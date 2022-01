Bauindustrie Hilti sagt Ausfallzeiten auf der Baustelle den Kampf an Die Baugeräteherstellerin Hilti aus Schaan will die Produktivität erhöhen. Dazu hat sich das Liechtensteiner Unternehmen den dänischen Softwarehersteller Trackunit ins Boot geholt. Stefan Borkert 31.01.2022, 13.00 Uhr

Heute schon kommt bei Hilti die eigene Überwachungssoftware «ON!Track» für Baugeräte zum Einsatz. PD

Immer wieder sieht man auf Baustellen Handwerker herumstehen. Das ist nicht unbedingt dem Müssiggang an sich geschuldet, sondern eher kaputten, nicht einsatzfähigen Maschinen. Mit Hilfe digitaler Technik sollen diese Ausfallzeiten nun minimiert und dadurch die Produktivität erhöht werden. Hilti schreibt in einem Communiqué, dass man mit Trackunit aus Dänemark eine strategische Partnerschaft vereinbart habe, mit der beide Unternehmen den digitalen Wandel in der Bauindustrie vorantreiben wollen. Ziel sei es, die Telematik im Bereich Werkzeuge und Geräte auf globaler Ebene zu erweitern.