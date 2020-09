«Begrüsse alles, was uns hilft, einen zweiten Lockdown zu vermeiden»: Das sagen Ostschweizer Unternehmer zu einer Maskenpflicht in Firmen Frankreich hat im Kampf gegen Corona eine Maskenpflicht für Unternehmen angeordnet. Ostschweizer Firmenchefs sind in der Frage gespalten – die einen lassen ihre Angestellten bereits Masken tragen, die anderen lehnen eine solche Massnahme strikt ab. Eine Umfrage. Daniel Walt 02.09.2020, 14.35 Uhr

Büroarbeit zu Coronazeiten: Gewisse Unternehmen haben beispielsweise in Grossraumbüros eine Maskenpflicht verordnet. Bild: Keystone

1,5 Meter Abstand oder Maske auf: Das gilt seit rund fünf Monaten für die 340 Mitarbeitenden der Lista Office Group. Das Unternehmen mit Sitz in Degersheim hat unter anderem Standorte in Gossau und Arnegg. Laut CEO Christian Mehling betraf die Maskenpflicht zunächst die Bereiche Produktion und Logistik – mittlerweile gilt sie generell.

«Ausgenommen sind einzig Kundentermine, sofern der Kunde explizit wünscht, dass keine Maske getragen wird.»

Man wolle die Mitarbeitenden schützen und sicherstellen, dass in der Firma keine Infektionsketten ausgelöst würden, sagt Christian Mehling zu den Gründen für die Maskenpflicht. Zu den Reaktionen auf den Entscheid hält er fest: «Eine Maske zu tragen, löst natürlich bei niemandem Begeisterung aus. Aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, warum wir das machen.»

«Könnte vor zweitem Lockdown schützen»

Christian Mehling, CEO Lista Office Group. Bild: pd

Frankreich hat sich vor kurzem entschieden, eine generelle Maskenpflicht in Unternehmen einzuführen. Und zwar in geschlossenen Bereichen, wo mehrere Menschen zusammenkommen – beispielsweise in Grossraumbüros, Versammlungsräumen oder Garderoben. Befürwortet Christian Mehling eine solche Massnahme auch für die gesamte Schweiz? Der CEO antwortet:

«Ich bin kein Virologe, aber eine solche Massnahme könnte uns vor einem zweiten Lockdown schützen. Und ich begrüsse alles, was uns hilft, einen solchen zu vermeiden.»

Laut vorliegenden Informationen hat auch das Technologieunternehmen Jossi aus Islikon eine Maskenpflicht für Mitarbeitende angeordnet. Die Firma wollte dies auf Anfrage aber nicht bestätigen und sich auch nicht weiter zum Thema äussern.

«Wehre mich solange wie möglich dagegen»

Diana Gutjahr, Mitinhaberin und Delegierte des Verwaltungsrats beim Romanshorner Stahl- und Metallbauunternehmen Ernst Fischer AG, vertritt eine andere Meinung zum Thema Maskenpflicht als Christian Mehling. «Ich wehre mich solange wie möglich gegen eine Maskenpflicht für Unternehmen», hält sie fest.

Diana Gutjahr findet, dass man nicht alle Schweizer Firmen über einen Kamm scheren kann, sondern dass die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. «Ein Grossraumbüro in Zürich, in dem sehr viele Leute auf engem Raum sitzen, ist anders zu bewerten als die Verhältnisse beispielsweise in unserer Firma», sagt sie. Zudem seien die Infektionszahlen im Thurgau sehr tief.

Diana Gutjahr, Mitinhaberin Ernst Fischer AG Romanshorn. Bild: Keystone

Bei der Ernst Fischer AG arbeiten nie mehr als zwei Leute in einem Büro – sie sitzen laut Gutjahr Rücken an Rücken und haben mindestens drei Meter Abstand voneinander. Angehörige von Risikogruppen haben zudem seit Corona ein Einzelbüro. Gemeinsame Pausen gibt es aktuell nicht, und wer ins Ausland in die Ferien geht, muss einen negativen Coronatest vorweisen, bevor er wieder zur Arbeit erscheinen darf.

«Müde, weil der Sauerstoff fehlt»

Wie Diana Gutjahr festhält, wurde eine Maskenpflicht in der Ernst Fischer AG bisher nicht erwogen. «Wir haben genug Platz, auch in der Werkstatt.» Es gebe im Unternehmen derzeit auch niemanden, der aus eigenem Antrieb eine Maske trage.

Generell hält die Nationalrätin der SVP Thurgau fest:

«Aufgrund meiner Zugfahrten nach Bern weiss ich, wie es sich anfühlt, mehrere Stunden eine Maske anzuhaben. Ich bin jeweils extrem müde, weil mir der Sauerstoff fehlt.»

Sie wolle sich gar nicht vorstellen, wie es sei, wenn Menschen acht Stunden lang eine Maske tragen müssten, fügt Diana Gutjahr an.

Masken für SFS-Mitarbeitende

«Je nach Unternehmen und deren Tätigkeit sowie auch aufgrund der regionalen Unterschiede kann die Ausgangslage sehr unterschiedlich sein»: Das sagt Claude Stadler, Mitglied der Konzernleitung beim Technologieunternehmen SFS aus Heerbrugg, zu einer allfälligen landesweiten Maskenpflicht für Firmen. SFS befürwortet grundsätzlich unternehmensspezifische Schutzkonzepte, die auf die Charakteristika der Organisation zugeschnitten sind.

