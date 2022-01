Bank Linth soll von der Börse

Banken Mutter kauft Tochter – ausserdem soll die Bank Linth von der Börse genommen werden Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) beabsichtigt ihre Tochter Bank Linth ganz zu übernehmen. Ausserdem ist dann eine Dekotierung geplant. Stefan Borkert 27.01.2022, 12.00 Uhr

Die Bank Linth unterhält auch in Frauenfeld einen Standort. PD

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hält bereits 75 Prozent an ihrer Tochter Bank Linth. Gemäss einem Communiqué hat die LLB ein Kaufangebot über die restlichen 25 Prozent unterbreitet. Ausserdem plant die LLB dann die Bank Linth von der Schweizer Börse SIX zu nehmen.

Für dieses Vorhaben bietet die LLB, gemäss Mitteilung, den Aktionären der Bank Linth eine Prämie und die Wahl zwischen einem Teil-Tauschangebot in LLB-Aktien mit einer Barkomponente und einer vollständigen Barabgeltung. Das Teil-Tauschangebot umfasst demnach fünf LLB-Aktien sowie eine Barkomponente in Höhe von 323 Franken. Als Barbetrag würden pro Aktie 600 Franken ausbezahlt.

Gemeinsamer Beschluss

Der Verwaltungsrat sowohl von der LBB als auch der Bank Linth haben gemeinsam entschieden, dass die Bank Linth an der SIX dekotiert werden soll. Somit empfiehlt der Verwaltungsrat der Bank Linth die Annahme des Angebotes. Weiter heisst es als Begründung, dass die Bank Linth sich künftig vollumfänglich auf ihre Kunden konzentrieren könne. Potenzial für Synergien und weiteres Wachstum solle konsequent genutzt werden.

Laut Mitteilung wird die LLB die Finanzierung der Übernahme aus eigenen Mitteln stemmen. Die für das Tauschangebot notwendigen eigenen Aktien könne die LLB für 55.39 Franken pro Aktie von ihrer Mehrheitsaktionärin, dem Land Liechtenstein, erwerben. Der Preis entspricht demnach dem durchschnittlichen Kurs der letzten drei Handelstage vor der Unterzeichnung des Kaufrechtvertrags. Der Angebotsprospekt wird am 25. Februar veröffentlicht. Die erste Frist soll dann vom 14. März bis zum 13. April dauern.

Die 1848 gegründete Bank Linth hat ihren Sitz in Uznach. Sie beschäftigt rund 170 Mitarbeitende an 19 regionalen Standorten am Zürichsee, im Sarganserland, in Ausserschwyz, Winterthur und im Thurgau. Das Geschäftsvolumen liegt bei gut 14 Milliarden Franken.