BERATUNG Lichterlöschen bei Raiffeisen: Alle Unternehmerzentren werden zugesperrt 2014 gestartet, bis auf fünf Standorte gewachsen und nach sechs Jahren ist schon wieder Schluss: Raiffeisen Schweiz gibt alle Standorte ihrer Unternehmerzentren auf. Künftig will man die Kundinnen und Kunden in deren Betrieben oder digital beraten. 30 Stellen sind tangiert. Thomas Griesser Kym 10.05.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Tandem unterwegs: Urs Wehrle (vorne), damals Chef der Raiffeisen Unternehmerzentrum AG, und der damalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz an der Eröffnung des ersten Unternehmerzentrums in Gossau. Bild: Hanspeter Schiess (20. März 2014)

«Unternehmer sollen sich untereinander austauschen, sich auf Augenhöhe gegenseitig unterstützen. Dafür wollen wir eine Plattform schaffen.»

Der das sagte, heisst Pierin Vincenz und war damals Chef von Raiffeisen Schweiz. Man schrieb Mitte März 2014 und Anlass seines Interviews mit unserer Zeitung war die unmittelbar bevorstehende Eröffnung des ersten Raiffeisen-Unternehmerzentrums (RUZ) in Gossau.

Die Idee: Gestandene und von Raiffeisen dafür geschulte aktuelle und ehemalige Unternehmerinnen und Unternehmer sollten dort andere Unternehmerinnen und Unternehmer empfangen und diese mit Rat und Tat unterstützen. Natürlich gegen Bezahlung, und natürlich beabsichtigte Raiffeisen, aus Nichtkunden Kunden zu machen für das bankeigene Firmenkundengeschäft. So sagte Vincenz:

«Natürlich hoffen wir, dass jemand zu uns kommt.»

Eine visionäre Mission zum Start

Beim ersten RUZ in Gossau unweit der Zentrale von Raiffeisen Schweiz in St.Gallen sollte es nicht bleiben. So prophezeite Vincenz:

«Es wird weitere RUZ geben, wir sind ja auch eine gesamtschweizerische Bank.»

Und Urs Wehrle, vom Start weg bis Anfang 2017 Geschäftsleiter der Raiffeisen Unternehmerzentrum AG, setzte noch einen drauf:

«Wir brauchen ein gesamtschweizerisches Netzwerk, wenn wir unsere Vision erfüllen möchten.»

Und diese tönte nicht unbescheiden: «Die Mission, die sich das RUZ auf die Fahne geschrieben hat, ist eindeutig: die Stärkung des Rückgrates der Schweiz: die KMU», und dies «nach dem genossenschaftlichen Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe». So die Eigenwerbung, die nach wie vor auf der Website aufscheint.

Spätestens Ende 2021 gehen die Türen zu

Über die Jahre wurden tatsächlich weitere RUZ eingerichtet, so in Baar, Oberentfelden (Aarau-West), Yverdon und zuletzt 2019 Burgdorf. Doch nun ist bald Schluss:

«Die physischen Standorte werden spätestens per Ende 2021 aufgehoben.»

Das schreibt die Raiffeisen Unternehmerzentrum AG auf ihrer Website unter News, die man nach einigem Scrollen nach unten auffindet.

Bald ist die Luft draussen: Die Raiffeisen-Unternehmerzentren schliessen ihre Tore. Bild: Stefan Kaiser

Dabei werde die Beratung «auf vier Kernkompetenzen fokussiert»: Finanzierungsbegleitung, Strategie, Führung & Kommunikation und Nachfolge. «Damit deckt das Unternehmerzentrum in Zukunft alle Bedürfnisse entlang des Lebenszyklus eines Unternehmers ab.» Ein Slogan, mit dem auch viele andere Banken so oder in ähnlicher Weise werben.

Ein Standort ist schon Geschichte

Das Lichterlöschen in den RUZ ist ein Eingeständnis, dass es diese Mauern nicht mehr braucht. Das Ende hatte sich abgezeichnet, als per Ende 2020 bereits der Standort Aarau-West dicht machte. Zur Begründung wurden zum einen Kosten-Nutzen-Überlegungen angestellt. Mit anderen Worten: Das RUZ rentiert nicht. Zum anderen hiess es, die Kundinnen und Kunden seien im Rahmen der Coronapandemie «stark gefordert und wünschen sich vermehrt Beratungen in ihren Betrieben vor Ort».

Parallel dazu werde nun «im Sinne eines hybriden Ansatzes» die digitale Beratung ausgebaut und der Service in allen Landesteilen verfügbar gemacht, schreibt das Unternehmen. Dazu sagt Raiffeisen-Sprecherin Angela Rupp:

«Die Dienstleistungen des RUZ bleiben erhalten, und wir werden sie künftig auch im Tessin anbieten können.»

Die Unternehmerzentren beschäftigen 30 Mitarbeitende

Weil es aber die gemauerten RUZ künftig nicht mehr gibt, werden die Veranstaltungen und Events der RUZ-Klubmitglieder ebenfalls zu den KMU verlegt – also dorthin, wo die unternehmerische Musik spielt. Zudem ist vorgesehen, vermehrt auch Räume der einzelnen Raiffeisenbanken zu nutzen sowie Lokalitäten des lokalen Gewerbes, um dieses auch so zu unterstützen, wie Rupp sagt.

Betroffen vom Aus der RUZ-Standorte sind laut Rupp 30 Mitarbeitende. Das Ausmass des Stellenabbaus lasse sich erst nach dem Konsultationsverfahren sagen. Raiffeisen werde sich zudem bemühen, Angestellte innerhalb der Organisation der Genossenschaftsbank umzuplatzieren. Sicher ist aber, wie Rupp sagt:

«Es wird auch Entlassungen geben.»