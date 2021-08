SGKB steigert Gewinn deutlich

BANKEN SGKB profitiert vom Hoch an den Börsen Die St.Galler Kantonalbank weist im Halbjahresergebnis einen Reingewinn von 94 Millionen Franken aus. Deutlich zugenommen haben insbesondere die verwalteten Vermögen. Kaspar Enz 18.08.2021, 13.45 Uhr

Der Hauptsitz der St.Galler Kantonalbank.

Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Seit gut drei Monaten ist Christian Schmid im Amt als Vorsitzender der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank. Und an der Präsentation des Halbjahresergebnisses der SGKB konnte er gleich gute Nachrichten verkünden: Der Reingewinn stieg im ersten Semester um 12,4 Prozent auf knapp 94 Millionen Franken.

Drei Faktoren hätten dieses Ergebnis ermöglicht, sagte der neue CEO. Einerseits sind die verwalteten Vermögen stark gewachsen, um über 10 Prozent auf 53,9 Milliarden Franken. Einerseits flossen der SGKB 2,9 Milliarden an Neugeld zu, rund zwei Drittel davon im Private Banking. Dank dem Aufwärtstrend an den Börsen wuchsen die verwalteten Vermögen um 2,4 Milliarden Franken.

Resultat davon ist ein starkes Resultat im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Hier stieg der Ertrag um 14,6 auf 74 Millionen Franken. Auch im Handelsgeschäft profitierte die SGKB von der Börsenentwicklung. Der Ertrag lag hier bei 20,6 Millionen, über einen Viertel über dem Vorjahresergebnis.

Unternehmen kamen gut durch die Krise

Doch nicht nur die Lage an der Börse half der Bank. «Die Ostschweizer Unternehmen sind besser durch die Pandemie gekommen, als wir befürchtet hatten», sagte Schmid weiter. Deshalb konnte die Bank im vergangenen Semester Reserven auflösen, die sie im Coronajahr für allfällige Kreditrisiken gebildet hatte. Unterm Strich trug dies rund 5 Millionen zum Gewinn der Bank bei. Übermässige Risiken gehe man mit diesem Schritt nicht ein, meint Schmid. Die wirtschaftliche Lage helle sich weiter auf, das Kreditportfolio sei robust.

Viele Covid-Kredite blieben ungenutzt

Auch die Covid-Kredite, die die SGKB im letzten Frühling vergab, geben ein robustes Bild ab. Von den 1750 ursprünglich gesprochenen Kreditlimiten sind noch 1540 übrig, rund 200 haben ihre Kredite also zurückgegeben. «Dabei dominieren aber Firmen, die ihre Kredite auch gar nie in Anspruch genommen haben», sagt Schmid. Das Volumen der bestehenden Limiten sank so um rund 60 auf noch knapp 170 Millionen Franken. Rund 100 Millionen Franken werden derzeit beansprucht. Ausfälle gab es laut Schmid keine.

Drittens habe man die Kosten unter Kontrolle, sagte Schmid. Diese sind im ersten Halbjahr um 3 Prozent auf 134 Millionen gestiegen. Es wurden vier neue Stellen geschaffen, die Kosten für IT und Projekte stiegen ebenfalls. Mit dem brutto Geschäftserfolg von 253 Millionen Franken resultierte so ein Geschäftserfolg von 109 Millionen Franken, 10,6 Prozent über dem Vorjahresergebnis.

Ertrag aus Zinsertrag gesunken

Wenig zur Gewinnsteigerung trug hingegen das Zinsgeschäft bei. Hier ging der Ertrag um 1,4 Prozent auf 153,5 Millionen zurück. Eine Folge der Tiefzinslage, sagte Schmid. «Der Ertrag ist hier auch davon abhängig, wie viele bestehende Hypotheken zu tieferen Zinsen erneuert werden.» Das könne man mit grösseren Hypothekarvolumen zum Teil ausgleichen. Doch das gelinge nicht jedes Jahr. Da einige grössere Investoren in den letzten sechs Monaten ihre Hypotheken zurückgezahlt hätten, wuchs auch das Kreditvolumen nur um 0,5 Prozent auf 28,2 Milliarden. Die Hypotheken für Private stiegen aber um gegen 3 Prozent.