Benno Bikes mischt den Schweizer Velohandel auf

Velohandel Sie mischen den Schweizer Velomarkt auf: Wenn Appenzells Daniel Düsentrieb und ein Kalifornier zusammen Bikes verkaufen Ein «Appezöller» und ein Kalifornier mischen mit Benno Bikes den Velohandel auf. Peter Hummel 17.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel Weishaupt (links) und Alain Filli mit ihrem jüngsten Baby, dem Cargo-E-Bike «RemiDemi». Bild: Peter Hummel

2017 ist Samuel Weishaupt ziemlich hemdsärmelig und ohne Anmeldung losgefahren. In seinem Weltenbummler-Landrover plus Anhänger befanden sich drei Benno Bikes. 200 Fachhändler galt es damit abzuklappern. Weishaupt musste froh sein, wenn er überhaupt Gelegenheit bekam, seine «unmöglichen Kisten» zu präsentieren. Tatsächlich bestellten auch einige Geschäfte. In der ausserordentlichen Situation von heute würden ihm die Händler seine Trendräder vermutlich vom Wagen weg stante pede in den Laden stellen.

In Appenzell ist der Schweizer Benno-Statthalter aber nicht nur wegen seines exotisch lackierten Gefährts bekannt wie ein bunter Hund. Erstens ist er ein «Wishopt», der Spross einer alteingesessenen Schreinerei. Und dann ist er vor allem Mitgründer und bis vor kurzem Präsident von Clanx, dem Musikfestival mit überregionalem Kultstatus. Ziemlich bunt sieht es auch in seiner Zentrale am Rand des Innerrhoder Hauptstädtchens aus, oder besser seiner «Budik». Hier, an dem Sitz seiner beiden Firmen Benno Bike Swiss und Welthaupt glaubt man direkt bei Daniel Düsentrieb gelandet zu sein.

Die voralpine, bodenständig-charmante Scholle hat Weishaupt geprägt. Mit seiner Lockerheit, Unkompliziertheit, Liebenswürdigkeit und Keckheit ist er ein Unikum und hat jedenfalls im Nu die Herzen einer respektablen Händlerschaft gewonnen. Diese Eigenschaften haben gewiss auch zur ungewöhnlichen Partnerschaft eines waschechten «Appezöllers» mit einem coolen Kalifornier geführt.

Mit diesem Landrover und dem Benno-Bikes-Modell Boost E fuhr Samuel Weishaupt beim Velofachhandel vor. Bild: Jo Beckendorff

Über Wohnmobil zum E-Bike-Handel

Dieses Teamwork gründet in einer, wenn auch fernen, Verwandtschaft: Ein Cousin von Benno Baenziger ist der Lebenspartner von Samuels Mutter. Deswegen hatte er auf seiner Weltreise vor gut 10 Jahren in San Diego auch einen Halt bei Benno gemacht. Doch richtig in Kontakt kamen sie erst, als sich der gelernte Polymechaniker Weishaupt nach seiner mehrjährigen Reise durch 50 Länder mit seiner neuen Firma Welthaupt unter anderem auf die Konstruktion exklusiver Reisemobile und Expeditionsfahrzeuge spezialisierte. Der Film zur Reise soll übrigens demnächst Premiere haben. Plötzlich kam dann nämlich ein Auftrag von Benno für den Umbau eines Mercedes Sprinter zum exklusiven Wohn- und Surfmobil.

Während dieser Phase hörte Samuel erstmals von Bennos neuesten Bike-Plänen. So entstand gemeinsam die Idee, in der Schweiz den europäischen Vertrieb aufzuziehen, und zwar mit der Benno Bikes Swiss GmbH. Benno hat das Lead punkto Design, Samuel kann sich aufgrund seines technischen Know-hows für konstruktive Lösungen, etwa bei Anbauteilen und Zubehör, einbringen. Oder gleich ein Muster fertigstellen, wenns mal eilt. So geschehen etwa beim Model «RemiDemi». Dieses jüngste Baby sorgt als viertes E-Modell dafür, dass die Palette nun abgerundet ist und der Anspruch von Baenziger noch besser erfüllt werden kann.

Benno Bikes hievt das Cargorad vom Spezialvelo zum Citybike 2.0. Mit seinen fetten 20-Zoll-Walzen und den ähnlichen Zulademöglichkeiten wie bei den andern Modellen sei das RemiDemi ein echtes Stadtrad, und mit der Anpassung an eine Körpergrösse von 155 bis 190 cm auch ein wahres Familienvelo. Von der Optik her hat es jedenfalls ein Alleinstellungsmerkmal, genauso wie beim Namen: Es soll den Markt aufmischen, für ein Durcheinander sorgen. Dass der Name falsch geschrieben wird (mit je nur einem m), sei übrigens Absicht: «Nur so konnten wir diesen Begriff schützen lassen», so die listige Antwort aus Appenzell. Aufgrund der bereits regen Nachfrage glaubt Alain Filli, Marketing-, Verkaufs- und Kommunikationsverantwortlicher in Person, dass schon bald jedes sechste oder fünfte ihrer verkauften Bikes solch ein kecker 20-Zöller sein könnte. «Selbst Bosch-Chef Claus Fleischer fand grossen Gefallen und will sich ein RemiDemi zulegen», so Filli.

Samuel Weishaupt (links) und Benno Baenziger brachten mit ihrem imposanten Eurobike-Stand Benno erstmals branchenweit ins Gespräch. Peter Hummel

Kleine Zentrale, grosse Expansion

Wie Filli kundtut, scheint Benno Bike Swiss in der gegenwärtigen Lieferkalamität mit einem blauen Auge davonzukommen: «Mit einer Verspätung von nur zwei Monaten konnten wir ab Mitte April liefern.» Es gelte abzuwarten, ob das so bleibt, wenn das exponentielle Wachstum mit einer jährlichen Verdoppelung anhalte. Heuer soll jedenfalls eine weitere bedeutende Marke überschritten werden. Aus Appenzell wird die ganze DACH-Region betreut, mit EU-Auslieferung ab dem vorarlbergischen Lustenau. Insgesamt sind dies gegenwärtig 111 Händler, allein in der Schweiz 62. Drei Viertel des Umsatzes werde in der Westschweiz erzielt, welche sich als aufgeschlossen erwiesen habe.

Erstaunlich ist wie das Tandem Weishaupt/Filli diesen ordentlichen Karren fast alleine auf Trab hält. Teilzeitlichen Support erhalten sie lediglich von einer Buchhalterin, einem Unternehmensberater und zwei Welthaupt-Mitarbeitern.

Selber hat Weishaupt durch die Benno-Expansion derzeit weniger Zeit für sein Welthaupt-Geschäft. Dieses widmet sich hauptsächlich dem Prototypenbau, oder «Proof of Concept», wie es Weishaupt neu-appenzellisch nennt. Über diese Firma wickelt er für Benno auch Konstruktionsaufträge ab, wie ein eigener Gepäckadapter oder zuletzt etwa die Entwicklung einer Batterie-Recyclinganlage für Kyburz. Benno Bikes Swiss ist eine reine Handelsfirma. Doch egal, auf welcher Seite des Ateliers sie ausgeführt werden, Weishaupt sprüht vor Ideen. Als jüngsten Coup hat er Beatrice Egli als Markenbotschafterin an Land gezogen. «Das ist schliesslich meine Schneehöhlenkollegin aus Arosa, sprich Wintergspänli aus Kinderzeiten.