In Beizen floss wenig Bier – da spüren auch Ostschweizer Brauer

BIER Corona und nasser Sommer verderben das Braujahr – auch die Ostschweizer Brauereien Schützengarten und Locher müssen unten durch Auch dieses Jahr schränkten die Coronamassnahmen Beizer und Veranstalter stark ein. Die Folge spüren auch die Ostschweizer Brauereien Schützengarten und Locher. Etwas besser kam durch das Braujahr, wer im Detailhandel eine starke Position hat. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Der Absatz der Brauerei Schützengarten sank vor allem in der Gastronomie. Im Detailhandel legte man um 11 Prozent zu. Bild: Urs Bucher

Das vergangene Braujahr, das am 1. Oktober 2020 begann, war für die Schweizer Brauereien ein «Jahr zum Vergessen», wie es der Schweizer Brauereiverband nennt: Um fast 5 Prozent ging der Bierabsatz zurück. Das sind 30'000 Hektoliter oder gut 68 Millionen Stangen, die die Schweizerinnen und Schweizer letztes Jahr weniger getrunken haben.

Gelitten hat dabei vor allem der Absatz in der Gastronomie und an Veranstaltungen. Der Anteil der Gastronomie sank von 30 auf 24 Prozent. Das spürte gerade auch die St.Galler Brauerei Schützengarten, die zum zweiten Mal in Folge weniger Bier absetzte. Gut 50 Prozent ihrer Biere fliessen durch die Zapfhahne der Ostschweizer Gastronomie. Doch die Massnahmen gegen das Coronavirus trafen die Beizen besonders hart. Sie mussten erneut über Monate schliessen.

Im engen Kontakt mit Wirten

Viele Restaurants der Region St.Gallen sind auch als Mieter Partner der Brauerei. «Es freut mich, wie viele Wirte mit grosser Leidenschaft und Kreativität versucht haben, das Beste aus der Situation zu machen», sagt Reto Preisig, CEO der Brauerei Schützengarten. Die Situation sei aber für viele Gastronomen kritisch. «Mit unseren Mietern standen wir stets eng in Kontakt und haben individuell nach Lösungen gesucht, sie aber auch in administrativen Dingen beraten», sagt Preisig. Dazu hätten auch in der zweiten Welle Mietzinsreduktionen gehört.

Schützengarten-CEO Reto Preisig. Bild: Mareycke Frehner

Der Absatz der Brauerei über die Gastronomie ging so um 30 Prozent zurück. Prozentual noch stärker brach der Absatz an Grossveranstaltungen ein. Die Olma 2020 oder das Open Air St.Gallen wurden abgesagt. «Im Vergleich zur Vor-Covid-Zeit bewegen wir uns bei Veranstaltungen auf rund einem Viertel der Volumen», sagt Preisig.

Nachhaltigkeit wird ein Thema

Gewinne gab es für die Schweizer Brauereien hingegen im Detailhandel. Das gilt auch für Schützengarten. Der Umsatz in den Läden stieg um 11 Prozent. «Sehr erfreulich ist das Wachstum in unseren eigenen Getränkeabholmärkten», sagt Preisig. Hier sei auch erkennbar, dass Nachhaltigkeit bei den Kunden ein immer wichtigeres Thema werde. «Wir spüren, dass der Trend in den Abholmärkten zu den umweltfreundlichen Mehrweg-Gebinden stark gestiegen ist.»

Zugelegt hat auch der Absatz alkoholfreier Biere. Vor allem das Ende Februar 2021 lancierte Ginger Beer alkoholfrei habe sich gut entwickelt. Reto Preisig sagt:

«Eine Punktlandung unserer Brauer.»

Preisig nimmt an, dass nach der Pandemie wieder mehr Bier in den Beizen getrunken werde. Doch der Absatz über den Detailhandel habe schon vor der Pandemie an Bedeutung gewonnen.

Auch das Wetter war ein Thema

Deshalb ist der Blick aufs vergangene Jahr in Appenzell weniger trüb. «Wir haben das Glück, dass wir im Detailhandel ein starkes Standbein haben», sagt Aurèle Meyer, Geschäftsführer der Appenzeller Brauerei Locher. «Damit konnten wir die Verluste in der Gastronomie teilweise kompensieren.» Genaue Zahlen gibt auch Locher keine bekannt, der Gesamtabsatz der Brauerei habe sich aber etwas besser entwickelt als der Gesamtmarkt.

Geschäftsleiter Aurèle Meyer von der Brauerei Locher. Bild: Karin Erni

Der Bierfluss in Restaurants und an Veranstaltungen stockte vor allem wegen der Coronamassnahmen. «Das grosse Thema in den letzten Monaten war das Wetter», sagt Meyer. Erst blieb der Frühling kalt, dann gab es einen nassen Sommer. Viele Grillfeste fielen wohl ins Wasser. «Das Wetter hat wohl beim Konsum zu Hause den grössten Einfluss.»

Auch in Appenzell spürte man den Trend zu alkoholfreiem Bier. Das wird auch nach der Pandemie so bleiben, glaubt Meyer. Ansonsten hofft er auf einen Aufschwung. «Das Bier hat in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert bekommen», sagt er. «Deshalb schaue ich zuversichtlich in die Zukunft.»