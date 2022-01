BANKEN Bank Linth bald nicht mehr an der Börse: «Börsenkotierung bringt keine Vorteile mehr», sagt CEO David Sarasin Die Liechtensteinische Landesbank ist bereits Mehrheitsaktionärin der Bank Linth. Nun will sie alle Aktien übernehmen – und die Regionalbank von der Börse nehmen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 28.01.2022, 12.00 Uhr

David Sarasin, CEO Bank Linth. Bild: David Biedert

2007 übernahm die Liechtensteinische Landesbank LLB die Aktienmehrheit der Bank Linth – sie setzte sich damals gegen die Glarner Kantonalbank durch, die ebenfalls an der Regionalbank mit Hauptsitz in Uznach interessiert war. Heute gehören 75 Prozent der Aktien der LLB. Gestern hat diese den verbleibenden Aktionären ein Kaufangebot gemacht. Sie will 100 Prozent der Aktien übernehmen – und die Bank Linth von der Börse nehmen.

Wenn die Liechtensteinische Landesbank alle Aktien der Bank Linth gekauft hat, geht die Bank Linth von der Börse. Warum?

Die Börsenkotierung der Bank Linth bringt heute keine wesentlichen Vorteile mehr. Sie bedeutet aber Aufwand, um den börsenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Für die Bank Linth ist es ein natürlicher Schritt, um den Fokus noch konsequenter auf das Kundengeschäft zu legen.

Hat die Kotierung nicht auch Vorteile?

Die Vorteile der Börsennotierung liegen einerseits im Zugang zum Kapitalmarkt., andererseits in der Visibilität und der Transparenz. Da wir Teil der LBB-Gruppe sind, die weiterhin börsenkotiert ist, wird die Transparenz aufrechterhalten. Für die Visibilität und Verankerung bei unserer Zielkundschaft braucht die Bank Linth die Börsenkotierung nicht mehr.

Wie eng arbeitet die Bank Linth heute mit der LLB zusammen?

Die Bank Linth profitiert von einer engen Zusammenarbeit mit der LLB. So betreibt die LLB unser Kernbankensystem. Zudem haben wir Funktionen wie den Zahlungsverkehr und den Handel an die LLB ausgelagert. Dienstleistungen wie das E-Banking und verschiedene Produkte, wie Bank Linth Invest, werden gemeinsamen entwickelt und an die Märkte gebracht. Dadurch sind wir unter anderem für unsere Kunden im Private Banking attraktiver geworden.

Wird die Zusammenarbeit enger, wenn die LBB die Bank Linth nun vollständig übernimmt?

Direkt ändert sich nichts. Wir sind aber bestrebt, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, damit wir unsere Kräfte weiter bündeln und rascher auf Veränderungen und Opportunitäten reagieren können.

Ändert sich etwas für die Kunden?

Wir können uns noch stärker auf die Kunden fokussieren. Sonst ändert sich nichts.

Die Bank Linth und die LLB wollen Synergien und Wachstumspotenziale nutzen. Was heisst das?

Die Einbettung der Bank Linth in die LLB-Gruppe hat uns ermöglicht, Abwicklungsaufgaben auszulagern und uns auf unsere Kunden zu konzentrieren. Dank dieser Konstellation konnten wir unser Geschäft in den letzten Jahren deutlich ausbauen. Auf diesem Weg wollen wir uns weiterentwickeln, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung oder im Bereich der Vermögensverwaltung.

