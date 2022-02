SGKB steigert Gewinn auf 181 Millionen

BANKEN St.Galler Kantonalbank steigert Gewinn – schnelle wirtschaftliche Erholung half mit Die SGKB hat im Jahr 2021 ihren Konzerngewinn um 8,4 Prozent steigern können. Der Zuwachs kommt vor allem aus der Vermögensverwaltung. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 16.02.2022, 19.00 Uhr

An den Finanzmärkten jagten sich 2021 die Rekorde. Das schlug sich auch im Ergebnis der SGKB nieder. Nicole Pereira / AP New York Stock Exchange

Zum ersten Mal präsentierte Christian Schmid das Jahresergebnis der St.Galler Kantonalbank als Vorsitzender der Geschäftsleitung. Und es ist ein gutes Ergebnis. Der Geschäftsertrag stieg um gut 30 Millionen auf 515 Millionen Franken, der Konzerngewinn um 8,4 Prozent auf 181 Millionen. «Unsere Mitarbeiter haben gute Arbeit geleistet», lobte Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller die Belegschaft.

Die Börse im Hoch

Christian Schmid ist seit Mai 2021 Vorsitzender der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank (SGKB). Reto Martin

«Für das Ergebnis einer Bank ist immer auch das Umfeld wichtig», sagte Schmid. Und dieses war im vergangenen Jahr erstaunlich gut. Die Wirtschaft hatte sich weltweit wie in der Ostschweiz in Windeseile von der Coronakrise erholt. «Bereits Ende 2020 waren Welthandel und -Produktion wieder auf ähnlichen Niveau wie 2019. Seither sind sie weiter gewachsen», zeigte er auf. «Es war auch ein gutes Börsenjahr, der SMI stieg um über 20 Prozent.»

Dieses Hoch an den Börsen hat sich im Jahresergebnis der SGKB klar erkennbar. Den zusätzlichen Ertrag erzielte die Bank hauptsächlich im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, also in der Vermögens- und Anlageberatung. Hier stieg der Ertrag um 24 Prozent auf 160 Millionen Franken. Die verwalteten Vermögen wuchsen fast 15 Prozent auf 55,8 Milliarden Franken, oder gut 7 Milliarden. Ein gutes Drittel war auf die Kurssteigerungen zurückzuführen, hinzu kamen Vermögen von 4,6 Milliarden Franken, die der SGKB neu anvertraut wurden. «Eine stolze Steigerung», sagte Schmid.

Die neu gewonnen Vermögen kommen dabei nicht nur aus der Ostschweiz, sondern auch aus der ganzen Deutschschweiz und Deutschland, sagte Schmid.

Weiterhin unter null blieben im vergangenen Jahr dagegen die Leitzinsen. Auch das zeigte sich im Ergebnis der SGKB. Das Zinsgeschäft ist für die Bank weiterhin der wichtigste Ertragspfeiler. Und die Kundenausleihungen stiegen insgesamt um zwei Prozent. Die Hypotheken an Private nahmen sogar um 3,1 Prozent zu. Gleichzeitige konnten viele Kunden ihre alten Hypotheken aber zu aktuellen, tiefen Zinssätzen erneuern. So sank 2021 der Ertrag aus dem Zinsgeschäft um zwei Prozent auf 307 Millionen Franken.

Zinskurve zeigt nach oben

Steigende Zinsen könnten diese Entwicklung tatsächlich etwas bremsen, sagte Schmid. Und erstmals seit langem zeige die Zinsentwicklung wieder nach oben. «Es sieht ganz danach aus, dass es in den USA zu einem Zinsschritt kommt. Europa und die Schweiz dürften Anfang 2023 nachziehen.»

Thomas Gutzwiller (rechts) tritt als Verwaltungsratspräsident der SGKB ab. An der nächsten Generalversammlung soll der frühere CEO Roland Ledergerber zu seinem Nachfolger gewählt werden. Ralph Ribi

Nachfrage bleibt hoch

Bereits etwas gestiegen sind zuletzt die Hypothekarzinsen. «Das könnte die Nachfrage nach Wohneigentum etwas dämpfen», sagte Schmid. Die Zinsen seien aber noch immer auf tiefem Niveau. So geht er davon aus, dass die hohe Nachfrage, die gerade die Wohneigentumspreise im letzten Jahr um sechs Prozent steigen liess, bestehen bleibt. Während im Renditegeschäft so die Erträge sinken, dürften die Eigenheimpreise weiter steigen.

Die steigenden Preise führten aber zu einer gewissen Veränderung der Nachfrage. Immer häufiger würden Wohnungen und Häuser gekauft, um sie zu vermieten. «Das geschieht auch im Hinblick auf eine Pension», sagt Schmid. Oft kauften ältere Leute auch Objekte, um sie an die erwachsenen Kinder zu vermieten. «Wenn Jüngere Wohneigentum kaufen, werden sie dabei immer häufiger von den Eltern unterstützt.»

Angesichts des guten Ergebnisses erhöht sie SGKB die Dividende um einen auf 17 Franken. Das kommt auch dem Kanton St.Gallen zugute. Zusammen mit Steuern und der Abgeltung der Staatsgarantie fliessen insgesamt 75,2 Millionen in die Kantonskasse.

