Einsprecher und Behörden verhindern Biogas

BIOGAS Biogas statt russische Importe? – «Einsprachen und Behörden verhindern Biogasanlagen» Biogas könnte einen wichtigen Beitrag liefern, um von russischen Gaslieferungen unabhängig zu werden. Ein Vorstoss im Thurgauer Grossen Rat fordert, neue Anlagen mehr zu unterstützen. Doch das reicht nicht, sagt der Unternehmer Karl-Heinz Restle. Denn es fehle nicht am Geld. «Was uns blockiert sind Einsprachen und Vorschriften.» Kaspar Enz Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Eine der fünf Anlagen, die die Renergon in der Schweiz erstellt hat, steht in Tägerwilen. Bild: Tobias Garcia

«Das Potenzial für Biogas in Europa ist riesig», sagt Karl-Heinz Restle, Gründer der Arboner Renergon. Sein Unternehmen baut weltweit Biogasanlagen. Und während Biogas lange nur eine Nebenrolle in der Diskussion um die Energiewende spielte, könnte sich das mit Putins Krieg gegen die Ukraine ändern. «Wir haben in der letzten Zeit viele Anfragen erhalten», sagt Restle. Viele aus Deutschland, aber auch einige aus der Schweiz.

Potenzial liegt brach

Und gerade hier gäbe es für Restles Unternehmen einiges zu tun. Rund 15 Prozent des heutigen Gasbedarfs könnte man mit Biogas decken, wenn man die Bioabfälle aus Haushalten und Landwirtschaft der Gasproduktion zuführen würde. Doch nur ein Bruchteil davon wird genutzt. Erst rund zwei Prozent des Gasverbrauchs ist heute erneuerbar – und es stammt nicht mal mehrheitlich aus Schweizer Biogasanlagen.

Nun könnte der Krieg in der Ukraine ein Umdenken einläuten. Ein neuer Vorstoss im Thurgauer Grossen Rat fordert: «Verabschieden wir uns vom russischen Gas!» Mit Mitteln aus dem letztjährigen Überschuss der Staatskasse sollen insbesondere Biogasanlagen und der Ersatz von fossilen Heizungen gefördert werden.

Seit Jahren blockiert

Geld sei allerdings nicht das grösste Problem, wenn es um den Aufbau der Biogasproduktion gehe, sagt Restle.

«Die eigentlichen Verhinderer solcher Anlagen sind nicht die Kosten, sondern die Einsprachen.»

Und nennt ein Beispiel aus dem Kanton Thurgau. Dort will ein Gemüseproduzent bereits seit Jahren seine Gemüseproduktion CO 2 -frei machen. Zu den Plänen gehört auch eine Biogasanlage. Doch diese ist blockiert, seit gut zehn Jahren schon.

Karl-Heinz Restle, CEO Renergon.

«Eine kleine Gruppe von Einsprechern stemmt sich gegen die Pläne und zieht die Beschwerden bis vors Bundesgericht.» Dabei helfen ihnen zahlreiche Vorschriften und Gesetze. «Und Behörden, die diese viel zu genau interpretieren.» Zum Beispiel, wenn es um Emissionen gehe. Dabei reduziere eine Biogasanlage in jedem Fall Emissionen. «Wir nutzen Material, das sonst auf dem Acker oder dem Kompost landet – und dort CO 2 emittieren würde», sagt Restle.

«Wenn wir eine Biogasanlage bauen wollen, fokussieren die Behörden auf geringe Methanverluste», sagt Restle. Dabei würde viel mehr Methan entweichen, wenn die Biomasse auf dem Kompost landet oder auf dem Feld verrottet. «Aber das schaut niemand an. Auch nicht, dass wir mit dem produzierten Gas fossile Energieträger ersetzen.»

Auch auf dem Land schwierig

Auch Landwirtschaftsgesetze und Zonenordnung verzögern oft die Bauprojekte der Renergon. «Baut man eine Biogasanlage in Siedlungsnähe, folgen oft Einsprachen», sagt er. Oft befürchteten die Einsprecher Geschmacksemissionen. «Dabei ersetzen wir oft Kompostanlagen, die eher mehr stinken.» Wolle man eine Anlage aber in der Landwirtschaftszone bauen, stehen Vorschriften im Weg. «Die Biogasanlage muss ein Nebenerwerb des Landwirtes bleiben. Diese Regel verhindert Biogasanlagen in einer wirtschaftlichen Grösse.»

