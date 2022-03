Bündner Unternehmen stellt Klimaneutralen Beton vor

BAUSTOFFE Maienfelder Unternehmen präsentiert klimaneutralen Beton – ein Einfamilienhaus wird so zum Lager für 24 Tonnen Kohlendioxid Der in der Schweiz jährlich verbauten Beton verursacht grosse CO 2 -Emissionen. Die Maienfelder Zindel United will das Problem mit einem neuen Beton lösen: In Form von Pflanzenkohle wird darin CO 2 eingelagert. So kompensiert ein Einfamilienhaus aus «Klark» rund 24 Tonnen des Treibhausgases. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 03.03.2022, 18.00 Uhr

Der klimaneutrale Beton fliesst aus dem Betonmischer in die Form. Tobias Garcia

Erst dreht sich der Betonmischer einige Minuten, dann stellt ein Mitarbeiter in oranger Schutzkleidung um. Ein paar Steine scheppern in die Form, dann fliesst die zähe Masse langsam hinein. Dunkel, fast schwarz ist der Beton in dieser Form. Kein Wunder, denn da sind nicht nur Zement, Sand und Steine drin. Der neue Beton Klark, den die Maienfelder Zindel United am Donnerstag vorstellte, enthält Pflanzenkohle – und damit eine ganze Menge CO 2 . Etwa so viel, wie bei der Produktion von Beton sonst ausgestossen wird. Mit «Klark», verkündet Andreas Zindel, CEO der Zindel United, bringe die Zindel-Tochter Logbau den ersten klimaneutralen Beton auf den Markt.

Beton macht 7,5 Prozent der Emissionen aus

Eine Idee mit Potenzial. Gebäude sind für gut einen Drittel des gesamten CO 2 -Ausstosses der Schweiz verantwortlich. Ein grosser Teil davon entsteht durch Heizung und Energie. Dabei wird aber der Bau selber geflissentlich übersehen. Vor allem der Beton ist ein Klimasünder, denn die Herstellung von Zement braucht viel Energie. Beton ist für 2,7 Millionen Tonnen CO 2 jährlich verantwortlich, sagt Logbau-Verkaufsleiter Christian Wengi. «Das sind rund 7,5 Prozent der gesamten Menge.»

Andreas Zindel, CEO Zindel United, an der Präsentation von «Klark». Tobias Garcia

Pro Kubikmeter sind es 200 Kilogramm. Es sei knifflig gewesen, aber «es ist uns gelungen, genug Pflanzenkohle im Beton beizufügen, um diese Menge zu kompensieren», sagt Wengi weiter. Und es sei noch mehr möglich. Einerseits gebe es auch weniger klimaschädliche Zemente, die man nehmen könnte. Auch die Verwendung rezyklierten Betons könne die Klimabilanz verbessern, sagt er.

Andererseits könnte man auch mehr Pflanzenkohle beimischen. Das sei aber nur bis zu einem gewissen Punkt möglich. «So wie er jetzt ist, hat unser Beton die gleichen Eigenschaften wie gewöhnlicher Beton», sagt Wengi. Und:

«Da Pflanzenkohle Wasser absorbieren kann, entstehen sogar weniger Risse.»

Mischt man aber viel mehr davon bei, sei er für gewisse Anwendungen nicht mehr geeignet.

In dieser Pyrolyse-Anlage wird aus Schnitzeln von Bündner Restholz Pflanzenkohle. Tobias Garcia

Die Idee, Pflanzenkohle zum Beton zu mischen, sei letztes Jahr entstanden, sagt Andreas Zindel. «Hauptsächlich, weil wir uns mit Pflanzenkohle schon gut auskennen», sagt er. Denn zur Gruppe gehört nicht nur die Logbau, die im Bereich Baustoffe und Recycling tätig ist. Die Zindel-Tochter Inega stellt die Bündner Pflanzenkohle Inkoh her – aus Restholz aus Bündner Wäldern. Seit zwei Jahren forscht das Unternehmen mit Hochschulen um das vielseitige Material. Es wird heute hauptsächlich in der Landwirtschaft zur Bodenverbesserung oder als Futtermittelzusatz verwendet.

Das CO 2 soll zurück in den Boden – oder in die Wand

Vor allem aber bindet Pflanzenkohle Kohlenstoff. Deshalb hofft man, dass sie einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise leisten kann: Pflanzen binden während des Wachstums viel CO 2 , das wieder entweichen würde, wenn sie verbrannt werden oder verrotten. Werden Pflanzen mit dem Pyrolyse-Verfahren zu Pflanzenkohle, bleibt der Kohlenstoff aber drin – und kann so im Boden eingelagert werden – oder eben als Beton verbaut.

Ein paar Kubikmeter davon wurden bereits verbaut. Gegenüber dem Hauptsitz der Zindel United entsteht ein Neubau für die Inega. Deren Gebäude brannte im April 2021 Jahres nieder; fast genau ein Jahr später, hofft Geschäftsführer Gion Willi, soll der Neubau stehen. Eine Pyrolyse-Anlage steht bereits zwischen drei Wänden. Zwei davon enthalten Beton mit Inega-Pflanzenkohle. «Auch während des Baus waren die Erfahrungen gut, es gibt keinen Unterschied zu normalem Beton», sagt Christian Wengi. Im getrockneten Zustand ist «Klark» auch grau geworden, fast wie herkömmlicher Beton. Etwas dunkler ist er allerdings, zeigt der Vergleich mit der Wand gegenüber.

Christian Wengi, Verkaufsleiter Logbau AG, vor einer Betonwand aus dem neuen Beton. Tobias Garcia

Etwas deutlicher ist der Unterschied noch im Preis. Doch Zindel beschwichtigt. «Auf die gesamte Bausumme macht es nur etwa 1,5 Prozent aus», sagt er. Dafür habe man gut 60 Prozent des CO 2 -Ausstosses beim Bau kompensiert.

Inega soll wachsen

So ist Zindel durchaus optimistisch, dass der klimaneutrale Beton auf dem Markt gut ankomme. Schon an der Präsentationsveranstaltung habe er gute Rückmeldungen erhalten, gerade von Vertretern der öffentlichen Hand.

«Aber auch viele Bauunternehmen haben heute Klimaziele, die sie erreichen wollen.»

In einer ersten Phase ist der neue Beton in den Kantonen Graubünden und St.Gallen verfügbar, sagt Zindel. Hier ist die Logbau bereits aktiv. «Wenn ‹Klark› auch in anderen Landesteilen ankommt, müssen wir mit Lizenznehmern arbeiten.» Entscheidend sei aber die Qualität des Rohstoffs Pflanzenkohle. Und die hat Zukunft, glaubt Zindel. «Bis 2028 wollen wir mit der Inega schweizweit auf 20 Produktionsstandorte ausbauen.»

Der Betonklotz wird fertiggestellt. Tobias Garcia

