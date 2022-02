Banken Helvetia-Tochter und Migros Bank fahren auf Autokäufer ab Die Migros Bank hat mit der digitalen Versicherungstochter Smile der St.Galler Helvetia eine Vertriebspartnerschaft beschlossen. Stefan Borkert 01.02.2022, 12.00 Uhr

Die Migros Bank hat nun auch eine Onlineversicherung von Helvetia im Programm. Michael Buholzer/KEY

Die Migros Bank bietet ab Februar 2022 Autoversicherungspolicen von Smile an, der Onlineversicherung der Helvetia. Das schreibt der St.Galler Versicherungskonzern Helvetia in einem Communiqué. Die Partnerschaft konzentriere sich auf Kundschaft mit einem Autokredit, die zusätzlich zur Finanzierung ihres neuen Fahrzeugs einen passenden Versicherungsschutz suche. Der Abschluss erfolge vollautomatisch. Kundinnen und Kunden, die via die Migros-Bank-Website eine Autoversicherung von Smile abschliessen, profitierten ausserdem von Geld, Cashback, das direkt auf die Smile-App gutgeschrieben werde.