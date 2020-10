Begehrt bei Pendlern, Konstanzern und Steuerflüchtlingen: Wo Wohnen in der Ostschweiz attraktiv ist – und wo weniger In der Schweiz stehen immer mehr Wohnungen leer. Doch in unserer Region zeigt sich ein heterogenes Bild. So setzt der Thurgau mit weniger leeren Wohnungen einen Gegentrend. Und in Ausserrhoden sind die Leerstände gar eingebrochen, zumindest in der Statistik. Thomas Griesser Kym 06.10.2020, 05.00 Uhr

Wohnung frei: In der Schweiz immer öfter, aber beispielsweise im Thurgau weniger. Bild: Martin Rütschi/Keystone

Seit zehn Jahren gibt es in der Schweiz immer mehr leere Wohnungen. In dieser Periode hat sich der Leerwohnungsbestand auf 78'832 glatt verdoppelt, und das Gleiche gilt in etwa auch für die Leerwohnungsziffer, also für den Anteil leerer Wohnungen am Gesamtbestand.

Dieser Anteil beträgt, mit Stichtag 1. Juni 2020, mittlerweile 1,72 Prozent nach 1,66 Prozent vor Jahresfrist. Und die Zahl leerer Wohnungen in der Schweiz hat in diesem Zeitraum um 3449 Einheiten zugenommen.

Mehr leere Wohnungen im Kanton St.Gallen, weniger im Thurgau

Werfen wir einen Blick auf die Ostschweiz. Hier fällt zunächst auf: Die Leerwohnungsziffern der Kantone St.Gallen und Thurgau haben sich einander angenähert, nur ist sie in St.Gallen um 12 Prozent gestiegen und im Thurgau um 5 Prozent gesunken (siehe Tabelle).

Robert Weinert, Ökonom bei der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner, sagt zunächst, in beiden Kantonen sei in den vergangenen Jahren sehr viel gebaut worden, und zwar Mietwohnungen wie auch Wohneigentum. Zum einen habe es hier noch viel Bauland gegeben und dies zum anderen zu deutlich tieferen Preisen als etwa im Grossraum Zürich.

St.Gallen unterscheidet sich von anderen grossen Städten

Robert Weinert, Ökonom bei Wüest Partner. Bild: PD

Das Plus der Zahl der leeren Wohnungen im Kanton St.Gallen von 12 Prozent innert Jahresfrist führt Weinert auf die Stadt und Agglomeration St.Gallen zurück, auf die rund vier Fünftel der zusätzlichen leeren Wohnungen entfallen. Robert Weinert sagt:

«Der Wohnungsmarkt der Stadt St.Gallen ist sehr liquide.»

Will heissen: Das Angebot war schon immer hoch, es hat viele alte Wohnungen, aber es wurden auch fleissig neue gebaut. Resultat: In der Stadt St.Gallen beträgt die Leerwohnungsziffer gut 3 Prozent, in Winterthur hingegen lautet sie lediglich 0,56 Prozent und in der Stadt Zürich gar nur 0,15 Prozent.

Auf dem Land hat es mehr Wohneigentum

Werner Fleischmann, Inhaber der Fleischmann Immobilien AG. Bild: Reto Martin

Werner Fleischmann, Inhaber der Fleischmann Immobilien AG in Weinfelden, zieht zur Erklärung auch die Entwicklung der Bevölkerung heran. Diese hat in den vergangenen zehn Jahren in der Stadt St.Gallen um 4,3 Prozent zugenommen, in Winterthur jedoch um 11,7 Prozent und in Zürich um 12,7 Prozent. Werner Fleischmann sagt:

«Die Dynamik im Grossraum Zürich ist eine ganz andere als an der peripheren Lage St.Gallens.»

Generell fällt auf: In ländlichen Gebieten im Thurgau oder im Toggenburg ist die Leerwohnungsziffer tendenziell tiefer als in urbanen Gebieten wie St.Gallen, Rapperswil, Gossau, Weinfelden oder Amriswil. Weinert sagt, das habe damit zu tun, dass auf dem Land der Anteil des Wohneigentums am Wohnmarkt grösser sei, und Eigentum stehe seltener leer als Mietwohnungen. Werner Fleischmann argumentiert ähnlich:

«In Dörfern werden keine Wohnblöcke mit vielen Mietwohnungen hingestellt. Daher ist dort auch das Risiko grösserer Leerstände geringer.»

Bauwut in Amriswil

Als Negativbeispiel nennt er dagegen Amriswil mit einer Leerwohnungsziffer von beinahe 8,8 Prozent. «Dort wird sehr viel und wie verrückt gebaut», weiss Fleischmann.

Und er geht davon aus, dass die Bautätigkeit noch eine Weile anhält, gerade weil Pensionskassen händeringend Möglichkeiten suchen, die Gelder ihrer Versicherten anzulegen. «Da wird in Mehrfamilienhäuser investiert und die Gefahr in Kauf genommen, dass ein Teil der Wohnungen eine gewisse Zeit leer steht.»

Das Thurtal und Wil sind begehrt bei Pendlern

Aber es gibt auch Ausreisser: Kreuzlingen weist eine Leerwohnungsziffer von lediglich 1 Prozent aus. Werner Fleischmann erklärt das mit der Grenzlage:

«Konstanz ist gebaut, umgeben vom See und dem Naturschutzgebiet.»

