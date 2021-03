Bildung «Sicher müssen wir immer aufpassen»: Die Universität St.Gallen nimmt mit einer Kooperation mit der Credit Suisse weitere potenzielle Risiken für ihre Reputation in Kauf 20 Millionen Franken lässt sich die Grossbank eine Forschungszusammenarbeit mit der HSG kosten. Das birgt Zündstoff. Beide Institutionen haben immer wieder Skandale und Affären zu bewältigen. Thomas Griesser Kym 22.03.2021, 14.30 Uhr

Spannen zusammen: die Credit Suisse und die Universität St.Gallen. Bilder: Ralph Ribi, Urs Bucher

Die Theorie eng mit der Praxis verzahnen, das ist einer der Ansprüche der Universität St.Gallen. Mit anderen Worten: Sie will nicht nur Spitze sein in Forschung, Lehre und Weiterbildung, sondern ihre Absolventinnen und Absolventen sollen möglichst realitätsnah auf die Arbeit in der Wirtschaft vorbereitet werden.

Ein zentraler Baustein ist, dass die Universität seit Jahren strategische Kooperationen mit Unternehmen eingeht und unterhält, so zum Beispiel mit Bosch, BMW, Hilti oder den SBB, um ein paar namhafte Firmen zu nennen. Mit BMW etwa wird auf dem Gebiet der Kunden und deren Kaufentscheiden geforscht, mit Bosch an Geschäftsmodellen im Internet der Dinge und im SBB Lab dreht sich alles um den Bahnverkehr im Spannungsfeld zwischen Markt und Staat.

«Die bisher grösste Forschungszusammenarbeit»

Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Nun hat die Universität eine weitere Kooperation vereinbart, und zwar mit der Credit Suisse (CS). Es ist, wie Rektor Bernhard Ehrenzeller sagt, «die bisher grösste Forschungszusammenarbeit» der Universität. Dafür stellt die Grossbank vorerst über zehn Jahre 20 Millionen Franken bereit, mit der Option auf eine zeitliche Verlängerung.

Davon fliessen 10 Millionen in den Start des neu zu gründenden HSG Center for Financial Services Innovation und den Aufbau von sieben Assistenzprofessuren. 7 Millionen sind für gemeinsame Tätigkeiten wie Workshops und Vorträge für die Studierenden rund um die Themen Karriereplanung, Kompetenzentwicklung usw. reserviert.

Noch ein paar Millionen bis zur Ziellinie

Ferner unterstützt die CS mit einer Spende von 3 Millionen Franken an die HSG-Stiftung das HSG Learning Center, das im Bau ist und Ende Februar 2022 eröffnet werden soll. Insgesamt will man für Bau und Betrieb des Learning Centers, das vollkommen aus Spenden finanziert werde, 63 Millionen Franken einsammeln, wie Ehrenzeller sagt:

«Nun fehlen noch 5 Millionen.»

HSG-Professor Manuel Ammann, designierter akademischer Leiter des HSG Center for Financial Services Innovation. Bild: PD

Das «Ausbildungsangebot stärken und Topstudienabgängerinnen und -abgänger für die Finanzindustrie» schaffen – darauf zielt das neue HSG Center for Financial Services Innovation ab, wie dessen designierter akademischer Leiter sagt, der Banken- und Finanzprofessor Manuel Ammann. Themen sein werden Finanzinnovationen, Unternehmertum, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Regulierung, und dies interdisziplinär an der Schnittstelle zwischen Finanzen, Management, Recht und IT.

Die Frage der Unabhängigkeit

Stefan Kölliker, Bildungsdirektor des Kantons St.Gallen. Bild: Anna Tina Eberhard



Das Projekt wirft mehrere Fragen auf. Sowohl Rektor Ehrenzeller als auch Regierungsrat Stefan Kölliker als kantonaler Bildungsdirektor betonen, die Universität müsse zusätzlich zur öffentlichen Grundfinanzierung Gelder von Dritten erschliessen, um in ihre Weiterentwicklung investieren zu können. Sie wissen aber auch um die Frage der Unabhängigkeit von Forschung und Lehre. Konkret: Inwieweit wird der Geldgeber hier dreinreden können?

