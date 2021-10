Bauindustrie: Streit um 100 Franken für begehrtes Personal

Lohn Mit der Kälte steigt die Hitze auf dem Bau: Gewerkschaften und Baumeister streiten um 100 Franken für begehrtes Personal Auf Baustellen fehlt es an Fachkräften. Wie diesem Mangel abhelfen? Mit mehr Lohn, fordern die Gewerkschaften. Mit Weiterqualifizierung, entgegnen die Baumeister. Und dann stellt sich noch die Frage nach Teilzeitarbeit, die im Handwerk noch wenig verbreitet ist, und wie heiss die Konfrontation im 2022 wird. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Der Lohnherbst ist da. Allmählich ziehen über den Baustellen Wolken auf, weil sich Baumeister und Gewerkschaften uneins sind.

Bild: Benjamin Manser

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Im Schweizer Bauhauptgewerbe ist das Gezerre um den Lohn im Gang. Die Gewerkschaften fordern mehr, als die Baumeisterinnen und Baumeister zu geben bereit sind, es kommt zu Verhandlungsrunden, Protestkundgebungen von Arbeitskräften, und am Schluss rauft man sich zu einem Kompromiss zusammen, oder die Lohnverhandlungen werden für gescheitert erklärt.

Eine zentrale Frage ist jeweilen, ob und wenn ja wie viel Geld überhaupt vorhanden ist, um es zu verteilen. Einer, der die Branche wie seine Westentasche kennt, sagt:

«Die Margen sind im Keller, das ist leider so.»

Ein Baumeister, der mit diesem Argument erläutern will, warum keine Lohnerhöhung möglich sei? Mitnichten. Der das sagt, ist Guido Schluep, Branchenleiter Baugewerbe bei der Gewerkschaft Syna. Im gleichen Atemzug zeigt sich Schluep aber überzeugt:

«Es ist immer noch genug da, um etwas an die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter zu verteilen.»

Nach der Coronadelle geht es wieder aufwärts

Zudem habe der Bau alle Hände voll zu tun und die Aussichten seien nach der coronabedingten Delle im 2020, als der Umsatz des Bauhauptgewerbes um 5,8 Prozent nachgab, wieder gut.

Daten des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) stützen diese Angabe Schlueps. So ist der Umsatz des Bauhauptgewerbes im zweiten Quartal 2021 gegenüber der Vorjahresperiode um 5,2 Prozent auf 5,7 Milliarden Franken gestiegen. «Damit nähert sich der Umsatz wieder allmählich dem Vorkrisenniveau an», schreibt der SBV und stellt fest:

«Dieses Jahr wird endlich wieder reger gebaut.»

Denn «als Nachholeffekt aus 2020 werden im laufenden Jahr mehr Aufträge vergeben». Die Folge:

«Der Arbeitsvorrat sowie die Bauvorhaben entsprechen dem Vorkrisenniveau.»

Für das soeben beendete dritte Quartal 2021 rechnen die Ökonomen der Credit Suisse im Bauhauptgewerbe mit einem Umsatzplus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

«Ein ruinöser Preiskampf»

Doch die Baumeisterinnen und Baumeister weisen gerne darauf hin: Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Und mehr Umsatz bedeutet nicht unbedingt mehr Gewinn. Dessen ist sich auch Schluep bewusst. Er schiebt aber die Schuld teils den Bauunternehmen zu, weil diese sich bei Submissionen oft gegenseitig zu unterbieten versuchten und für «einen ruinösen Preiskampf» mitverantwortlich seien. Schluep folgert:

«Es wird zu billig gebaut. Die Preise müssen wieder steigen. Die Arbeit ist es das wert.»

Wegen des Werts der Arbeit drängen die Gewerkschaften Syna und Unia auch auf generelle Lohnerhöhungen. 100 Franken mehr im Monat plus zwei Franken mehr Mittagsentschädigung verlangen sie für 2022. Das haben sie an der zweiten Verhandlungsrunde mit dem SBV am Freitag bekräftigt.

