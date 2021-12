Bahnverkehr Mehr Sicherheit auf der Schiene – Stadler digitalisiert den Bahnverkehr Das deutsche Unternehmen BBR in Braunschweig wird von Stadler übernommen. Damit stärkt Stadler den Bereich Signaltechnik. Stefan Borkert 21.12.2021, 17.35 Uhr

Stadler baut nicht nur Schienenfahrzeuge, sondern auch digitale Sicherheitstechnik für den Einsatz im Bahnverkehr. Urs Bucher

Schon vor fünf Jahren hat Stadler sein Angebot als reiner Eisenbahnbauer erweitert und ist in das Signaltechnik-Geschäft eingestiegen. In diesem Zusammenhang steht die Übernahme der deutschen BBR Verkehrstechnik GmbH und die damit verbundene Ausweitung der Geschäftsbereiche Signaltechnik und Digitalisierung. Dieser Zukauf hat auch der Aktie von Stadler Rail gut getan. Nach einer Talfahrt zuletzt, konnte sich das Papier leicht erholen.

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident und Group CEO ad interim von Stadler, sagt: «Um unsere Unabhängigkeit sicherzustellen, haben wir seit 2016 unseren eigenen Signalling-Bereich aufgebaut.» BBR habe langjährige Erfahrung und Know-how im Bereich Signaltechnik. Auch habe man so erfahrene Fachkräfte für Stadler gewinnen können. Der Zusammenschluss beider Unternehmen bilde die Basis, um innovative Signalling-Lösungen aus einer Hand anzubieten, und zwar sowohl auf den Fahrzeugen als auch auf Seiten der Infrastruktur. BBR-Produkte seien global insbesondere im Bereich der urbanen Mobilität im Einsatz. Spuhler:

Peter Spuhkler ist Verwaltungsratspräesident und CEO a.i. von Stadler Urs Bucher

«Wir sind überzeugt, zusammen die Digitalisierung der Bahnindustrie als Innovationsführer massgeblich mitzugestalten.»

In einem Communiqué heisst es, dass Stadler das gesamte Signalling-Portfolio im Januar 2022 in einer eigens neu geschaffenen Division zusammenführe. Mit BBR gewinne Stadler einen Partner, der die wachsende Produktpalette im Bereich der Signaltechnik perfekt ergänze, heisst es weiter.

Während der Signalling-Bereich von Stadler sich bisher auf die On-Board-Ausstattung der schienengebundenen Fahrzeuge mit Signaltechnik konzentrierte und mit Bär Bahnsicherung in den Schweizer Stellwerksmarkt eingetreten sei, bringe BBR als international ausgerichtetes Unternehmen die Erfahrung und das Wissen mit, um gemeinsam die Digitalisierung der Bahninfrastruktur weltweit voranzutreiben.

BBR ist auf der ganzen Welt im Einsatz

BBR hat seinen Sitz im deutschen Braunschweig und ist Spezialistin für Bahnsicherheit. PD

Die Firma BBR ist seit mehr als 30 Jahren einer der führenden Anbieter von Lösungen im Bereich der Bahnsicherung. Signaltechnik von BBR stehe bei Bahn auf der ganzen Welt im Einsatz, vom DACH-Raum über West- und Nordeuropa bis hin nach Asien und inzwischen auch in den USA. Neben infrastrukturellen Produkten und Lösungen wie elektronische Stellwerke, Gleisfreimeldung oder Weichensteuerungen umfasst das Portfolio von BBR auch Fahrzeugausrüstungen für Rollmaterialhersteller und Entwicklungsarbeiten.

BBR beschäftigt rund 270 Mitarbeitende am Hauptsitz in Braunschweig und am Standort in Vufflens-la-Ville nahe Lausanne. Stadler übernimmt alle Mitarbeitenden von BBR. Damit wächst die Anzahl Mitarbeitende bei Stadler im Bereich Signalling auf mehr als 500.

Mitgestaltung des digitalen Bahnverkehrs

Bei der Digitalisierung und Modernisierung der Bahninfrastruktur ist noch viel Luft nach oben. Lorenz Frischknecht / AGR

Bereits im November hatte sich Stadler mit der Übernahme der Schweizer Bär Bahnsicherung AG in diesem Bereich verstärkt. Durch den Zusammenschluss mit BBR stärkt Stadler seine Stellung im deutschsprachigen Signaltechnikmarkt und gewinnt wertvolle Referenzen innerhalb Europas und in weiteren Märkten, insbesondere den USA. BBR, Bär Bahnsicherung und Stadler haben als Anbieter von zukunftsgerichteter Technologie ein gemeinsames Ziel, nämlich das Vorantreiben der Digitalisierung im schienengebundenen Verkehr und die Etablierung des Bahnverkehrs als konkurrenzfähige Mobilitätslösung. Die Digitalisierung der Schiene schaffe nachhaltige Mobilität und leiste so einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 2050, schreibt Stadler.