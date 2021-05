Besuche vor Ort Kein physischer Ort, digital ist besser: Die Raiffeisen Unternehmerzentren sollen virtuell noch erfolgreicher werden Die Raiffeisen Unternehmerzentren (RUZ) litten nicht an fehlendem Kundeninteresse, heisst es bei Raiffeisen. Im Gegenteil. Schon jetzt geschehe ein grosser Teil der Beratungen und Events virtuell oder bei den Kunden. Manche schätzten den Gossauer Standort aber als neutralen Ort. Kaspar Enz 11.05.2021, 18.45 Uhr

Ist die Luft bei den RUZ draussen? Überhaupt nicht, heisst es bei Raiffeisen. Bild: Stefan Kaiser

Im Raiffeisen Unternehmerzentrum (RUZ) in Gossau sollten Unternehmer sich wohlfühlen können. Im Backsteinbau einer ehemaligen Matratzenfabrik gab es nicht nur nüchterne Sitzungszimmer. Im Eventraum mit Feuerstelle, an der Bar oder auf dem grosszügigen Balkon sollen sie sich nicht nur mit den RUZ-Experten, sondern auch mit anderen Unternehmern austauschen können.

Nun soll damit Schluss sein. Das Unternehmerzentrum soll kein physischer Ort mehr sein. Raiffeisen will weiterhin Unternehmer in Fragen wie Nachfolge, Digitalisierung oder Innovation beraten. Aber die noch vier Standorte sollen bis Ende Jahr schliessen. Stattdessen will man das digitale Angebot ausbauen und die Kunden vermehrt vor Ort besuchen.

Dies geschehe aber nicht, weil die Dienstleistungen der RUZ nicht nachgefragt würden, heisst es bei Raiffeisen. Der Auftragsbestand sei Ende 2020 auf einem Rekordhoch gewesen, sagt Raiffeisen-Sprecherin Angela Rupp. Und der Trend habe sich seither fortgesetzt. Vor allem in der Industrie gewinne man Kunden.

30 Stellen gefährdet Für die Raiffeisen Unternehmerzentren (RUZ) arbeiten derzeit 30 Leute. Wie viele von ihnen weiterbeschäftigt werden, kann man bei Raiffeisen noch nicht sagen. Das müsse das Konsultationsverfahren weisen. Klar ist: Beratung brauche es weiterhin. Von den 30 Mitarbeitenden sind 20 Berater. (ken)

Man muss Kosten sparen

Fragt man ehemalige Kunden, zeigen sich diese zufrieden mit den Leistungen des RUZ. So hatte die Romanshorner Ernst Fischer AG auf die Dienstleistungen des RUZ zurückgegriffen. Es ging um eine Reorganisation. «Da tut es oft gut, wenn ein Dritter dabei ist. Selbst ist man oft betriebsblind», sagt Diana Gutjahr. Ein eigener Standort sei dafür wohl nicht notwendig:

Diana Gutjahr, Mitinhaberin der Ernst Fischer AG. Bild: Keystone

«Je nach Platz geht das auch in einem Raiffeisen-Standort.»

Für die Massnahme, die festen Standorte der RUZ zu schliessen, hat Gutjahr Verständnis. «Es ist ein unternehmerischer Entscheid», sagt sie. «Es ist wie bei anderen Unternehmen auch: Man muss Kosten sparen, effizienter werden. Gerade in der jetzigen Zeit.»

Erfahrung bei kniffligen Fragen

Sehr zufrieden äussert sich auch Mathias Näf, heutiger Geschäftsführer der Käserei Schönebüel in St.Peterzell. Bei der Betriebsübernahme von seinem Vater gab es einige knifflige Fragen zu lösen. «Die Raiffeisenbank hat uns empfohlen, uns ans RUZ zu wenden», sagt Näf. Der RUZ-Experte kannte ähnliche Fälle und habe deshalb gut vermitteln können.

Mit der Schliessung der festen Standorte soll es diese Beratung zwar weiterhin geben. Aber statt in der ehemaligen Gossauer Matratzenfabrik würden die Gespräche digital oder beim Kunden selber stattfinden. Schade, findet Mathias Näf:

«Ich fand es gut, dass wir für diese Sitzungen nach Gossau, an einen neutralen Ort, gehen konnten.»

Hier sei keiner der Beteiligten schon der Chef im Haus. Auch eine regionale Raiffeisenbank sei nicht ganz neutral, meint Näf. Bei einer Nachfolge oder Übergabe sei eine der Parteien oft bereits langjähriger Kunde.

Das erste der fünf RUZ wurde im März 2014 in Gossau eröffnet. Bild: Hanspeter Schiess

Kunden wollen Digital

Bei der Bank zeigt man sich aber sicher: Die Kunden schätzten den Ausbau der digitalen Angebote. Das habe die Erfahrung aus Events und Workshops gezeigt. «Im vergangenen Jahr führte das RUZ unter anderem ganztägige Onlineworkshops zum Thema Verhandeln durch und hat positive Rückmeldungen erhalten», sagt Angela Rupp.

Raiffeisen-Sprecherin Angela Rupp. Bild: PD

Nicht nur das. Wie die Raiffeisen-Gruppe im Geschäftsbericht 2020 festhält, hatte man gerade zu Fragen rund um die Coronapandemie Livestreams mit über 10'000 Teilnehmern durchgeführt.

Schon jetzt standortunabhängig

Dass man nun die physischen Standorte schliessen will, habe aber nicht direkt mit Corona zu tun, sagt Rupp. «Die Beraterinnen und Berater des RUZ arbeiten schon heute standortunabhängig und leisten ihre Projektarbeit in vielen Fällen direkt bei ihrer Kundschaft vor Ort», sagt Rupp. Denn «bei spezifischen Herausforderungen wird der physische Kontakt nach wie vor geschätzt». Wo dieser stattfinde, entscheide der Kunde. Zur Verfügung stünden neben den Raiffeisenbanken auch regionale Eventlokalitäten.

Das gelte auch für die Veranstaltungen des RUZ-Unternehmerclubs mit rund 1800 Mitgliedern. Auch dieser bleibe weiterhin bestehen.