In diesem Zusammenhang betonen alle Beteiligten, «die Freiheit von Forschung und Lehre ist gewährleistet». Ehrenzeller verweist auf die Vorgaben des Universitätsgesetzes und -statuts sowie auf die universitätsinternen Erlasse «Grundprinzipien zur Selbstfinanzierung» und «Informations- und Offenlegungsrichtlinien». Und André Helfenstein, Chef der Credit Suisse Schweiz, sagt:

«Die akademische Freiheit der HSG ist zentral.»

Manuel Ammann lässt sich den Mund nicht verbieten

Das sieht auch Manuel Ammann so. Auf die Frage, wie sich die Leitung des von der CS gesponserten neuen HSG Centers mit seinem Mandat als Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank verträgt, antwortet er denn auch: «Das verträgt sich völlig.» Und, so Ammann:

«Ich begebe mich ja nicht in Knechtschaft der Credit Suisse.»

André Helfenstein, Chef der Credit Suisse Schweiz. Bild: Alessandro Della Valle/Key

Zudem arbeite die Universität auch mit anderen Finanzinstituten zusammen, «eine Exklusivität gibt es nicht». Er werde sich, sagt Ammann, auch weiterhin kritisch über Themen in der Finanzbranche äussern, «und dafür brauche ich auch keine Erlaubnis von Herrn Ehrenzeller oder Herrn Helfenstein».

Reputationsschäden für die Universität St.Gallen

Mit der engen Verzahnung von Theorie und Praxis hat sich die Universität St.Gallen in der Vergangenheit öfters Kritik und Reputationsschaden eingehandelt. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Professor Johannes Rüegg-Stürm, der als damaliger Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz durch Wegschauen bei den mutmasslichen Machenschaften von CEO Pierin Vincenz aufgefallen ist. Die Finanzmarktaufsicht Finma warf dem Raiffeisen-Verwaltungsrat deswegen «eine schwere Verletzung» der Aufsichtspflichten vor.

Ebenfalls ins Visier der Finma geriet der einstige HSG-Rektor Thomas Bieger, der im Nebenamt den Verwaltungsrat der Jungfraubahnen präsidiert. Die Finma rügte das Unternehmen wegen Marktmanipulation, weil es von 2014 bis 2016 den Jahresendkurs seiner Aktie in unzulässiger Weise geschönt hatte. Als Folge dieses Falls entschied der Universitätsrat im Herbst 2018: In Zukunft muss der jeweilige Rektor oder die jeweilige Rektorin auf alle Nebentätigkeiten verzichten.

Dieselskandal als Genickbrecher

Mitte 2018 gar in Untersuchungshaft gesetzt wurde Rupert Stadler. Dem ehemaligen Audi-Chef, der als Honorarprofessor an der Universität St.Gallen tätig war und im Leitungsgremium des Audi Lab sass, einem Forschungszentrum für den Autohersteller an der Universität, wurde der Dieselskandal zum Verhängnis. Stadler sass deswegen vier Monate hinter Gittern, der Prozess gegen ihn läuft.

Indem die Universität St.Gallen nun die Credit Suisse ins Boot nimmt, lädt sie sich weitere potenzielle Risiken für ihre Reputation auf, zumal sich die CS gerade mit der Liquidierung milliardenschwerer Fonds um die Aufarbeitung der Folgen des Greensill-Debakels kümmern muss. Weitere unrühmliche Beispiele aus der Vergangenheit sind die Beschattungsaffäre um den früheren Topmanager Iqbal Khan oder der Steuerstreit mit den USA.

Aufpassen ist stets ein Gebot

Ehrenzeller sagt dazu, die Kooperation der Universität mit der CS sei «nicht kurzfristig ausgerichtet, sondern auf eine längerfristige Beziehung». Ausserdem gehe es in der Kooperation um grundsätzliche Fragen:

«Das hat nichts zu tun mit den Problemen der CS.»

Dann sagt Ehrenzeller doch noch: «Sicher müssen wir immer aufpassen.» Aber: «Wir haben grosses Vertrauen in die CS.» Zudem wolle man, nach der finanziellen Initialzündung durch die Grossbank, das HSG Center for Financial Services Innovation auf eine breitere Basis stellen, sprich «weitere Partner an Bord holen, zum Beispiel Versicherer». Und:

«Wir haben keine Angst, dass wir uns auf ein Minenfeld begeben.»