Claude Stadler, Mitglied der Konzernleitung bei SFS Heerbrugg.

Bild: pd

Man beobachte die Entwicklung eng und evaluiere Massnahmen, welche in der Firma am besten geeignet seien, um die Gesundheit der Mitarbeitenden und ihres Umfelds zu schützen, so Claude Stadler weiter. Die Priorität liegt dabei unverändert auf der konsequenten Einhaltung der Verhaltens- und Hygieneregeln. Bei SFS kommen Masken insbesondere dann zum Einsatz, wenn die nötigen Abstände nicht eingehalten werden können. Die Masken würden den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt, so Stadler.

Würde SFS mehr Homeoffice als bisher ermöglichen, falls in der Schweiz eine landesweite Maskenpflicht für Unternehmen angeordnet würde? Claude Stadler zu dieser Frage: «Während der ersten Welle haben wir die Möglichkeit von Homeoffice stark genutzt, und dies hat auch gut funktioniert. Daher wäre diese Massnahme sicher eine der Alternativen, welche wir prüfen würden.»

Industrie- und Handelskammer Thurgau: «... dann müsste man wohl in den sauren Apfel beissen» Was sagen die Industrie- und Handelskammern in der Ostschweiz zum Thema Maskenpflicht für Unternehmen? Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau, hält fest: «Grundsätzlich muss es im Interesse aller sein, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Hygiene, Abstandhalten und Masken tragen dazu bei. Falls die Corona-Fallzahlen massiv steigen, müsste man wohl in den sauren Apfel beissen.» Eine Maskenpflicht in Unternehmen sei immer noch besser, als die gesamte Wirtschaft nochmals herunterzufahren. Jan Riss, Mediensprecher der IHK St.Gallen-Appenzell, sagt: «Schweizweit einheitliche Regeln in Bezug auf Masken einzuführen, scheint uns nicht so zielführend zu sein.» Dies, weil die epidemiologischen Ausgangslagen nicht überall gleich seien. Für die IHK St.Gallen-Appenzell ist generell wichtig, dass sich die Kantone abstimmen, gemeinsame, nach schweizweit einheitlichen Kriterien erarbeitete Eskalationsstufen definieren und diese auch kommunizieren. Zudem seien der Erfahrungsaustausch unter den Kantonen und insbesondere die regionale Koordination wichtig, so Riss. «Mit der sich zuspitzenden Situation in Frankreich können wir die Lage in der Schweiz nicht eins zu eins vergleichen – auch wenn die Fallzahlen hier steigen», sagt Anke Gähme, Leiterin Region Ostschweiz-Graubünden der Gewerkschaft Unia. Seit die Fallzahlen wieder steigen, erhält sie zunehmend Anfragen von Gewerkschaftsmitgliedern zum Thema Maskentragen. «Darin wird teilweise moniert, dass ein Arbeitgeber doch eine Maskenpflicht anordnen müsse, wenn die Abstände nicht eingehalten werden könnten», sagt Gähme. Sie ist überzeugt: Im Zweifelsfall ist die Maske das kleinere Übel. Deswegen empfiehlt die Unia bei entsprechenden Anfragen, freiwillig eine Maske zu tragen. Generell erlebe die Gewerkschaft bei Unternehmen die ganze Palette von hohem Verantwortungsbewusstsein bis hin zur Haltung, man mache nur das, was gerade behördlich angeordnet werde. Für eine generelle Maskenpflicht in Unternehmen wie in Frankreich plädiert Gähme nicht: «Wir sind für eine Maskenpflicht dort, wo die Mindestabstände nicht eingehalten werden können oder in Büros mit Klimaanlagen – Stichwort Aerosole.» (dwa)

Wie die St.Galler Kantonalbank Kunden und Mitarbeitende schützt

Welche Haltung vertritt die St.Galler Kantonalbank bezüglich einer Maskenpflicht für Unternehmen? Laut Felix Buschor, Mitglied der Geschäftsleitung, orientieren sich die Massnahmen der Bank zur Coronabekämpfung an den Regeln und Empfehlungen der Kantone, in denen das Unternehmen Niederlassungen hat. Es sind dies St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Zürich. Gleiches gilt für die Regeln und Empfehlungen des Bundes.

«Entsprechend würde die St.Galler Kantonalbank auch eine Maskenpflicht umsetzen.»

Felix Buschor, Mitglied Geschäftsleitung St.Galler Kantonalbank. Bild: pd

Aktuell besteht bei der St.Galler Kantonalbank keine Maskenpflicht. Dies aufgrund anderer Massnahmen, welche das Unternehmen getroffen hat, um die Gesundheit ihrer Kundschaft sowie der Mitarbeitenden zu schützen:

In den Kundenhallen und in Besprechungsräumen wurden Schutzvorrichtungen mit Glas oder Plexiglas installiert

Kundenberater tragen im Kontakt mit besonders gefährdeten Personen auf Wunsch der Kundschaft eine Maske

In den Büros wurden die Lüftungssysteme und an allen Arbeitsplätzen die Mindestabstände überprüft

Für besonders gefährdete Personen oder wenn Abstandhalten am Arbeitsplatz nicht möglich ist, besteht zudem die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten

Die Mitarbeitenden der St.Galler Kantonalbank werden auch regelmässig für die allgemeinen Verhaltensempfehlungen des Bundes beziehungsweise des Kantons sensibilisiert. «Dazu gehört unter anderem die Empfehlung, eine Maske zu tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.»