Auch die Tägerwiler Anlage hätte schneller gebaut werden können, sagt Restle. Bild: Tobias Garcia

Soll die einheimische Biogasproduktion wirklich in Gang kommen, müssten deshalb einige Hürden abgebaut werden, sagt Restle. Nicht nur für Wasserkraft sollen Verfahren beschleunigt werden, sondern auch für Biogasanlagen.

«In Deutschland hat man das gemacht. Einsprachen gegen Biogasanlagen sind dort fast unmöglich. Deshalb hat Deutschland heute 10’000 Biogasanlagen. Und wir erst ein paar Dutzend.»

Um das Potenzial von Biogas zu erreichen, müssten aber möglichst alle organische Abfälle der Biogasproduktion zugeführt werden. Diese sei der Kompostierung überlegen.

Der bessere Kompost

«Will ich einen Kompost richtig betreiben will, muss der im Kern 70 Grad warm sein», sagt Restle. Das geht nur ab einem gewissen Volumen. «Hin und wider etwas Rasenschnitt reicht da nicht.» Wirklich gute Komposterde gebe es deshalb nur in grösseren Anlagen oder bei der Feldrandkompostierung. «Das ist aber immer noch nicht emissionsfrei.» Auch das Ausbringen von Stroh und Mist auf die Felder sei wenig hilfreich. «Bis das Stroh auf dem Acker wirklich Nährstoffe zuführt geht es zwei Jahre. Und das Umsetzen des Mists im Boden verbraucht Stickstoff – also ein Stoff, den die Pflanzen brauchen.»

Ein Bagger füllt eine Kammer mit Bioabfällen zur Gasproduktion. Bild: Tobias Garcia

Auch hier biete eine Biogasanlage eher Vorteile. Denn sie beschleunigt den Vorgang, der auf einem Komposthaufen Monate dauern würde. Das Gas, das dabei entsteht, entweicht aber nicht in die Luft, es wird abgesogen, aufbereitet und ins Gasnetz gespeist. Übrig bleibe ein Kompost, dessen Nährstoffe für die Pflanzen sofort verfügbar sei. «Das täte besonders Böden gut, die von Kunstdünger ausgelaugt sind», sagt Restle.

Das würden auch die Landwirte sehen, die bereits bei seinen Biogasanlagen Kompost beziehen. «Manche wollen auf Kunstdünger verzichten, auch auf Druck der Grossverteiler», sagt Restle. «Aber ich höre jetzt auch, die Äpfel schmeckten jetzt besser.»

Überschüsse sollen bei der Dekarbonisierung helfen Statt mit einem Minus schloss der Kanton Thurgau das Jahr 2021 mit einem satten Überschuss. 131,7 Millionen Franken betrug das Plus in der Staatskasse, massgeblich geprägt von der Gewinnausschüttung der Nationalbank. Noch offen ist, wie dieses Geld verwendet werden soll. Die Kantonsräte Toni Kappeler (GP), Stefan Leuthold (GLP) und Josef Gemperle schlagen vor, zumindest einen Teil des Geldes in den Energiefonds einzuspeisen. Ihre parlamentarische Initiative verlangt soll es ermöglichen, den Energiefonds mit einem Teil des Überschusses zu füllen – und zwar über die üblichen 22 Millionen Franken hinaus. Mit dem zusätzlichen Geld soll insbesondere der Ersatz von fossilen Heizungen und der Bau von Biogasanlagen gefördert werden. Die Initianten bezeichnen dies als ein Gebot der Stunde, die Abhängigkeit des Kantons von russischem Gas zu beenden. «Es ist ein unerträglicher Widerspruch, die ukrainische Bevölkerung zu unterstützen und andererseits mit Gaskäufen russische Raketen zu finanzieren», schreiben sie. (ken)

