Thurgauer Kantonalbank steigert Ergebnis

BANKEN Thurgauer Kantonalbank steigert Bilanzsumme auf über 30 Milliarden Die Thurgauer Kantonalbank vergab im ersten Halbjahr 2021 Hypotheken über mehr als 500 Millionen Franken. Sie konnte auch den Gewinn um über fünf Prozent steigern. Kaspar Enz 17.08.2021, 11.45 Uhr

Die Thurgauer Kantonalbank feiert dieses Jahr ein Jubiläum. Daniel Ammann

In ihrem Kerngeschäft, den Hypotheken, konnte die Thurgauer Kantonalbank (TKB) in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weiter wachsen. Die Hypothekarforderungen stiegen um 2,6 Prozent, auf 21 Milliarden Franken zu. Da einige Covid-Kredite bereits zurückgezahlt werden, nahmen die übrigen Kredite um knapp 50 Millionen auf 1,6 Milliarden ab, wie die Bank mitteilt.

Gewachsen sind auch die Kundengelder. Erneut nahmen sie um 600 Millionen zu. Die Bilanzsumme der Bank steigt damit erstmals über 30 Milliarden Franken.

Handel wieder in Fahrt gekommen

Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft nahm um 1,3 Prozent auf 133 Millionen zu. Auch in der Vermögensverwaltung legte die Bank zu. Der Erfolg belief sich auf 31,7 Millionen Franken, 4,8 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Während die Kunden letztes Jahr wegen Corona mit Transaktionen sehr zurückhaltend waren, nahmen diese nun wieder zu. So stieg auch der Erfolg aus dem Handelsgeschäft wieder an, auf 13,2 Millionen. Der Geschäftserfolg legte so insgesamt um 10,5 Prozent auf 181,7 Millionen zu.

Der Geschäftsaufwand blieb derweil mit 82,8 Millionen stabil. Leicht höheren Aufwänden für die Umsetzung strategischer Vorhaben stehen Einsparungen aufgrund der Coronapandemie gegenüber – vor allem die Kosten für Bankanlässe fielen tiefer aus.

Erfolg deutlich gesteigert

Der Geschäftserfolg belief sich damit auf 90 Millionen Franken, 19,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Der ausgewiesene Halbjahresgewinn liegt bei 74,2 Millionen, 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das ganze Jahr geht die Bank trotzdem von einem tieferen Gewinn aus als 2020, da die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie noch nicht absehbar seien. Ausserdem rechnet die TKB wegen der Umsetzung der neuen Strategie mit mehr Aufwänden.

Zudem hat die Bank ihre Nachhaltigkeitsstrategie überprüft. Eine Folge davon ist, dass sie alle Vermögensverwaltungsmandate für Privatvermögen auf Nachhaltigkeitskriterien ausrichtet, wie die TKB weiter mitteilt.