Lohnerhöhungen: Verband der Baumeister bevorzugt individuell

Der SBV zeigt dafür kein Gehör:

«Das Bauhauptgewerbe hat keinen Spielraum für generelle Lohnerhöhungen.»

Und der Verband bringt eine Reihe von Argumenten dafür auf, warum generelle Lohnerhöhungen seiner Meinung nach ein Relikt seien.

Erstens weise das Bauhauptgewerbe bereits die höchsten Handwerkerlöhne auf. Zweitens erwarteten jene «Bauarbeiter und Teams, die sich ins Zeug legen, individuelle, leistungsbezogene Lohnerhöhungen. Eine generelle Erhöhung der Löhne, die allen Beschäftigten undifferenziert zugutekommt, wird daher dem Wunsch nach Anerkennung der eigenen Leistung nicht gerecht». Ferner bestünden im Zusammenhang mit Corona nach wie vor Ungewissheiten und diverse Baumaterialien seien knapp und deshalb teurer geworden.

Harte Arbeit führt zu gesundheitlichen Problemen

Schluep hat nichts gegen individuelle Lohnerhöhungen: «Baufirmen, die das tun möchten, dürfen das gerne.» Aber:

«Jede Arbeiterin und jeder Arbeiter trägt etwas zum Ergebnis bei. Deshalb sollen auch alle davon mit einer generellen Lohnerhöhung profitieren.»

Vor allem müsse man auch für jene Arbeitskräfte schauen, die auf den Mindestlohn eingestellt worden seien und lange dort blieben. Und:

«Das Leben wird für alle teurer.»

Zudem nehme der Druck auf den Baustellen laufend zu. Die Anforderungen an die Produktivität nähmen zu, der Termindruck sei «brutal» und die Arbeit körperlich anstrengend. Viele Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter kämpfen mit gesundheitlichen Problemen, in erster Linie solche, die länger dabei sind und folglich mit zunehmendem Alter. Die Krankenkasse Helsana hat ermittelt, dass Bauarbeitskräfte über 45 Jahre häufiger krank sind als Beschäftigte in anderen Branchen.

Was im« Masterplan 2030» steht und was nicht

Einig sind sich der Baumeisterverband und die Gewerkschaften, dass in der Branche Fachkräftemangel herrscht. Für Schluep deshalb umso unverständlicher, dass der SBV generelle Lohnerhöhungen ablehnt. Auf den Einwand, 100 Franken mehr Lohn pro Monat dürften den Fachkräftemangel kaum beheben und vielen Arbeitskräften dürfte die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes wichtiger sein, sagt Schluep, Lohnerhöhungen seien «eine von mehreren Komponenten».

Der Lohn als eine Komponente, die notabene im «Masterplan 2030» des SBV fehlt, wie Schluep anfügt. Mit diesem Plan will der Verband den Fachkräftemangel kontern. Kern des Vorhabens ist es, geeignete Bauarbeitskräfte für Weiterqualifizierungen zu rekrutieren. Damit könnte man in der Lesart des SBV indessen grad auch noch den Lohnstreit entschärfen, denn:

«Bildung ist der zentrale Schlüssel zur Erreichung eines höheren Einkommens.»

Von einer Lohnklasse in die nächsthöhere schenkt ein

Konkret: Wer sich weiterbildet, kann entlang der Karriereleiter in eine höhere Lohnklasse aufsteigen. Dazu der SBV: «Der Sprung von einer Lohnklasse in die nächste wird mit einem Lohnanstieg von rund 500 Franken pro Monat goutiert, der Funktionswechsel vom Vorarbeiter zum Polier sogar mit rund 1000 Franken pro Monat.»

Innerhalb einer Lohnklasse sei dagegen die Lohnentwicklung erheblich eingeschränkt. So verdient laut SBV ein Hilfsarbeiter der Lohnklasse C mit 60 Jahren lediglich fünf Prozent mehr, als er mit 30 Jahren erhalten hat. Der Grund laut Verband: «Die hohen Mindestlöhne.»

