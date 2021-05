Baugeräte Hilti profitiert vom Boom in der Bauwirtschaft – Umsatzsteigerung beim Start ins neue Geschäftsjahr Die Hilti Gruppe aus Schaan wächst deutlich. Asien, Nord- und Südamerika und die Mittelmeerländer legen zu. Osteuropa und der Mittlere Osten schwächeln. Stefan Borkert 20.05.2021, 12.26 Uhr

Hilti baut seit Jahren Werkzeug und Maschinen für den Bau. Martin Ruetschi / KEYSTONE

In den ersten vier Monaten 2021 hat die Hilti Gruppe ihren Umsatz um 14,7 Prozent auf gut 1,9 Milliarden Franken steigern können. Wie der Liechtensteiner Baugerätekonzern weiter mitteilt, liegt das Wachstum auch über dem ersten Quartal 2019.

Hilti-Chef Christoph Loos PD

«Der Erholungstrend in der globalen Bauwirtschaft hat sich fortgesetzt und wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet.»

erklärt CEO Christoph Loos. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete die Geschäftsregion Europa eine Umsatzsteigerung von 22 Prozent in Lokalwährungen. Neben einer soliden Wachstumsrate in Nord- und Zentraleuropa trug vor allem die dynamische Erholung in den Mittelmeerländern zu diesem Resultat bei. Weiter heisst es im Communiqué, dass in Amerika der Anstieg um 9,9 Prozent breit abgestützt war, wobei die positive Entwicklung in Kanada und Brasilien heraussteche. Die Regiona Asien/Pazifik habe einen eine Umsatzzunahme von 13,6 Prozent, trotz der nach wie vor sehr ernsten Pandemielage in Indien verbuchen können. Nur leicht positiv und weiterhin unter dem Vorkrisenniveau sei hingegen das Wachstum in der Region Osteuropa / Mittlerer Osten / Afrika gewesen. Der Grund sei die unverändert schwierige Situation im Mittleren Osten.

Schwierige Prognose

Aufgrund der starken Basiseffekte gegenüber der Lockdown-Phase des Vorjahres lasse die aktuelle Wachstumsrate nicht auf die kommenden Monate schliessen. Für das Gesamtjahr erwartet die Hilti Gruppe demnach unverändert ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich.