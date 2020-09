Oberbürer Baufirma Bihler stellt ihren Betrieb ein – Cellere übernimmt Mitarbeitende und erstarkt im Raum Gossau Statt einer Nachfolgeregelung eine Regelung für die Beschäftigten: Elmar Huber hat als Inhaber der Baufirma Bihler zusammen mit der Cellere Bau AG eine Lösung für seine Belegschaft gefunden. Thomas Griesser Kym 28.09.2020, 10.56 Uhr

Cellere stärkt sich im Raum Gossau mit der Übernahme von Mitarbeitenden der Baufirma Bihler, die ihren Betrieb bald einstellt. Bild: PD

Ende 2020 tritt Elmar Huber in den Ruhestand. Er ist Inhaber des Bauunternehmens Bihler, das seinen Werkhof in Oberbüren hat. Sitz der Bihler AG ist in Andwil, wo Huber wohnt und er viel gebaut hat. Kerngeschäft ist der Hoch- und Umbau.