden.

Urs Müller-Widmer, Leiter Obst, Gemüse, Beeren am Kompetenzzentrum für Landwirtschaft Arenenberg, sagt, dass man die Entwicklung im Bereich der Agrivoltaik selbstverständlich verfolge. Aktuell sei der Hauptfokus noch auf das Versuchswesen gerichtet. Und hier stecke man noch in der Experimentierphase. Die Vor- und Nachteile könnten momentan noch nicht abgeschätzt werden, da natürlich noch keine langjährigen Daten vorlägen.

Er sieht im Beerenanbau am ehesten sinnvolle Möglichkeiten mit der Kombination von Energieproduktion und Kulturschutz. Aber auch hier sei nicht klar, was zum Beispiel der Lichtverlust für die Kulturen für Auswirkungen haben werde. Aber die Konstruktionen müssten nicht so hoch gebaut werden wie bei den Obstbäumen.

Lichtverlust und höhere Kosten

Urs Müller-Widmer ist Obst- und Beerenexperte am Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. Bild: Donato Caspari

Im Obstbau sieht er Probleme. Hier wird es etwas schwieriger, weil bereits der Lichtverlust von Hagelnetzen in Höhe von 25 bis 30 Prozent bei einigen Sorten liege. Zum anderen könne das zu lichtorientiertem Wuchs führen. Als Beispiel nennt er die Sorte Braeburn, welche deutlich stärker nach oben wachse. Die Kosten für die Konstruktionen seien zudem höher, weil diese mindestens einen Meter höher gebaut werden müssten. Und doch, trotz allem sieht er auch im Obstbau Agrivoltaik als ein zukunftsorientiertes Forschungsfeldfeld an.

Insgesamt steht die Idee der doppelten Nutzung von Kulturanbauflächen noch ganz am Anfang. Müller-Widmer erklärt, dass es aktuell in der Schweiz und im Ausland bisher erst wenige solcher Anlagen gebe. In der Schweiz stehe eine im Wallis in Conthey. Am deutschen Bodenseeufer gibt es Versuchsanlagen in Bavendorf und Kressbronn. Ausserdem forscht das Fraunhofer-Institut zusammen mit weiteren Partnern noch auf dem Bioobsthof Nachtwey in Gelsdorf. Das liegt in Rheinland-Pfalz und nahe bei Ahrweiler.

Sonderzone auf Versuchsbetrieb Güttingen

In der Ostschweiz könnte in Güttingen ein Projekt lanciert werden. Florian Sandrini, Leiter Pflanzenbau und Umwelt am Arenenberg, erklärt, dass auf dem Schul- und Versuchsbetrieb Güttingen eine Sonderzone, eine sogenannte Zone für besondere Nutzung Pflanzenbau, auf Teilen des Betriebes geplant sei. Im Rahmen der Ortsplanungsrevision Güttingen soll diese eingerichtet werden. Er betont, dass dieses Verfahren aber noch nicht abgeschlossen sei. Die Zone bestehe daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und Müller-Widmer ergänzt, dass in der Sonderzone dann Bauten wie Agrivoltaik möglich wären. Er schliesst jedenfalls solche Versuche des Arenenbergs nicht aus.

Apfelernte in Fruthwilen noch ohne Solardach. Bild: Archiv / Susanne Basler

Generell sieht er in Agrivoltaik durchaus Chancen. Allerdings gibt es in der Schweiz noch Hürden, die das derzeit verhindern. Im Ausland, in Italien und Deutschland, würden bereits heute grossflächige Energieanlagen ohne Kombination mit einer Kultur gebaut. In der Schweiz sei dies in den Landwirtschaftszonen mit heutigen Regelungen nicht möglich. Hier müssten wesentliche Erleichterungen erfolgen, um überhaupt die Idee einer Anlage zu ermöglichen. Ohne diese Anpassungen werde es höchstens in Industriezonen möglich sein, solche Anlagen zu bauen. Aber wie bei der Solartechnik erwartet er auch in diesem Bereich eine rasche technische Entwicklung.

Gute Aussichten für Agrivoltaik

Agrivoltaik wird im Obst- und Gemüsebau als sehr aussichtsreich eingeschätzt. Das baden-württembergische Umweltministerium teilt dazu mit, dass dafür 2,5 Millionen Euro bereitgestellt werden. Bis 2024 sollen damit fünf Pilotanlagen mitfinanziert werden. Die neue Technologie biete tolle Möglichkeiten, weil sich mit ihr gleichzeitig Sonne und Obst ernten liessen, heisst es beim Umweltministerium in Stuttgart weiter. Die Demonstrationsanlagen mit einem Schwerpunkt auf Kernobst- und Beerenbau stehen bei Ravensburg, Weinsberg, Karlsruhe, Kressbronn und Nussbach. Sie werden neu errichtet und teilweise auch in bestehende Betriebe integriert. Die baden-württembergische Landesregierung will in den nächsten Jahren diese Technologie fest etablieren, um damit Flächen noch effizienter zu nutzen. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) werde das Projekt leiten und zusammen mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl realisieren, heisst es in einem Communiqué des Umweltministeriums. Seitens des deutschen Landwirtschaftsministeriums wird ergänzt, dass die Anlagen auch Hagelnetze über den Obstplantagen ersetzen sollen.

Der Versuch ist das Risiko wert

In einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks (BR) äussert sich Landwirt Hubert Bernhard. Seine Apfelbäume stehen in Reihen. Die Sonne kommt durch, jedoch fällt auch Schatten auf Boden und Blüten. Grund ist eine Fotovoltaikanlage über der Obstplantage. Die Module sind nicht vollständig schwarz oder dunkelblau. Auf jedem FV-Modul sind nur einige handgrosse Fotovoltaikzellen untergebracht. So bekommen die Apfelbäume darunter noch Licht. Bernhard weiss noch nicht, ob das ausreicht. Der Obstbauer rechnet im Bericht mit weniger Ertrag. Bei manchen Sorten, die besonders viel Licht benötigen, werde eine Solaranlage den Äpfeln wahrscheinlich mehr schaden als nutzen.

Gerade im Frühling bräuchten die Bäume viel Licht. Sonst würden sie durch Fotosynthese weniger Zucker bilden, weshalb die Blüten schlechter befruchtet werden und dann abfallen. Das ergebe dann weniger und kleinere Früchte und weniger Farbe an den Äpfeln. Insgesamt befürchten Kritiker eine schlechtere Qualität. Bernhard sagt gegenüber dem BR: «Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Kann aber auch sein, es funktioniert gut.» Er jedenfalls wolle es wissen. Deshalb nehme er das Risiko für einen möglichen Ernteausfall in Kauf.

Solardach über Obstplantage: Heilsbringer oder Schwachsinn? Bild: Fraunhofer-Institut

Oliver Hörnle vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg betreut das Projekt und begleitet es wissenschaftlich. Er sagt gegenüber dem BR, dass diese Agrivoltaikanlagen die Gemüter erhitzen. Die einen sehen darin bereits einen Heilsbringer, die anderen bezeichnen die Idee als Schwachsinn. Er ist überzeugt, dass diese Technologie ein Bestandteil der Energiewende werde.

Bauer Bernhard weist dann noch auf Vorteile der Anlage hin. Die Solarmodule könnten Schutz vor Wettereinflüssen bieten, vor Starkregen, Frost, vor zu starker Sonneneinstrahlung und vor Hagel. Er betont, dass die Solardächer statt Hagelnetzen gedacht seien. Hagel und Regen würden von den Bäumen abgehalten. Dadurch erhoffe er sich auch eine grosse Einsparung in Höhe von 50 bis 60 Prozent an Pflanzenschutzmitteln. Schliesslich sieht er noch einen weiteren Vorteil. Im Sommer hätten die Früchte mit der direkten Sonneneinstrahlung zu kämpfen. Bei zu starker Hitze bekämen Äpfel dann Sonnenbrand. Das Risiko vor solchen Schäden nehme zu. Hier könnte der Schatten durch die Solaranlage den Früchten helfen.

