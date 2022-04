Mit dem Bargeld verschwinden auch immer mehr Bankomaten

BARGELD Weil der Bedarf an Bargeld immer mehr abnimmt: Nach den Bankfilialen verschwinden auch die Bankomaten Seit 2019 wurden rund 500 Bankomaten aus dem Betrieb genommen. Für die Banken lohnt sich der Aufwand immer weniger – denn gerade während der Pandemie verlor das Bargeld an Bedeutung. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

In den letzten zwei Jahren sank die Zahl der Bargeldbezüge in der Schweiz um knapp einen Drittel. Christian Beutler / KEYSTONE

Das überraschte wohl einige Toggenburger: «Diese Automatenbank wird am 4. März 2022 aufgehoben», hiess es auf einem Plakat vor einem Bankomaten der UBS - mitten in Wattwil.

Nach Filiale schliesst auch der Bankomat

Dieses Plakat hing vor dem Bankomaten in Wattwil. Bild: PD

«Nach einem Mieterwechsel war die Weiterführung nicht mehr möglich», informiert UBS-Sprecherin Jeanne Götz auf Anfrage. Und sie verweist auf das Gerät in Lichtensteig. Immerhin der bleibe bestehen, sagt sie. «Weil es seitens der Kunden ein entsprechendes Bedürfnis gibt» – und weil die Bank im Toggenburg präsent bleiben wolle. Auch nach der Schliessung der Geschäftsstelle in Wattwil letztes Jahr.

Der Bankomat der UBS in Wattwil ist aber nicht der einzige, der in den letzten zwei Jahren verschwand. Laut der Schweizerischen Nationalbank stieg die Zahl der Bankomaten jahrelang an. Im April 2019 war der Höhepunkt erreicht, mit schweizweit 7279 Bankomaten. Seither werden es weniger. «Die Bargeldbezüge an Automaten sind über die letzten Jahre generell stark zurückgegangen», sagt Jeanne Götz. Ein Trend, den die Coronapandemie verstärkt habe.

«Die Digitalisierung und die Tendenz zu bargeldlosen Zahlungen führt zu einer starken Reduktion des Bedarfs an Bargeld.»

Werden damit nach den Filialen auch immer mehr Bankomaten geschlossen? Die UBS gibt sich diplomatisch. «Es wird sich zeigen, welche Kanäle unsere Kunden nutzen wollen. Entsprechend werden wir uns ausrichten», sagt Götz. «Entscheidend für die Weiterführung eines Bankomaten ist dessen Nutzung.»

Altersschwache Bankomaten könnten verschwinden

Auch die St.Galler Kantonalbank beobachtet, dass ihre 87 Bankomaten weniger genutzt werden. «Die Transaktionen sind seit Jahren rückläufig», sagt SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer. Allein seit 2019 um 29 Prozent. Trotzdem sei die Zahl der SGKB-Bankomaten in den letzten Jahren immer leicht gestiegen. «Seit 2018 werden alle Niederlassungen, die modernisiert werden, mit zusätzlichen Selbstbedienungsgeräten ausgestattet», sagt Meyer. Das werde man auch weiterhin so handhaben, die Zahl der Bankomaten dürfte deshalb weiter leicht wachsen.

Falls die Zahlen weiter sinken, sei es aber möglich, dass manche Geräte, die die SGKB altershalber ausser Betrieb nehme, nicht mehr ersetzt. Am ehesten «an Standorten, wo wir mehrere Bankomaten betreiben», so Meyer.

TKB stellt dieses Jahr zwei Geräte aus

Bereits einige Entscheidungen getroffen hat die Thurgauer Kantonalbank. Diese betreibt heute 79 Bankomaten. Denjenigen beim Kantonsspital Frauenfeld nahm die TKB bereits im letzten November ausser Betrieb. Ende 2022 baut sie zwei weitere ab: diejenigen in Berlingen und Wuppenau. Bei beiden Geräten ging die Nutzung stark zurück, sagt TKB-Sprecherin Anita Schweizer.

2019 lag die Zahl der Bezüge bei beiden Bankomaten um 15'000. «2021 betrug ihre Zahl noch rund 7500», sagt Schweizer. Damit werden die beiden Bankomaten deutlich unterdurchschnittlich genutzt. 2021 verzeichneten die TKB-Bankomaten im Schnitt 26'000 Transaktionen – rund einen Drittel weniger als 2019.

Statt mit Bargeld wird immer häufiger bargeldlos und digital bezahlt. Christian Beutler / KEYSTONE

Transaktionen sanken deutlich

Ein Rückgang, den auch Raiffeisen spürt. Das Volumen der Transaktionen sei zwar von 2012 bis heute gestiegen. Doch die Zahl der Bezüge sank auf allen Bankomaten von 2012 noch über 50 Millionen auf heute noch 37 Millionen. Dabei ist die Zahl der Raiffeisen-Bankomaten in den 10 Jahren gewachsen, von 1574 auf heute 1732. Die Zahl stieg auch deshalb, weil Raiffeisen vielerorts den Schalter mit Bankomaten ersetzte, sagt Raiffeisen-Sprecher Joël Grandchamp.

«Doch 2020 sank erstmals die Zahl der Bankomaten.»

Für die Zukunft erwartet er eine «langsame, aber stetige Reduktion der Bankomaten-Population».

Denn «Raiffeisen erwartet, dass sich der Bargeldbedarf weiter verändern wird», sagt Grandchamp. Alternative Anbieter und der Trend hin zu bargeldlosen und mobilen Zahlungsarten werde zu einem weiteren Rückgang der Bankomat-Bezüge führen.

Banken sparen – Detailhändler springen in die Bresche

Denn auch der Betrieb von Bankomaten ist für Banken eine Kostenfrage. Software-Lizenzen kosten ebenso wie Wartung, Standortmiete, Amortisation – und Arbeit: «Der Betreuungsaufwand durch unsere Mitarbeitenden beträgt etwa zwei bis vier Stunden pro Gerät und Woche», sagt SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer. Ein Papier des Finanzdienstleisters SIX beziffert die jährlichen Betriebskosten eines Bankomaten auf 15'000 bis 40'000 Franken.

Bargeldbezug ist immer häufiger auch an Kassen von Supermärkten möglich – oder in Postagenturen. Siggi Bucher / KEYSTONE

Ein Aufwand, der sich für die Banken immer weniger lohnt. In die Bresche springen Detailhändler. Sie haben schon Bargeld in den Kassen. Vor allem Kunden der Postfinance können unterdessen an vielen Supermarktkassen Bargeld beziehen. Migros-Bank-Kunden können an Migros- und Denner-Kassen Bargeld abheben. Für alle Karten offen ist seit vergangenem Jahr Lidl. Lidl-Sprecherin Jacqueline Fäs:

«Wir können damit, ohne grossen Aufwand, unsere Dienstleistungen erweitern.»

Auch dort wird zwar häufiger digital und kontaktlos bezahlt. Trotzdem wolle man diese Möglichkeit bieten – gebührenfrei. Das Angebot werde von den Kundinnen und Kunden gut angenommen, sagt Fäs. «Es gibt ja doch immer wieder Situationen, wo man Bargeld braucht.»

