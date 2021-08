Beratung auf Voranmeldung: Die Bank Linth schliesst alle Schalter

KUNDENVERKEHR Beratung nach Voranmeldung: Die Bank Linth schliesst alle Schalter Die grösste Ostschweizer Regionalbank stampft das ganze Schaltergeschäft ein. Beratung gibts an den meisten Standorten nur noch auf Voranmeldung. Nach der neuen Filiale in Frauenfeld sind zusätzliche neue Standorte in der Nordostschweiz nicht ausgeschlossen. Im ersten Semester erzielt die Bank Linth einen Rekordgewinn. Thomas Griesser Kym 23.08.2021, 18.40 Uhr

David Sarasin, Chef der Bank Linth mit Hauptsitz in Uznach. Bild: PD

«Sehr zufrieden» zeigt sich David Sarasin, Chef der Bank Linth, mit dem Semesterabschluss seines Instituts. Kein Wunder: Die grösste Ostschweizer Regionalbank mit 18 Standorten und einer Bilanzsumme von 8,3 Milliarden Franken weist für das erste Halbjahr 2021 ei­nen Reingewinn von 14,1 Millionen Franken aus, 10,4 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Das ist Rekord und angesichts der Coronapandemie «nicht selbstverständlich», wie Sarasin sagt.

Das Rekordergebnis erklärt er mit drei Faktoren: Die Bank Linth hat die Wachstumsschwäche der anderthalb Jahre zuvor überwunden, ihre 2015 lancierte Strategie mit dem Umbau der Filialen zu Beratungsbanken ohne Schalter beschleunigt, und sie ist operativ in Schwung. Dabei helfen die brummenden Börsen, was die verwalteten Vermögen und den Erfolg aus Kommissionen und Dienstleistungen angeschoben hat, und die Bank beklagt keine Kreditausfälle.

Kunden sollen ihre flüssigen Mittel umschichten

Allerdings macht auch der Bank Linth im Hypotheken­geschäft der Margendruck zu schaffen, und sie sorgt sich wegen «gigantischer Preissteigerungen» im Immobilienmarkt, vor allem in Ballungszentren. Negativzinsen belastet die Bank Privatkunden grundsätzlich ab 250'000 Franken auf den Konten. Man versuche individuelle Lösungen zu finden, sprich die Kunden dazu zu bewegen, Geld in Wertpapieren anzulegen.

Klar ist laut David Sarasin:

«Das Schaltergeschäft wird komplett eingestellt.»

Gewöhnliche Öffnungszeiten haben nur noch die fünf Regionalzentren in Lachen, Rapperswil, Sargans, Uznach und Winterthur. 13 Standorte bieten nur noch Beratung auf Voranmeldung. Allerdings sagt David Sarasin auch, dass die Bank Linth an den Filialen festhalten wolle:

«Die Niederlassungen sind extreme Imageträger.»

Die Bank Linth macht sich vielleicht noch breiter

Nach dem Vorstoss mit der Filiale Frauenfeld, deren Erfolg «sehr gut» sei, in die Nordostschweiz seien hier weitere zusätzliche Standorte nicht ausgeschlossen. David Sarasin sagt:

«Die Ostschweiz ist ein umkämpfter, aber hoch attraktiver Markt.»

Das sieht auch die grösste Schweizer Regionalbank Valiant so. Sie hat bei ihrer Expansion in die Ostschweiz schon Filialen in St.Gallen und Wil eröffnet. In Kürze folgt Frauenfeld. Wie bei der Bank Linth gilt auch bei Valiant: Neue Niederlassungen werden von vornherein ohne Schalter konzipiert. Dafür werden sie mit Automaten ausgerüstet und setzen auf Beratung.