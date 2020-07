Bei der Raiffeisen fallen die Boni, die Kantonalbanken belohnen die Sozialkompetenz: Ist die Bonuskultur in den Banken auf dem Rückzug? Für Personalvertreter ist klar: Boni fördern nur Konkurrenz statt Zusammenarbeit. Das dringt langsam auch an die Bankspitzen durch. Raiffeisen Schweiz ersetzt individuelle Boni mit einer Erfolgsbeteiligung. Bei anderen Banken zählen auch soziale Faktoren für den Bonus. Kaspar Enz 11.07.2020, 05.00 Uhr

Am Raiffeisen-Hauptsitz am St.Galler Roten Platz ist Schluss mit Bonus. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Noch vor kurzem erregten die Boni für manche Raiffeisen-Chefs Unmut. Nun will Raiffeisen Schweiz der Bonuskultur eine Absage erteilen. Zwar soll es auch im kommenden Jahr noch variable Lohnbestandteile für die rund 2500 Mitarbeiter geben. Aber sie belohnen nicht mehr Einzelleistungen, sie beteiligen die Mitarbeiter am Erfolg des ganzen Unternehmens. Damit will Raiffeisen Schweiz eine Kultur der Zusammenarbeit fördern, wie die Bank vergangene Woche mitteilte. Das neue System gilt nicht für die einzelnen Raiffeisen-Genossenschaften. Sie entscheiden selber über ihre Lohnsysteme.

Mit der Umstellung sei eine einmalige Erhöhung des Fixlohns vorgesehen, sagt Raiffeisen-Sprecherin Angela Rupp. Der Anteil der kollektiven Erfolgsbeteiligung werde zwar nach Verantwortungsbereich unterschiedlich sein. Er bewege sich aber im einstelligen Prozentbereich. 2019 machten die variablen Vergütungen bei Raiffeisen Schweiz noch rund 15 Prozent aus.

Dass Raiffeisen Schweiz mit der Abschaffung der Boni potenzielle Mitarbeiter abschrecken würde, glaubt Rupp nicht. «Im Gegenteil. Wir werden attraktiver. Für Mitarbeitende erhöht sich die finanzielle Sicherheit.»

Personalvertreter haben lieber Fixlöhne als Boni

So findet auch der Verband des Bankpersonals (SBPV) das neue Modell interessant. «Wir setzen uns für vorhersehbare Löhne auf allen Hierarchieebenen ein», sagt Fabian Bär, Kommunikationschef des Verbands. Boni sorgten für Unzufriedenheit und ungesunde Konkurrenz unter den Mitarbeitern. Deshalb sollten sie höchstens einen kleinen Teil des Lohns ausmachen, die Kriterien möglichst transparent sein. Einen Schritt weiter sei hier noch die Migrosbank gegangen, die 2018 Boni ganz abschaffte.

Bonussysteme sind ein Balanceakt

Walter Ernst, Leiter Private Banking, Hypo Vorarlberg, St.Gallen. Bild: PD

Schon immer ohne Boni arbeitet man bei der Hypo Vorarlberg. Das schreckte Walter Ernst, den ehemaligen Chef der Vadian Bank, nicht davon ab, in die Leitung der St.Galler Niederlassung der österreichischen Bank einzutreten.

«Variable Vergütungen wirken nur kurzfristig», sagt er. «Es ist schwierig auszubalancieren zwischen quantitativen und qualitativen Zielen, Einzel- und Teamzielen.» Es bestehe immer die Gefahr, dass Bonussysteme Fehlanreize setzten.

System wird ständig verbessert

Genau diesen Balanceakt versuchen die grossen Ostschweizer Kantonalbanken. Durchaus mit Erfolg, meint Rolf Fuhrer, Personalchef der St.Galler Kantonalbank (SGKB). In ihrem System steigt der variable Lohnanteil mit der Verantwortung. Es beginne bei rund drei Prozent, beim mittleren Kader seien es um die 17 Prozent, in der Geschäftsleitung um die 50 Prozent. Grundlage für die gesamte Summe der Boni sei das Jahresergebnis. «Doch die Löhne sollen nicht zu stark schwanken, deshalb glätten wir die Unterschiede von Jahr zu Jahr.» Das System der SGKB sei also moderat und sozialverträglich, sagt Fuhrer.

Ausserdem fliessen verschiedene Faktoren in die Ermittlung des variablen Lohnanteils ein. Soziale Kompetenzen spielten ebenso eine Rolle wie fachliche und persönliche Kompetenzen. Ein besonderes Augenmerk werde auch auf die Entwicklung der Mitarbeiter gelegt. Im Bonus spiegle sich das Ergebnis der Abteilung oder der Niederlassung und dann die Leistung des Einzelnen. Der Prozess sei transparent und nachvollziehbar. Das System werde laufend angepasst und verbessert. Alles Gründe, weshalb es gut akzeptiert sei. Rolf Fuhrer sagt:

«Umfragen zeigen eine hohe Zufriedenheit.»

So denkt man bei der SGKB auch nicht daran, das Bonussystem abzuschaffen. «Es erlaubt uns eine gewisse Flexibilität bei den Lohnkosten», sagt Fuhrer. «Ist das Ergebnis einmal nicht so gut, ist es besser, weniger Bonus auszuzahlen, als die Fixlöhne zu kürzen.» Ausserdem müsse die SGKB bei den Löhnen konkurrenzfähig sein.

Ein bisschen Lohnflexibilität dank variabler Anteile

Eine Überarbeitung des Vergütungssystems ist im Moment bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) im Gange. Anstelle der bisherigen Ränge treten in der Organisation der TKB Funktionsstufen. An einer variablen Lohnkomponente werde aber in jedem Fall festgehalten, sagt TKB-Sprecherin Anita Schweizer. Eine solche ermögliche es nicht nur, individuelle Leistungen zu honorieren. «Sie eröffnet die nötige unternehmerische Flexibilität, um auf schwankende Geschäftsergebnisse zu reagieren.»

Der variable Lohnanteil bewege sich für die meisten Mitarbeitenden in einer Bandbreite von fünf bis 15 Prozent des Gesamtsalärs. Je anspruchsvoller die Funktion, desto höher ist dieser Anteil. Auf Geschäftsleitungsstufe belief sich der höchste Wert 2019 auf 45 Prozent. Ermittelt werde der Bonus jeweils im Gespräch mit dem Vorgesetzten, sagt Schweizer.

Individuelle Boni nur in Einzelfällen

Michael Steiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Acrevis. Bild: Benjamin Manser

Doch nicht bei allen Ostschweizer Banken sind Boni fest verankert. Die Acrevis Bank richte schon lange keine Boni aus, sagt Geschäftsleiter Michael Steiner. Bei Acrevis gebe es «massvolle Erfolgsbeteiligungen, die primär vom Geschäftserfolg der Bank abhängen.» Sie machen rund zehn Prozent des Lohns aus. Nur in Einzelfällen gebe es individuelle Anpassungen aufgrund spezieller Leistungen von Teams oder einzelner Mitarbeiter, sagt Steiner. Dank dieses Systems partizipierten alle Anspruchsgruppen am Erfolg der Bank, sagt Steiner: die Mitarbeiter, die Aktionäre, die Kunden, aber auch die Bank als Unternehmen.