BERATUNG «Wir sitzen im gleichen Boot» – ehemalige Berater des RUZ gründen neues Unternehmerzentrum Als "Wertschaffer" haben sich ehemalige RUZ-Mitarbeitende im Starfeld eingerichtet. Sie wollen weiterhin auf ihre Erfahrung zurückgreifen und Unternehmer beraten. Auf Augenhöhe, und von Angesicht zu Angesicht. Kaspar Enz 17.03.2022

Die «Wertschaffer» Thomas Tanner und Amanda Hermann. Michel Canonica / «TAGBLATT»

Das Innovationszentrum Startfeld im St.Galler Lerchenfeld gibt Start-ups eine Heimat für die ersten Wachstumsphasen. Und so jung wie die Wertschaffer ist im Moment wohl kein Unternehmen hier. Erst vor zwei Wochen haben sie sich hier eingerichtet. Trotzdem: Jungunternehmen ist kaum der richtige Ausdruck für die neuen «Wertschaffer». Nur schon, weil die meisten von ihnen gestandene Männer sind.

Und auch bereits gestandene Unternehmer. «Wir haben alle einen unternehmerischen Hintergrund», sagt Thomas Tanner, Partner und Verwaltungsratspräsident. Sie haben bereits Unternehmen aufgebaut oder geführt und tun dies immer noch. Vom Büro im Startfeld aus oder vom Aussenposten in Burgdorf, wo einer der Partner arbeitet, wollen die Wertschaffer andere Unternehmer beraten, sei es in Fragen von Marketing, Digitalisierung oder Nachfolgeplanung.

Keine gewöhnlichen Berater

Damit sind sie allerdings nicht die Ersten. «Auf uns hat niemand gewartet», gibt Tanner zu. Hochschulen helfen Firmen mit Expertenwissen. Unzählige Beratungsbüros bieten bereits ihre Dienste an. «Aber wir packen die Dinge anders an», sagt Tanner. Es gebe einen fundamentalen Unterschied.

«Wir sind Unternehmer. Wir wissen, was es heisst, Löhne zahlen zu müssen. Zu uns kommen Unternehmer, die sagen: Wir arbeiten viel, doch Ende Monat schaut zu wenig dabei raus.»,

sagt Tanner. Unternehmer, die Ideen haben, aber keine Zeit, sie umzusetzen. Oder solche, die vor lauter Wachstum den Überblick verloren haben. «Oft gründet man ein Unternehmen aus Leidenschaft. Und droht, über die mühsamen Dinge zu stolpern. Als Unternehmer kennen wir diese Situation – und wir kennen die Stolpersteine.»

Seit kurzem sind die ehemaligen RUZ-Berater im Startfeld einquartiert. Michel Canonica / TAGBLATT

«Wir können die Antworten geben, die man nicht googeln kann», sagt Amanda Hermann, die jüngste der Wertschaffer. Sie hat ein Unternehmen für digitale Kommunikation. Doch bei den Wertschaffern gehe es ihr nicht darum, den Kunden ein Produkt zu verkaufen. «Ich verkaufe nicht einen Onlineshop oder eine digitale Marketingkampagne», sagt sie. «Aber ich kann helfen herauszufinden, was es wirklich braucht und Ressourcen zu nutzen, die schon vorhanden sind.» Oft helfe es, Probleme mit jemandem zu besprechen, der es schon mal angegangen ist – ohne vorgefasste Lösungsansätze. «Wir sitzen im gleichen Boot», sagt Hermann.

Partner statt Kunden

Zugegeben, ganz neu ist die Idee eines Beratungsangebots von Unternehmern für Unternehmer nicht. «Unternehmer sollen sich auf Augenhöhe gegenseitig unterstützen», sagte der damalige Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz, als er vor acht Jahren das erste Raiffeisen Unternehmer Zentrum (RUZ) in Gossau eröffnete. Tatsächlich nennen auch die Wertschaffer ihre Firma ein «Unternehmerzentrum». Denn die meisten von ihnen haben dort die letzten Jahre zusammengearbeitet. Tanner selbst war seit der ersten Stunde mit dabei. Und ist immer noch überzeugt von der Idee. «Das Ziel ist eine Partnerschaft zwischen uns und unseren Kunden. Auch schon beim RUZ sind viele Partnerschaften und Freundschaften entstanden, die bis heute halten.»

Und wenn Raiffeisen die RUZ nicht vor bald einem Jahr umorganisiert hätte, wäre er immer noch dabei. Doch die sechs RUZ-Standorte wurden zusammengestrichen, Stellen wurden abgebaut. Die RUZ-Berater sollen sich auf weniger Themen fokussieren und vermehrt virtuell beraten. Für Tanner ein unverständlicher Entscheid.

«Bei gewissen Themen muss man sich gegenübersitzen und eins zu eins reden.»

Das RUZ wurde 2014 in Gossau eröffnet. Hanspeter Schiess

Standort in Gossau noch nicht ganz leer

Ganz verwaist sei der Standort in Gossau, den Raiffeisen damals feierlich eröffnete, aber nicht, sagt Raiffeisen-Sprecher Jan Söntgerath. Die Räumlichkeiten würden vom RUZ immer noch sporadisch genutzt, zum Beispiel für Workshops. «Manche Kunden schätzen für die Gespräche auch einen neutralen Standort.» Doch grundsätzlich biete das RUZ seine Dienstleistungen standortunabhängig an. «Die Beraterinnen und Berater arbeiten in Co-Working-Spaces oder im Homeoffice», sagt Söntgerath. Und beraten die Kunden vor Ort oder digital. «Zunehmend auch in den Räumlichkeiten von Raiffeisenbanken.»

13 Mitarbeitende sind heute auf der Website des RUZ angegeben – weniger als die Hälfte der 30, die vor einem Jahr in den sechs RUZ tätig waren. Bei den 13 handle es sich allerdings um keine feste Zahl, so Söntgerath. Ungeachtet der Redimensionierung bezeichnet er das RUZ als Erfolgsmodell. Das neue, hybride Geschäftsmodell werde von den Kundinnen und Kunden wie von den Raiffeisenbanken geschätzt, sagt Söntgerath. Die Dienste des RUZ seien 2021 gerade wegen des herausfordernden Umfelds für KMU stark gefragt gewesen.

«Der aktuelle Auftragsbestand ist über die gesamte Schweiz hinweg positiv.»

Thomas Tanner mag es den verbliebenen Kollegen gönnen. Er wünsche ihnen nur das Beste. «Wir wollen den RUZ nichts wegnehmen. Jeder geht seinen Weg.»