Stutz bildet rund drei Dutzend Lernende aus und findet Junge

Beat Müller hat zusammen seiner Frau Lynn Burkhard per Anfang 2021 von seinem Vater Alfred Müller die Leitung der Ostschweizer Stutz-Gruppe übernommen, mit 800 Mitarbeitenden eine Grösse in der Baubranche. In der Lohndiskussion hält es Beat Müller mit dem SBV. Grundsätzlich sollten die individuelle Leistung und die Sicherung der Arbeitsplätze im Vordergrund stehen, sagt Müller, und wegen anhaltender Ungewissheiten im Zusammenhang mit Corona «wäre es sowieso die falsche Zeit für generelle Lohnerhöhungen». Befragt über den Geschäftsgang, räumt Müller aber ein:

«Im Vergleich zu anderen Branchen können wir uns sicher nicht beklagen.»

So habe man grosso modo durcharbeiten können. Allerdings habe es Verschiebungen im Auftragsmix gegeben: «Mehr kleinere und mittlere Bauaufträge und eher weniger Arbeit im Industrie- und Gewerbebau.» Müller vermutet dahinter eine Zurückhaltung vieler Unternehmen wegen der Coronathematik.

Die Stutz-Gruppe bildet rund drei Dutzend Lernende aus. Damit leistet sie inhouse einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Dass der Maurerberuf bei den Jungen «leider nicht mehr sexy» sei, wie Gewerkschafter Schluep sagt, der selbst vor 37 Jahren Maurer gelernt hat und «heute nicht weiss, ob ich diesen grundsätzlich schönen und Interessenten Beruf wegen des hohen Leistungsdrucks nochmals ergreifen würde», kann Müller so nicht bestätigen. «Der Maurerberuf ist immer noch sehr attraktiv, man eignet sich ein umfassendes Wissen an und hat Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.» Und:

«Wir finden die Jungen für eine Lehre bei uns.»

Teilzeitarbeit steht erst am Anfang

Dass es indessen mit Weiterqualifizierungen allein nicht getan ist, um Arbeitskräfte länger zu halten oder zum Einstieg in Bauberufe zu motivieren, weiss auch der SBV. Er hält auch Massnahmen wie «mehr Teilzeitstellen und flexiblere Arbeitszeitmodelle» für wichtig. Schluep pflichtet bei:

«Neue Arbeitsformen beispielsweise zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen sich entwickeln.»

Und: «Vor allem bei grösseren Baufirmen hat das Bewusstsein dafür eingesetzt.»

«Teilzeitarbeit ist ein Thema», bestätigt Müller, «aber vor allem im Kader und in der Administration». Auf den Baustellen dagegen gehe es «erst um Einzelfälle», weiss Müller aus eigener Erfahrung:

«Im Handwerk wird traditionell meist noch 100 Prozent gearbeitet, und Teilzeit ist auch von der Organisation her generell schwierig.»

Doch: «Für grössere Baufirmen ist es einfacher, und das Thema wird an Gewicht gewinnen.»

Erst auf die Strasse, dann wieder an den Verhandlungstisch

Vorerst geht es aber weiter in der Lohndiskussion: Auf 4. November 2021 ist eine dritte Verhandlungsrunde angesetzt. Kurz davor, am 30. Oktober, wollen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter in Zürich, Olten, Bellinzona und Genf auf die Strasse gehen, um «eine faire Lohnerhöhung für alle für 2022» einzufordern.

In jenem Jahr dürfte es dann richtig heiss werden: Per Ende 2022 läuft der Landesmantelvertrag aus, und mutmasslich im Februar dürften die Neuverhandlungen darüber beginnen. Ein vertragsloser Zustand hingegen würde bedeuten: Die Gewerkschaften dürfen auch zum Streik aufrufen.