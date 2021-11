BANKEN Valiant expandiert weiter: Ende Monat wird Standort in Frauenfeld eröffnet Die Expansionsstrategie der Bank scheint aufzugehen. Im dritten Quartal wachsen Bilanzsumme und Ertrag. Kaspar Enz 04.11.2021, 18.15 Uhr

Nach St.Gallen und Wil eröffnet die Bank Valiant bald den dritten Standort in der Ostschweiz. Ralph Ribi

Die Bank Valiant hat eine ehrgeizige Strategie. Sie will nicht nur im Kerngebiet zulegen, sondern in die ganze Schweiz expandieren. Mit Filialen in Wil und St.Gallen ist die Bank mit Hauptsitz in Bern in den letzten Jahren so auch in die Ostschweiz vorgestossen. Ende November wird ein Standort in Frauenfeld eröffnet.