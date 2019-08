Banken stehen unter Zugzwang: Dem alten Hypozins-Regime droht der Absturz

Weltweit geht die Angst vor einer Rezession um. Und das nicht bloss, weil ewig pessimistische Experten wieder einmal laut warnen vor der nächsten Finanzkrise. Die Alarmsignale kommen vom Obligationenmarkt in den USA, einem zuverlässigen Indikator für Rezessionen. Am US-Obligationenmarkt liegen die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen aktuell tiefer als die Zinsen für dreimonatige Staatsanleihen – normalerweise ist es genau umgekehrt. Daher bezeichnen Experten dies als Inversion der Zinskurve.

In der Vergangenheit folgte auf solche Umkehrungen in unerbittlicher Regelmässigkeit eine Rezession. In der Schweiz zeigte sich zuletzt ebenfalls eine Inversion der Zinskurve. Der Zins auf 10-jährige Bundesobligationen lag letzte Woche erstmals leicht tiefer als der Leitzins, den die Schweizerische Nationalbank erhebt. Ende letzter Woche erhielten Investoren vom Schweizer Staat einen Negativzins von 0,88 Prozent – ein neuer Tiefstwert. Die Nationalbank jedoch hat ihren Leitzins bekanntlich seit über vier Jahren bei minus 0,75 Prozent angesetzt. Auf den ersten Blick scheint der Finanzmarkt in der Negativzins-Welt oben und unten verwechselt zu haben. Der Nationalbank muss man aktuell nur einen Negativzins von 0,75 Prozent zahlen, wenn man sie dort Geld parkieren lässt. Doch der Finanzmarkt liefert lieber dem Bund nochmals etwas mehr Negativzins ab, nämlich 0,88 Prozent.

Dabei wäre der Negativzins bei der Nationalbank immerhin weniger negativ als der Negativzins beim Bund. Und dem Bund mussten die Investoren ihr Geld erst noch zehn Jahre lang versprechen. Zehn Jahre sind eine lange Zeit, in der so manches passieren kann, etwa eine Wende zu Zinsen von zwei oder drei Prozent. Bei einer solchen Rückkehr zur alten Normalität möchte kein Finanzmanager dem Vorgesetzten erklären müssen, warum er eine Bundesobligation zu minus 0,86 Prozent gekauft hat.

Doch die Investoren wollen sich für eine andere Finanzwelt rüsten. Eine Welt, in welcher die Nationalbank den Negativzinssatz nochmals heraufsetzt. Etwa schon beim nächsten Zinsentscheid im September, vielleicht auf minus 1 Prozent. Dann steht der Finanzmanager als grosser Stratege da, wenn er immerhin einen Negativzins von 0,88 Prozent herausgeholt hat. Beim Spezialfall Schweiz ist die Inversion der Zinskurve daher kein Vorzeichen einer Rezession. Eher sind es Investoren, die ihre Gelder in Sicherheit bringen vor der nächsten Zinssenkung durch die Nationalbank. Und sie flüchten in den sicheren Schweizer Franken. Auch, weil die Zeichen in der übrigen Welt auf Rezession stehen – wie die Zinskurve in den USA zeigt.