Die Folge sind Preissteigerungen, was Kreuzlingen attraktiv macht als Wohnort für viele Konstanzer, die überdies ihre Einkäufe weiterhin bequem ennet der Grenze bei den billigen Discountern in Deutschland erledigen können.

Auch Frauenfeld sticht hervor mit einer Leerwohnungsziffer von 1,6 Prozent. Der Thurgauer Kantonshauptort punktet mit seiner Lage, wie das ganze Thurtal. Nahe an Winterthur gelegen, verkehrstechnisch gut angebunden auch an Zürich – das macht das Thurtal zu einem begehrten Wohnort für Pendler, die im Grossraum Zürich arbeiten. Lage und Anbindung an Zürich sprechen aber auch für Wil, dennoch liegt die Leerwohnungsziffer dort mit 2,7 Prozent ungleich höher als in Frauenfeld. Werner Fleischmann und Robert Weinert erklären unisono:

«In Wil ist noch viel mehr gebaut worden als in Frauenfeld.»

Innerrhoden: Kleine Veränderung, grosse Wirkung

Bruno Knechtle, Geschäftsführer der ARO-Knechtle AG. Bild: PD

Erstaunlich ist der Vergleich im Appenzellerland. In Innerrhoden ist die Leerwohnungsziffer gestiegen, in Ausserrhoden ist sie um satte 28 Prozent gefallen. Was steckt dahinter? Bruno Knechtle ist Geschäftsführer der ARO-Knechtle AG Immobilien-Treuhand in Herisau, die viele Objekte verwaltet. Er weist zunächst darauf hin, dass die Stichprobe in den beiden Appenzell relativ klein ist.

So hat in Innerrhoden im Jahr 2019 der Wohnungsbestand um 46 Einheiten zugenommen und die Zahl der leeren Wohnungen um 11. Das hat den Leerwohnungsbestand gleich um 6,7 Prozent auf 174 hochgetrieben. Bruno Knechtle sagt:

«Eine Überbauung mehr oder weniger, und schon sieht das Bild ganz anders aus.»

Allein sein Unternehmen habe in Innerrhoden eine Überbauung mit drei Dutzend Wohnungen realisiert, die nach einer gewissen Anlaufzeit inzwischen fast alle belegt seien. Und die zwei Dutzend Wohnungen eines Mitbewerbers seien auch alle weg. Zudem sei schon eine nächste Überbauung geplant.

Zürcher Steuerflüchtlinge zieht es nach Appenzell

Bruno Knechtle bestätigt:

«Appenzell Innerrhoden ist ein begehrter Wohnort.»

Die Lebensqualität sei hoch, der Hauptort überschaubar, und dank vieler Tagestouristen habe es viele Läden und Restaurants.

Zudem sei Appenzell steuerlich sehr attraktiv. So weiss denn Knechtle auch von «vielen Steuerflüchtlingen aus Zürich, die im Alter hierher ziehen, um sich die Pensionskasse auszahlen zu lassen.»

Ausserrhoden wird als weniger attraktiv beurteilt

Anders beurteilt Knechtle Ausserrhoden. Hier sei, abgesehen von Teufen, von einem Bauboom wie in Innerrhoden nichts zu spüren. Besonders in Herisau gebe es sehr viele Altbauten, die schwierig zu vermitteln sein. Warum hat die Zahl der leeren Wohnungen in Ausserrhoden dennoch derart drastisch abgenommen?

Knechtle nimmt an, dass es in Wahrheit mehr leere Wohnungen gibt, als ausgeschrieben sind. Diese Vermutung äussert auch Robert Weinert:

«Viele leere Wohnungen sind wohl gar nicht mehr auf dem Markt.»

Zudem sagt Weinert: «Werden alte Wohnungen abgerissen und Neubauten erstellt, sind diese attraktiver. Und bei Umbauten und Totalsanierungen von Wohnungen fallen diese temporär aus der Statistik, weil sie während dieser Phase nicht bezogen werden können.»

Knechtle äussert jedoch Vorbehalte. Von Abriss und Neubauten im grossen Stil ist ihm just in Herisau nichts bekannt. Dafür sagt Bruno Knechtle:

«Herisau möchte ein städtisches Angebot haben, liegt aber zu nahe an der Stadt St.Gallen, wo die Leute dann eben halt zum Shopping hinfahren.»

Davon zeugten im Ausserrhoder Kantonshauptort «leere Ladenflächen, die man nicht wegbringt».

Ein besorgter Blick auf den Luftverkehr

Sowohl Fleischmann als auch Weinert gehen davon aus, dass die Leerwohnungsziffern in der Ostschweiz in Zukunft in der Summe weiter zunehmen. Dies, weil viel Kapital nach wie vor verzweifelt Anlagemöglichkeiten sucht. Gleichzeitig dürften aber gerade die Regionen mit guter Anbindung an Zürich attraktiv bleiben als Wohnort.

Ein mulmiges Gefühl beschleicht Fleischmann jedoch mit Blick auf den Luftverkehr. Sollten die Swiss, flugnahe Betriebe und der Flughafen Zürich als Folge von Corona Arbeitsplätze en masse abbauen und dies mehr oder weniger dauerhaft, dann dürfte das auch die Nachfrage nach Wohnraum vor allem im westlichen Teil der Ostschweiz dämpfen.