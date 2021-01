Bau St.Galler Architekten übertrumpfen Zürcher: Bollhalder Eberle feiern immer mehr Erfolge auch ausserhalb der Ostschweiz Mit dem Gewinn des Architekturwettbewerbs für den Neubau der künftig grössten Schule in der Stadt Zürich hat sich das St.Galler Architekturbüro Bollhalder Eberle gegen vier Dutzend Konkurrenten durchgesetzt. Thomas Griesser Kym 22.01.2021, 05.00 Uhr

Die Geschäftsleitung von Bollhalder Eberle: Markus Bollhalder, Raphael Bollhalder, Christian Walser, August Eberle (von links).

Bild: Ladina Bischof/PD

Es gebe ein Vorurteil oder, wie es Christian Walser formuliert, «so ein Gefühl», dass es in der Stadt St.Gallen als Ostschweizer Wirtschaftsmetropole an erfolgreichen Architekturbüros mangle. Architekt Walser sieht das anders:

«In den vergangenen Jahren haben einige junge St.Galler Büros Erfolge an Architekturwettbewerben gefeiert.»

Walser könnte auch seine eigene Firma nennen: Bollhalder Eberle, wo er seit acht Jahren Mitglied der vierköpfigen Geschäftsleitung ist. Das St.Galler Architekturbüro, mittlerweile 40 Jahre alt, hat in seinem Portfolio zahlreiche prestigereiche Bauten, beispielsweise die gerade fertig gestellte Überbauung Löwengarten in Rorschach, den Neubau des Spitals Linth in Uznach, die Erweiterung des Massnahmenzentrums Bitzi in Mosnang oder die Überbauung des Areals Oedenhof in Wittenbach.

Ein zweiter Standort in Zürich

Bollhalder Eberle Architektur wurde 1981 von Markus Bollhalder und August Eberle in St.Gallen gegründet. Seit 2013 gehören auch Raphael Bollhalder und Christian Walser zur Geschäftsleitung. Zum Büro in St.Gallen mit mittlerweile 45 Mitarbeitenden hat sich vor einigen Jahren ein zweiter Standort in Zürich mit 15 Beschäftigten gesellt.

Just in Zürich kommt Bollhalder Eberle immer wieder zum Zug. Am Donnerstag hat das Büro den Architekturwettbewerb für den Neubau der künftig grössten Schule in der Stadt Zürich gewonnen, die Schulanlage Saatlen in Schwamendingen, in die 156 Millionen Franken investiert werden. «Unser Portfolio in Zürich wächst», sagt Walser.

Visualisierung der Primarschule der Schulanlage Saatlen. Bild: PD

Kantonsspital Schaffhausen als Viertelmilliarde-Neubau

Ende 2017 hatte sein Büro bereits den Wettbewerb für die Schulanlage Thurgauerstrasse in Zürich-Seebach gewonnen – und hatte doppelt Grund zur Freude, weil das Büro gleichentags auch den Neubau des Kantonsspitals Schaffhausen mit einem Bauvolumen von 250 Millionen Franken gewann.

Visualisierung des Neubaus des Kantonsspitals Schaffhausen. Bild: PD

Weitere Projekte ausserhalb der Ostschweiz, bei denen sich Bollhalder Eberle durchgesetzt hatte, waren 2020 der Neubau des Kinderspitals und der Frauenklinik am Luzerner Kantonsspital. Oder 2019 in der Stadt Zürich die Planung der Alterssiedlung Espenhof Nord in Albisrieden mit 155 Alterswohnungen.

Schule im Grünen

«Unser Kerninteresse gilt Architekturwettbewerben», sagt Walser, «und dies vor allem bei Projekten der öffentlichen Hand» wie eben Schulen oder Spitäler. «Aber wir machen auch kleinere Umbauten», beispielsweise von Wohnhäusern.

Im Wettbewerb um die Schulanlage Saatlen hatten 50 Architekturbüros Eingaben eingereicht. Überzeugt an Bollhalder Eberles Projekt «Schere Stein Papier» hat die Jury die Aufteilung der Primarschule, der Sekundarschule und der Schule für Kinder mit Beeinträchtigungen auf drei Baukörper und die Einbettung der Anlage in das durchgrünte Quartier.

Viel Grün um die und in der Schulanlage Saatlen. Bild: PD

Am Marktplatz und Bohl lediglich auf Rang sechs

Was auffällt: Auf der Website von Bollhalder Eberle nennt das Architekturbüro bewusst auch Projekte, bei denen es nicht reüssiert hat. Prominentes Beispiel ist die Neugestaltung Marktplatz und Bohl in St.Gallen, für die es Bollhalder Eberle 2018 mit ihrem Vorschlag lediglich zu Rang sechs gereicht hat.

Die Idee war eine leer geräumte grosse Fläche am Bohl und eine dichte Konzentration aller Nutzungen am Marktplatz. Die Jury nannte das Konzept zwar «konsequent», sah aber auch manche Schwierigkeit.

Auch Niederlagen haben etwas Gutes

Über den Vorschlag am Bohl urteilte sie: «Als reiner, stark frequentierter Durchgangsraum, der zusätzlich von der stark befahrenen Achse des öffentlichen Verkehrs zoniert wird, erhält er keinerlei weitere Attraktivität, die zu einer erhöhten Aufenthaltsqualität führen kann.»

Und über den Vorschlag für den Marktplatz schrieb die Jury, dieser biete «gute Voraussetzungen für die Märkte und eine hohe Aufenthaltsqualität zum Verweilen. Er schafft allerdings wenig nutzbare zusammenhängende Flächen für temporäre Veranstaltungen».

Was sagt Walser rückblickend? «Die Leere am Bohl und die Verdichtung am Marktplatz waren für uns ein spannender Kontrast.» Auch habe man den Vorschlag als «interessanten Beitrag im Diskurs um die Neugestaltung» erlebt. Und:

«Ein Architekturwettbewerb hat immer auch eine politische Komponente.»

Für Kreative sei St.Gallen ein besseres Pflaster als Zürich

Wie nimmt Walser die Stadt St.Gallen architektonisch wahr? Sie sei lebenswert und entwickle sich dynamisch, sagt der Architekt. Zum einen führten markante Bauten wie das Bundesverwaltungsgericht oder die Fachhochschule am Bahnhof dazu, dass die Ostschweiz näher an den Rest des Landes rücke. Zum anderen gebe es immer wieder Entwicklungsgebiete, sowohl im Grossen wie die Expansion der Olma als auch im Kleineren wie etwa das Lattich-Areal beim Güterbahnhof.

Hinzu kommt, wie Christian Walser sagt: «In Zürich ist der Preisdruck auf dem Immobilienmarkt enorm. Das verdrängt Kreative immer mehr an den Rand der Stadt. In St.Gallen ist das viel besser.»